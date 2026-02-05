韓国発トータルヴィーガンビューティーブランド「freshian（フレシアン）」がCosme Kitchenにて発売開始
韓国のコスメ・ビューティーブランドを日本で輸入・販売・マーケティング推進している PAGE-ONER株式会社が2026年より日本正規代理店を務める、韓国LG生活健康発トータルヴィーガンビューティーブランド「freshian(フレシアン)」は、成分および処方の一部をアップデートし、ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ「Cosme Kitchen」の厳しい入店基準をクリア。2026年2月4日より全国のCosme Kitchenにて発売を開始いたしました。
「freshian」は、全製品がヴィーガン認証を取得した韓国発のメイクアップブランドであり、メイクアップとスキンケアを融合した高機能フォーミュラと感性豊かなカラー設計で人気を集めています。フレシアン セラム リップティントとフレシアン エッグライク クッションファンデーション ミニはイチジク果実エキス(※1)、5 種のヒアルロン酸(※2)、マデカッソシド (※3)を配合しており、肌へのやさしさと美しい仕上がりを両立していることも特徴です。
(※1) 整肌成分 (※2) ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Ｎａ: 全て保湿成分 (※3)整肌成分
また、サトウキビ由来の原料を使用したバイオPET製パッケージや、トウモロコシ由来のコーンスターチで作られたパフを採用し、地球環境への負荷を最小限に抑える取り組みを行っています。
ヴィーガン処方、環境への配慮、サステナブルなものづくり。
freshianは、Cosme Kitchenが大切にする価値観と高い親和性を持ち、今回の入店を通じて、より多くの方にブランドの魅力を届けてまいります。
■販売商品
●エッグライク クリームチーク
チークだけで華やかに！4世代アイドル担当、カラーの天才メイクアップアーティストが提案する、誰でも簡単にできる"なめらかトーンアップチーク"。重ねるほどに自然で澄んだ発色に！
また、肌に溶け込むようななめらかなテクスチャーで、くすみ感なくブレンド可能。セミマット仕上げで、持続力もUP！
68%のスキンコンディショニング成分配合(※4) で、デリケート肌にも心地よい！
全4色 各6.5g / 2,200円
03 Healthy Smile
06 Cheeky
07 Milky Mocha
09 Lychee
(※4) オクチルドデカノール、炭酸ジカプリリル、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、トリ脂肪酸（Ｃ１０-１８）グリセリル
●セラム リップティント
セラムのようなテクスチャーで、しっとり澄んだ水ツヤリップに仕上げるヴィーガンセラムリップティント！
花の美しさから着想を得たユニークなカラーが透
明感のある発色で、ひとりひとりの個性を最大限
に引き出します。
透明感のあるツヤと発色をレイヤリングすること
で、唇に自然なカラーとうるおいによる立体感をプラスし、なめらかでハリのある印象の唇に！
全4色 各6g / 2,600円
02 Garden
03 Preserved
05 Rough
07 Wild
■ PAGE-ONER株式会社について
PAGE-ONER株式会社は、韓国および海外のビューティーブランドを中心に、日本市場における輸入・販売・マーケティングをワンストップで支援する企業です。
ブランドの価値を最大化し、日本の消費者・流通との最適な接点づくりを行っています。
■ 本件に関するお問い合わせ先
PAGE-ONER株式会社
URL：https://page-oner.com/
代表者：金 善牧
所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F