【Well Green Lab Studio】を始動──実践・学び・相談・つながりを一体化した共創型コミュニティサービス

株式会社MOTHEREARTH

株式会社MOTHER EARTH（本社：東京都港区、代表取締役：廣岡 輝、プロジェクトマネージャー：水嶋 茂尭）が運営する「Well Green Lab 」は、新シリーズとして、事業成長を目指すブランド・事業者向けのコミュニティサービス「Well Green Lab Studio」を始動いたします。

■新シリーズ「Well Green Lab Studio」のご紹介

新シリーズとなる本サービスは、「相談・知る・試す・育てる・実践・学び・つながり」を一体化した共創支援プログラムです。

単なる情報提供にとどまらず、実店舗での商品検証やリアルな事業推進までを視野に入れ、ブランド・事業者の次のステージを共に創っていきます。

本プログラムは、サステナブルやウェルネスなライフスタイルを「知る・試す・育てる」ための実験スタジオとして、ブランド、クリエイター、専門家、そして生活者が交わる場を提供します。

POPUPイベント「Well Green Lab」で培ってきた「日常をちょっと特別にする」世界観を、ビジネスサイド（経営・ブランド開発・コミュニティづくり）へと拡張した共創プラットフォームとして位置づけています。

新規事業で立ち上げ期のブランドや、ターンオーバーが必要なブランド、海外からインポートしたアーリーステージのブランド等が、生成AIやOEMネットワーク等も活用しながら、サステナブルな価値を持続可能なビジネスへと転換していくためのラボ機能を担います。

■サービス内容

1．月1回の顧問ミーティング（壁打ちMTG）

WGL Studioでは、弊社代表と月1回、事業やブランドに関する壁打ち・個別相談を行うことができます。事業戦略の整理、商品企画、販路設計、課題の棚卸しなど、フェーズに応じた実践的なサポートを提供します。

2．実店舗での商品展開・テストマーケティング

Well Green Labが運営する実店舗にて、商品の常設展開・販売機会を提供します。

ブランドの世界観や商品力をリアルな場で検証できる、実証・テストマーケティングの場として活用可能です。

3．コミュニティによる横のつながり

同じ志向や課題感を持つブランド・事業者が集うコミュニティに参加いただけます。

情報交換にとどまらず、協業やコラボレーションなど、新たな価値創出につながるネットワーク形成を支援します。

4．学び・実践型の勉強会（不定期開催）

資金調達や事業計画づくりなど、事業成長に不可欠なテーマについて、実践的な勉強会を開催します。

資金調達、マーケティング、流通、法務など、各分野のプロフェッショナルを招いた講義・ワークショップを通じて、知識と実行力を高めます。

■ WGL Studioが目指すもの

WGL Studioは、ブランドや事業者が「一人で悩まず、実践しながら育てていける環境」**を提供することを目指しています。リアルな場と人、知見を掛け合わせることで、持続可能で強い事業づくりを支援してまいります。

■ 今後の展開

今後は参加事業者の増加に応じて、実店舗での展開機会や勉強会、協業企画をさらに拡充していく予定です。

■「Well Green Lab」のコンセプト

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルをより身近なものにし、

地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるPOPUPイベント。

生活を彩るアート、コスメ、雑貨、アパレルに至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/wellgreenlab

■お客様からのお問い合わせ先

「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

（問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです）／OPEN 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日）

■【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとするビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、さまざな人、企業、地域の持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。