100種類以上の替芯（リフィル）が使える「ペンジャケット」に待望の銘木・カーボンモデルが登場。本日2月5日正午よりMakuakeにて先行発売開始

ディーフ株式会社（社長：荒木 徹、本社：東京都港区）は、市販のボールペンリフィル（替芯）を装着して使用できる「リフィルペンジャケット」の第5弾として、天然木およびフォージドカーボンを採用した新モデルの応援購入プロジェクトを、2026年2月5日（木）12:00よりMakuakeにて開始いたします。

【プロジェクトページURL】 https://www.makuake.com/project/deff16/

■開発の背景：書き味はそのままに、素材と携帯性をアップグレード

「書き味は気に入っているが、ペンのデザインが安っぽい」「高級ペンはリフィルが高価で種類が少ない」といったユーザーの悩みを解決するために生まれたのが、Deffの「リフィルペンジャケット」シリーズです 。

第5弾となる本製品は、シリーズで好評の「100種類以上のリフィル対応」という汎用性はそのままに、素材に徹底的にこだわりました 。使うほどに手に馴染む「銘木（ウッド）」と、最先端素材である「フォージドカーボン」を採用し、大人の所有欲を満たすステーショナリーとして進化しました 。

■製品の3つの特徴

1. 国内外18社、100製品以上の市販リフィルに対応

付属の専用アダプタを使用することで、リフィルの改造や工具なしに、市販のリフィルをそのまま装着可能です。「三菱鉛筆 ジェットストリーム」「パイロット ハイテックC」「ゼブラ シャーボX」など、ユーザーが愛用する様々な書き味を、この1本のボディで楽しむことができます 。

2. こだわりの「本物素材」を採用 今回は素材違いで2つのラインナップをご用意しました。

ウッドモデル（天然木）: 希少な「花梨（カリン）」と、世界三大銘木の一つ「黒檀（エボニー）」を使用。強度が必要なパーツにはステンレス（SUS304）を組み合わせ、温かみと実用性を両立しました 。

フォージドカーボンモデル: カーボン繊維をランダムに積層して鍛造した「フォージドカーボン」を採用。削り出しによる大理石のような美しい模様が特徴で、グロス（艶あり）とマット（艶なし）から選べます 。

3. 携帯時はわずか76mm。「変形」するギミック

携帯時の全長は約76mmと極小サイズで、ポケットや小さなバッグにも収まります。筆記時にはキャップをボディ後部に装着することで約125mmのフルサイズとなり、一般的なペンと同等の書きやすさを実現しました。重心バランスをペン先に置くことで、軽い力でも安定した筆記が可能です 。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: ウッドorカーボンの100種以上のリフィルが使える革新的なペン

期間: 2026年2月5日（木）～ 60日間

一般販売予定価格:

・ウッドモデル：6,000円（税込）

・カーボンモデル：7,000円（税込）

Makuake先行価格: 最大32%OFFの超早割などをご用意しています 。

■デザイナーについて

山岸 隼人（HYT-DESIGN代表） [cite_start]多摩美術大学生産デザイン学科卒業。2011年にHYT-DESIGNを設立。2017年よりDeffのデザインディレクターを務める。iF Design Award（ドイツ）やRed Dot Design Awardなど、国際的なデザイン賞を多数受賞 。

■ディーフ株式会社について

クリエイティブとユーザビリティの融合を目指し、こだわりのスマートフォンアクセサリーやカー用品、ステーショナリーを企画・製造・販売しています。「Design Evolution For the Future」を掲げ、ユーザーの期待を超える独創的な製品を生み出し続けています 。

