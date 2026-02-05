「第７回ぎふ美術展」の作品を募集！

岐阜県庁

展覧会 日時・会場

会 期 令和８年８月８日（土）～２３日（日）１０時～１８時 [１４日間]

休館日 ８月１０日（月）､１７日（月）

ただし、８月８日（土）は１４時開場、最終日は１４時３０分まで

会 場 岐阜県美術館（岐阜市宇佐４-１-２２）

観覧料 無料

主 催 岐阜県・岐阜県美術館、（公財）岐阜県教育文化財団

部門

日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・自由表現

審査員 （各部門氏名５０音順、敬称略）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168130/table/17_1_5af1f4e5fe77c8d0dc72e3ab551e8f22.jpg?v=202602061221 ]

応募規定

（１）応募資格 制限なし

（２）応募点数 １部門につき１点

（３）応募料 ・銀行振込 令和８年４月１日（水）～７月８日（水）

納付期間 ・クレジットカード 令和８年４月１日（水）正午～７月８日（水）正午

（４）応募料 １点につき２，０００円 ※振込またはクレジットカードにより納付

（ただし、大学生等の方は１，０００円、高校生以下及び障害者手帳等をお持ちの方は無料）

（５）審査会 令和８年７月２２日（水）

（６）賞 ぎふ美術展賞：各部門１点

（副賞）制作支援費１０万円

優 秀 賞：各部門２点

（副賞）制作支援費３万円

奨 励 賞：各部門若干数

（７）搬入先等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168130/table/17_2_30b32940cdac9acc0faf1b5d1369c91e.jpg?v=202602061221 ]

※ 詳細は応募要項をご確認ください。

※ 応募要項は、公式ホームページでダウンロードできるほか、ぎふ清流文化プラザなど各文化施設等で

配布しています。

＜ぎふ美術展公式ホームページ＞

https://www.gifu-art.jp/(https://www.gifu-art.jp/)

その他

・ 公式ホームページでは、前回のぎふ美術展の展覧会場をパソコン、スマートフォン等からＶＲ体験

できる「３Ｄバーチャル美術展」を公開していますので、ぜひご覧ください。

・ ぎふ美術展に関する重要なお知らせは、公式ホームページに掲載します。

・ 本美術展は「令和８年度岐阜県の当初予算の成立」を前提に実施します。