Nintendo Switch『すくって！クレーンゲーム』追加コンテンツ配信開始！

SAT-BOX株式会社

このたび、SAT-BOX株式会社（本社：名古屋市）はNintendo Switch用ゲーム『すくって！クレーンゲーム』 におきまして、

追加コンテンツ 「もっとあつめるパック」 を本日配信開始いたしましたので、お知らせいたします。

本追加コンテンツでは、新たな景品を多数追加し、

クレーンゲームの楽しさとコレクション要素をさらに拡張しております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uB5TCa7U_o4 ]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 『すくって！クレーンゲーム』について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ゲームセンターでおなじみのクレーンゲームが、Nintendo Switchで手軽かつ本格的に楽しめるタイトルです。

前作を超えるボリュームと直感的な操作で、景品を「すくって」「落として」「押し出す」

多彩なプレイ感覚を実現しました。

Joy-Con(TM)のおすそわけプレイにも対応し、友達との1対1対戦を気軽に楽しむことができます。

【スコアアタック】

制限時間内により多くの景品獲得を目指すモード。

ランキング機能を搭載し、上位を目指すやり込み要素に加え、

ジャックポット発生による予想外の展開も楽しめます。

【対戦】

CPUや友達とのローカル対戦に加え、

オンライン対戦では世界中のプレイヤーと腕を競うことが可能です。

【コレクション】

獲得した景品はコレクションとして鑑賞可能。

本体ゲームには280種類以上の景品を収録しており、

今回のDLC追加により、さらに遊びの幅が広がります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ DLC「もっとあつめるパック」について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「もっとすくって、もっとあつめよう！」新たに108種類の景品を追加することで、

コレクション要素とリプレイ性をさらに強化した追加コンテンツです。

既に本体ゲームをお楽しみいただいている方はもちろん、

これから始める方にもおすすめの内容となっております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 追加コンテンツ概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

タイトル：

『すくって！クレーンゲーム』

追加コンテンツ「もっとあつめるパック」

配信日：本日配信開始

セール価格：

・追加コンテンツ単体：200円（税込）

・本体ゲーム＋DLC セット：700円（税込）

収録内容：

・新規景品108種類を追加

ニンテンドーeショップ：

・DLC：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000069482

・セット：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000033675