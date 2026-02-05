高畑充希さん出演・めちゃコミック新CMに『偽装カノジョなのに帝国の皇太子様からの溺愛が止まりません』が登場

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、株式会社アムタス（本社：東京都港区、代表取締役社長：児玉隆志）が提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック」の新CMに、当社作品『偽装カノジョなのに帝国の皇太子様からの溺愛が止まりません』が起用されたことをお知らせいたします。

本CMは、女優・高畑充希さんを起用し、「ロマンス、ありあまってます。」をテーマに制作された、めちゃコミックの新CMです。ゲスの極み乙女の「ロマンスがありあまる」にのせて、めちゃコミックが豊富に提供する恋愛・ロマンスファンタジー作品の世界の魅力を伝える内容となっています。

本CMで紹介される『偽装カノジョなのに帝国の皇太子様からの溺愛が止まりません』は、当社オリジナルレーベル「comic フローリア」から展開される作品です。めちゃコミック 週間ランキング（少女）第1位（※）を獲得するなど、多くの読者から支持を集めており、こうした実績を背景に、今回の新CM内に登場するロマンスファンタジー作品のひとつとして起用されました。

CMは、2026年2月1日（日）より、全国で順次放送開始（一部の地域を除く）。また、CM放映に合わせて、ロマンス作品を特集した特設サイトもめちゃコミックにて公開されています。



※2025年12月19日時点



CM情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=j2_CDShurPQ ]

・タイトル ： ロマンス、ありあまってます。『列車篇』 2026年2月放送

・放送開始日 ： 2026年2月1日（日）

・放送エリア ： 全国（一部の地域を除く）

・YouTube URL：https://youtu.be/j2_CDShurPQ?si=g65zDwQkf9izzc5r

・特設サイト： https://mechacomic.jp/display/cp_romance

作品情報

『偽装カノジョなのに帝国の皇太子様からの溺愛が止まりません』

【めちゃコミックにて独占先行配信中！】

めちゃコミック 週間ランキング（少女） 第1位獲得（2025年12月19日時点）

●原作：久瀬まりか / 漫画：urusi

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：comic フローリア

たった1日だけの関係のはずが……カレが離してくれません！？

伯爵家令嬢・アリアは、ある日突然、最愛の婚約者メイナードから婚約破棄を告げられてしまう。メイナードはアリアの友人であるイライザに惚れ込み、破談に至ることを決めたという。そんな二人は「来週のサマーパーティにアリアも出席して、新しい恋を応援してほしい」と申し出てくる。パーティに参加すれば、大恥をかくことは目に見えていた。失意の底に堕ちたアリアだったがーーある男性との出会いを機に運命が好転する。

配信情報

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/156_1_c0b799913f6256770cbb16819764d877.jpg?v=202602061251 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。





