「第７回ぎふ美術展」の作品を募集！
岐阜県庁

展覧会　日時・会場


会　期　令和８年８月８日（土）～２３日（日）１０時～１８時 [１４日間]　


　　　　休館日 ８月１０日（月）､１７日（月）


　　　　ただし、８月８日（土）は１４時開場、最終日は１４時３０分まで


会　場 　岐阜県美術館（岐阜市宇佐４-１-２２）


観覧料　無料


主　催　岐阜県・岐阜県美術館、（公財）岐阜県教育文化財団




部門


日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・自由表現




審査員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各部門氏名５０音順、敬称略）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168130/table/17_1_5af1f4e5fe77c8d0dc72e3ab551e8f22.jpg?v=202602061221 ]



応募規定


　（１）応募資格 　制限なし


　（２）応募点数 　１部門につき１点


　（３）応募料　　 ・銀行振込 　　　　令和８年４月１日（水）～７月８日（水）


　　 　 納付期間 　・クレジットカード 令和８年４月１日（水）正午～７月８日（水）正午


　（４）応募料 　　１点につき２，０００円 　※振込またはクレジットカードにより納付


　　　　　（ただし、大学生等の方は１，０００円、高校生以下及び障害者手帳等をお持ちの方は無料）


　（５）審査会 　　令和８年７月２２日（水）


　（６）賞　　　　 ぎふ美術展賞：各部門１点


　　　　　　　　 　　　　　　　 （副賞）制作支援費１０万円


　　　　　　　　　優　 秀　 賞：各部門２点


　　　　　　　　　　　　　　　　（副賞）制作支援費３万円


　　　　　　　　　奨 　励　 賞：各部門若干数


　（７）搬入先等


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168130/table/17_2_30b32940cdac9acc0faf1b5d1369c91e.jpg?v=202602061221 ]

※ 詳細は応募要項をご確認ください。


※ 応募要項は、公式ホームページでダウンロードできるほか、ぎふ清流文化プラザなど各文化施設等で


　配布しています。


　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　＜ぎふ美術展公式ホームページ＞


　　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.gifu-art.jp/(https://www.gifu-art.jp/)





　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


その他


・ 公式ホームページでは、前回のぎふ美術展の展覧会場をパソコン、スマートフォン等からＶＲ体験


　できる「３Ｄバーチャル美術展」を公開していますので、ぜひご覧ください。


・ ぎふ美術展に関する重要なお知らせは、公式ホームページに掲載します。


・ 本美術展は「令和８年度岐阜県の当初予算の成立」を前提に実施します。