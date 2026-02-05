サウナで社会とつながる。ウガンダ×日本を結ぶエシカルサウナアパレル「saunAmaka」クラウドファンディング達成

サウナを楽しむことが、誰かの力になる選択に

newRing合同会社

サウナアパレルブランド「saunAmaka（サウナマカ）」は、

クラウドファンディングにて目標金額を達成し、本格始動しました。



saunAmakaは、ウガンダの色鮮やかなアフリカ布と、日本国内の手仕事を掛け合わせ、

サウナハットやサウナグッズを制作・販売するエシカルブランドです。



単なるファッションではなく、

**“楽しむ消費が、社会課題とつながる仕組み”**を目指しています。

背景：サウナブームの裏にある課題

近年、日本ではサウナ文化が急速に広がり、

サウナは一過性のブームを越えて生活文化として定着しつつあります。

一方で、世界にはまだ雇用や食糧問題に直面する地域があり、

日本国内では高齢化による就労機会の減少、

地域銭湯や温浴施設の維持といった課題も存在しています。

saunAmakaは、

「好きなことを楽しむ時間が、誰かの支えになる形にできないか」

という問いから誕生しました。

取り組みの特徴

1．ウガンダとの連携 ― “寄付ではなく需要を生む支援”

現地スタートアップと連携し、アフリカ布を適正価格で仕入れ。

売上の一部は、ウガンダで社会課題に向き合う活動支援へ還元されます。

2．日本の手仕事 ― 高齢者の縫製参加

国内ではシルバー人材センターと連携し、

縫製が得意な高齢者が一点ずつ制作。

年齢を問わず活躍できる仕事づくりにもつながっています。

3．銭湯・サウナ文化の応援

商品は銭湯や温浴施設での販売も展開。

サウナを起点に人が地域施設へ足を運ぶ流れをつくります。

なぜ「サウナ」なのか

サウナは、年齢や立場を越えて人が集まり、

心身を整える時間を共有できる文化です。

身につけるものが社会とつながることで、

“自分を整える時間が、社会を整える行動になる”

そんな新しい価値観を提示します。

今後の展望

今後はサウナハットを起点に、

地域施設との連携拡大、商品ラインナップの拡充、

アフリカ現地との協業深化を進めていきます。

取材について

代表者インタビュー、縫製現場、協力サウナ施設、

アフリカ布の仕入れ背景など、取材対応が可能です。

ブランド情報

ブランド名：saunAmaka（サウナマカ）

公式サイト：https://saunamaka.com/

クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/910818/view