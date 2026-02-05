「第７回ぎふ美術展」の作品を募集！
展覧会 日時・会場
会 期 令和８年８月８日（土）～２３日（日）１０時～１８時 [１４日間]
休館日 ８月１０日（月）､１７日（月）
ただし、８月８日（土）は１４時開場、最終日は１４時３０分まで
会 場 岐阜県美術館（岐阜市宇佐４-１-２２）
観覧料 無料
主 催 岐阜県・岐阜県美術館、（公財）岐阜県教育文化財団
部門
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・自由表現
審査員 （各部門氏名５０音順、敬称略）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168130/table/17_1_5af1f4e5fe77c8d0dc72e3ab551e8f22.jpg?v=202602061221 ]
応募規定
（１）応募資格 制限なし
（２）応募点数 １部門につき１点
（３）応募料 ・銀行振込 令和８年４月１日（水）～７月８日（水）
納付期間 ・クレジットカード 令和８年４月１日（水）正午～７月８日（水）正午
（４）応募料 １点につき２，０００円 ※振込またはクレジットカードにより納付
（ただし、大学生等の方は１，０００円、高校生以下及び障害者手帳等をお持ちの方は無料）
（５）審査会 令和８年７月２２日（水）
（６）賞 ぎふ美術展賞：各部門１点
（副賞）制作支援費１０万円
優 秀 賞：各部門２点
（副賞）制作支援費３万円
奨 励 賞：各部門若干数
（７）搬入先等
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168130/table/17_2_30b32940cdac9acc0faf1b5d1369c91e.jpg?v=202602061221 ]
※ 詳細は応募要項をご確認ください。
※ 応募要項は、公式ホームページでダウンロードできるほか、ぎふ清流文化プラザなど各文化施設等で
配布しています。
＜ぎふ美術展公式ホームページ＞
https://www.gifu-art.jp/(https://www.gifu-art.jp/)
その他
・ 公式ホームページでは、前回のぎふ美術展の展覧会場をパソコン、スマートフォン等からＶＲ体験
できる「３Ｄバーチャル美術展」を公開していますので、ぜひご覧ください。
・ ぎふ美術展に関する重要なお知らせは、公式ホームページに掲載します。
・ 本美術展は「令和８年度岐阜県の当初予算の成立」を前提に実施します。