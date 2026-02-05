専門家不要のAI予測「Airlake Forecasting」が、「BOXIL資料請求数ランキング 2025年下半期」需要予測システムの2部門で受賞

株式会社DATAFLUCT

株式会社DATAFLUCT（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人、以下DATAFLUCT）が提供する「Airlake Forecasting」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の需要予測システムカテゴリにおいて「総合1位」および「大企業部門1位」（※1）に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」選出の背景

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

「Airlake Forecasting」は、需要予測システムカテゴリにおいて、対象期間内に最も多くの資料請求をいただき、同時に大企業向け部門においても高い関心を集めました。これは、属人的な予測業務に課題を抱える多くの企業様から、当社の「専門知識不要で高精度な予測を実現する」というコンセプトが支持された結果であると考えております。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 需要予測システム「総合1位」は同カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されました。また、「大企業部門1位」は同カテゴリにおいて、対象期間内に大企業（1,000名以上）に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、選出されました。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

「Airlake Forecasting」が選ばれる3つの理由

「Airlake Forecasting」画面イメージ

「Airlake Forecasting」は、AI予測導入のハードルを下げ、現場の意思決定を迅速化するために設計されています。

- 専門知識不要、簡単操作データサイエンティストなどの専門家がいなくても、簡単な操作で高精度なAI予測が可能です。データの欠損や異常値の除去といった専門知識が必要なデータ前処理工程から、最適な予測モデル構築までをAIが自動で実行します。- 独自の予測モデルと多角的な活用高度な機械学習アルゴリズムによる独自の予測モデルを構築できます。在庫・来客数・売上・生産計画など、多岐にわたるシーンの予測を自動化します。- 月額5万円（税別）からの低価格プランスモールスタートが可能な価格設定により、AI導入の第一歩を踏み出したい企業様でも安心して導入いただけます。＜具体的な活用シーン＞- 適正在庫の予測：来月の売れ筋商品を予測し、適切な在庫量を確保。品切れによる機会損失、過剰在庫によるコスト増を削減- 来客数の予測：時間帯や曜日ごとの来店数を予測。人員配置の最適化、顧客満足度の向上に貢献- 生産計画の作成：原材料の需要を予測し、最適な生産量を計画。リードタイムの短縮、在庫コストの削減に貢献- 売上予測：過去の売上実績や販促情報、外部データから将来の売上を予測。原材料・シフト等のリソース最適化や事業計画の立案に活用

「Airlake Forecasting」BOXIL掲載ページ：https://boxil.jp/service/12154/

株式会社DATAFLUCTについて

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

公式X https://twitter.com/datafluct(https://twitter.com/datafluct)

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/(https://www.facebook.com/datafluct/)

本件に関するお問い合わせ

サービスの詳細・導入についてのご相談：https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

報道関係者からのお問い合わせ：pr@datafluct.com