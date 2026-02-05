【調査結果】就労移行利用者の約72%が「冬季うつ」等の季節性不調を自覚。「気圧・気温」が就労の壁に？メンタルヘルスラボが支援現場の実態を公開

メンタルヘルスラボ株式会社

うつ病や発達障害のある方の就労支援事業（就労移行ITスクール、自立訓練ITリワーク）を展開するメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：古徳一暁）は、就労移行ITスクール・自立訓練ITリワークの利用者を対象に、「季節の変化とこころの健康に関する実態調査」を行いました。その結果、利用者の約72%が冬場を中心とした季節要因による不調を自覚していることが判明しました。一方で「冬季うつ（季節性情動障害）」という言葉自体の認知度は約半数にとどまり、適切な対策が打てていない現状が浮き彫りとなりました。当社はこの結果を受け、従来の心理的なアプローチ（相談支援）に留まらない支援体制を構築してまいります。

調査概要

調査対象：就労移行ITスクール/自立訓練ITリワークご利用中の方

調査期間：2026年1月15日～22日

調査機関：自社調査

調査概要：季節の変化とこころの健康に関する実態調査

調査方法：アンケートフォームによる任意回答

有効回答数：70人

■調査結果サマリー

(1)1年の中で通所が最も億劫に感じる時期は、冬と回答した人が過半数(50.7%)を占めている

(2)約72％が季節要因による不調を自覚

(3)冬季うつ（季節性情動障害）を知らなかった人が44.3%の割合でいたため、今後は事業所内で正しい情報提供を行い、状態を適切に理解できる機会を設けることで、心理的負担の軽減を図ることが重要

■季節の変化とこころの健康に関する実態調査の目的

本調査は、気温が低下するにつれて利用者の「理由が明確でない欠席やパフォーマンス低下」が増加する背景に、冬季うつ（季節性情動障害）を含む季節特有の心身変化がどの程度関与しているのかを明らかにすることを目的として実施しました。

冬季に見られる不調は、本人の「甘え」や「怠け」と誤認されやすく、適切な理解や支援につながらないケースが少なくありません。本調査では、そうした主観的評価や思い込みを防ぎ、実態を可視化することを重視しています。本調査を通じて、欠席や不調を個人の問題として切り捨てるのではなく、組織や社会全体で予防・対応できる環境づくりに寄与することを狙いとしています。

【調査結果】

■冬季うつを知らない人は44.3%

冬季に気分の落ち込みや意欲低下、生活リズムの乱れを自覚しているにもかかわらず、「冬季うつ」という概念自体を知らない、または自身の状態と結びつけて認識していない人が多い(44.3%)ことが明らかになりました。

その結果、体調や行動の変化を個人の努力不足や意志の弱さとして捉え、自責的な感情を抱く懸念があるため、事業所での冬季うつをはじめとする季節性の心身変化について正しい情報提供を行い、状態を適切に理解できる機会を設けることが重要です。

■冬の時期に睡眠の変化を感じている人は47.1%

利用者70名のうち、冬の時期に「いくら寝ても眠い、起きられない」と回答している方は47.1%と多数いらっしゃいました。

■体の動かしにくい時間は「起床時～午前中」が多数(52.9%)

利用者70名のうち、1日で体の動かしにくさを「起床時～午前中」と回答している方は52.9%と多数いらっしゃいました。このことから、支援員は「来所する課程での承認」（体が動かしにくい中で通所できたことなど）が必要であることが考えられます。

■通所が億劫に感じる時期は冬が過半数を占め、回答者の約72%が季節要因による不調を自覚

回答者70名のうち、一年の中で通所が億劫になる時期は冬(12～2月)が過半数(50.7%)を占めています。また、通所が億劫に感じる理由として回答者の約7割(72%)が季節要因による不調を自覚しています。

■寒い時期のメンタル維持に効果的なものは身体アプローチが優位。

回答者70名のうち、「寒い時期のメンタル維持のために、少しでも効果があると感じる工夫」については、身体アプローチ(温かい飲み物や食べ物を摂る等)が心理アプローチ(スタッフや身近な人に相談する等)を上回っていました。





■冬の時期に「寒さへの配慮」や「軽めの声かけ」が重要

支援員や周囲の人からは、「冬の時期に暖房の調整や寒くないかの方」「起床時の様子確認や寒さへの共感の言葉」がほしい方が各9件ありました。室温管理や寒い中で来所できたことへの課程を認める声かけなどが必要であることが分かります。

■まとめと今後の展望

本調査は、冬季うつ（季節性情動障害）を含む季節特有の心身変化がどの程度関与しているのかを明らかにすることを目的とし、計画・環境・関わり方の三点から支援の在り方を見直すことを目的として実施しました。

調査結果を踏まえ、季節要因を考慮した支援方針の明確化や、室温管理や乾燥対策、日照条件を考慮した座席配置など、冬季においても安定した活動が可能となる環境整備を段階的に推進します。

また、寒い中でも来所できたという行動そのものを努力過程として捉え、結果に偏らない評価と声掛けを行う支援姿勢を職員間で共有いたします。

今後も、これらの取り組みについて定期的な検証と改善を重ねながら、冬季特有のリスクを未然に把握・軽減し、支援対象者が安心して日常生活および社会参加を継続できる、持続可能な支援体制の構築を目指してまいります。

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都港区北青山2－7－13プラセオ青山ビル3階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/

就労移行ITスクール：https://itschool-lp.logz.co.jp/

自立訓練ITリワーク：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/