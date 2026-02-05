「カインズ わんわん祭り2025」対象商品の売上から111万円を寄付人とペットが共生するコミュニティの実現を目指します

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、2025年10月8日（水）から11月12日（水）まで開催した「カインズ わんわん祭り2025」の期間中、お買い求めいただいたわんちゃん用のフード・用品の全商品の売上から111万円を、公益財団法人どうぶつ基金へ寄付したことをお知らせします。

この寄付活動は、人とペットが共生するコミュニティの実現を目指してカインズが取り組んでいるもので、「カインズ にゃん祭り2025」での寄付に続き3回目です。今回は、ご賛同いただいたメーカー様と協力し、総売上額の一部を民間・非営利の動物愛護団体である公益財団法人どうぶつ基金へ寄付させていただきました。

寄付金は、新たな飼い主を探す活動支援や多頭飼育崩壊の救済支援、飼い主のいない猫に不妊手術を実施することで繁殖を防止する「さくらねこTNR」の取り組みなど、継続的な支援に役立てていただく予定です。皆さまのあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。

カインズは、自治体や自治体と連携する保護団体など、保護犬・保護猫とその家族を取り巻く様々なステークホルダーと共創し、譲渡会「くみまち犬猫譲渡プロジェクト」をカインズ店舗で実施しているのに加え、オンラインマッチングサービス「しっぽの出逢い」を運営するなど、保護犬・保護猫のために様々な取り組みを行っています。

2024年12月12日（木）には、環境省が推進する、人と動物の共生パートナーシッププロジェクト「つなぐ絆、つなぐ命」に基づき、パートナーシップを締結しました。

今後も、全国の自治体や自治体と連携する保護団体などと手を携え、地域の保護犬・保護猫たちが健やかに、そして幸せにくらせる、人とペットが共生するコミュニティの実現を目指してまいります。

ご参画いただいたメーカー様（五十音順・敬称略）

アース・ペット株式会社、イースター株式会社、いなばペットフード株式会社、ウェルペット・ジャパン合同会社、ジェックス株式会社、スペクトラムブランズジャパン株式会社、デビフペット株式会社、ドギーマンハヤシ株式会社、ファルミナペットフーズ・ジャパン株式会社、ペットゴー株式会社、マーケティングパートナー株式会社グローバルペットニュートリション事業部、マース ジャパン リミテッド、ユニ・チャーム株式会社、ライオンペット株式会社、株式会社シュトルヒ、株式会社スマック、株式会社トーエートレーディング、株式会社ホットドッグ、株式会社ミルク本舗、株式会社リードッグ、株式会社リッチェル、株式会社ルークラン、住商アグロインターナショナル株式会社、日本ヒルズ・コルゲート株式会社、日本ペットフード株式会社

＜ご参考＞

保護犬・保護猫と新しい家族をつなぐカインズのオンラインマッチングサービス「しっぽの出逢い」がスタート 出逢いを創出し、新しい家族とのつながりを育む

https://www.cainz.co.jp/news/8149/

カインズが環境省と「保護犬・保護猫の譲渡促進に関するパートナーシップ」を締結 ～人とペットが共生するコミュニティの実現を目指して～

https://www.cainz.co.jp/news/10997/

＜公益財団法人どうぶつ基金について＞

どうぶつ基金は、1988年に横浜で設立された民間・非営利の動物愛護団体です。活動資金のすべてを民間からの寄付でまかなっており、飼い主のいない猫や多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、写真コンテストの開催、啓発活動や署名活動等を行っています。

https://www.doubutukikin.or.jp/

物資支援を目的とした「くみまちしっぽ応援ボックス」を「カインズ わんわん祭り2025 in 鶴ヶ島 with わんてらす」で設置

2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間、カインズ 鶴ヶ島店にて開催された、わんちゃんとわんちゃんオーナーが一緒に楽しめるイベント「カインズ わんわん祭り2025 in 鶴ヶ島 with わんてらす」にて、自治体と協力する保護団体への物資支援を目的とした「くみまちしっぽ応援ボックス」を設置したところ、未開封・未使用のペット用品やペットフードなどの物資を多くのお客様からお寄せいただきました。皆さまからお預かりしたご厚意は、NPO法人ねこネットワークを通じて、自治体と連携する保護犬団体へ支援品としてお届けしました。

イベント当日に設置された「くみまちしっぽ応援ボックス」

＜NPO法人ねこネットワークについて＞

NPO法人ねこネットワークは、動物の適正飼養の推進と、生命尊重の情操教育をすすめ、人間と動物がより良い関係で共生する社会の構築に寄与することを目的として設立された、人と動物のよりよい社会を目指して活動を行う、動物愛護団体です。

https://neconetwork.com/

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

