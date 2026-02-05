【受験生応援・約34%OFF】金沢「とんかつ堂」が1,000円特別価格

株式会社アートフード

厚切とんかつ専門店「厚切職人 とんかつ堂 金沢東力店」(石川県金沢市東力4-202、運営:株式会社アートフード、代表取締役:島田大介)は、2026年2月1日(日)から3月31日(火)まで、受験生を対象とした応援キャンペーンを実施します。「三元豚ロースかつ定食150g」を通常価格1,518円(税込)から約34%OFFの1,000円(税込)で提供。学生証の提示で、本人はもちろん家族がテイクアウトすることも可能です。

■ 受験に勝つ(カツ)!トントン拍子で合格祈願

受験シーズンの験担ぎとして親しまれてきた「とんかつ=勝つ」。当店では、頑張る受験生を応援するため、三元豚ロースかつ定食を特別価格1,000円で提供します。

「とんかつ」を食べて受験に「勝つ(カツ)」、そして「豚豚(トントン)拍子」で合格をつかみ取ってほしい。そんな想いを込めた受験生応援キャンペーンです。

■ 豚肉のビタミンB1が受験生を栄養面からサポート

豚肉には、ビタミンB1が豊富に含まれています。ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換するのを助ける栄養素。長時間の勉強で疲れた脳と身体に、必要な栄養を補給できます。

受験生にとって、栄養バランスの取れた食事は集中力を維持する上で重要です。当店の厚切とんかつで、しっかりとエネルギーチャージをして、試験当日のベストコンディションを目指しましょう。

■ キャンペーン概要

【対象メニュー】 三元豚ロースかつ定食 150g

【特別価格】 通常価格:1,518円(税込) → キャンペーン価格:1,000円(税込) 約518円OFF(約34%OFF)

【定食内容】

- 三元豚(岩中豚)ロースかつ 150g- ご飯- 味噌汁- 漬物- キャベツ

【期間】 2026年2月1日(土)～2026年3月31日(月) ※受験シーズン終了まで

【対象者】 受験生本人

- 高校生- 浪人生(予備校の証明書でも可)- 中学受験生- 大学受験生- その他、受験を控えた学生

【利用方法】

- 店内飲食:学生証(または予備校の証明書)を提示- テイクアウト:家族が学生証を代わりに提示してもOK

【提供時間】 ランチ:11:00～14:30 ディナー:17:00～21:00 ※火曜定休

■ 厚切職人のこだわり

当店は「厚切職人」をキャッチフレーズに、東北の旨い豚「岩中豚」を使用した厚切とんかつを提供しています。

【こだわりの2度揚げ】

オーダーが入ってから揚げる厚切とんかつは、こだわりの2度揚げ。

- 低温の油:じっくりと中まで火を通す- 高温の油:パン粉から水分が抜けるギリギリを見極めて仕上げ

職人だからできる大ぶり厚切りジューシーな豚肉と、サックサクの衣、油切れの良いとんかつが当店の自慢です。

■ 家族も一緒に応援!テイクアウトOK

受験生本人が来店できない場合も、家族が学生証を提示すればテイクアウトが可能です。

「家で勉強に集中したい」「試験前日に食べたい」そんな受験生のために、ご家族が代わりに購入して応援することができます。

■ 厚切職人 とんかつ堂 金沢東力店について

金沢市東力に位置する厚切とんかつ専門店。東北の旨い豚「岩中豚」を使用し、オーダーが入ってから揚げるこだわりの2度揚げで、厚切ジューシーなとんかつを提供しています。

座席数28席(カウンター4席・テーブル8卓)で、家族連れから一人客まで幅広く利用されています。駐車場20台完備。

■ 店舗概要

- 店舗名:厚切職人 とんかつ堂 金沢東力店- 所在地:〒921-8015 石川県金沢市東力4-202- TEL:076-292-7383- 営業時間:- - 月・水・木・金:11:00～14:30 / 17:00～21:00- - 土・日・祝:11:00～15:00 / 17:00～21:00- 定休日:火曜日(祝日の場合は翌水曜日)- 駐車場:20台- Instagram:https://www.instagram.com/tonkatsudou_kanazawa/- 食べログ:https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17005938/

■ 運営会社

会社名:株式会社アートフード

代表取締役:島田大介

【本リリースに関するお問い合わせ】

厚切職人 とんかつ堂 金沢東力店 TEL:076-292-7383

【受験生応援キャンペーンについて】

学生証(または予備校の証明書)の提示が必要です

テイクアウトの場合、家族が代わりに学生証を提示いただければご利用可能です

他の割引との併用はできません