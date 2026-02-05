【導入事例】三井不動産レジデンシャルウェルネスの資料請求フォームをSPIRALで刷新

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 青井 博也、以下「三井不動産レジデンシャルウェルネス」）へ、当社主力製品のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」を基盤に「資料請求フォーム」を構築しました。これにより、複数物件の同時請求と基幹システムとのリアルタイム連携を実現し、営業担当者およびお客様の対応負荷軽減と利便性向上を支援いたしました。

このたび、導入インタビュー記事を2026年2月5日に公開しましたので、お知らせいたします。

- 導入事例【三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社】インタビュー全容はこちらからご覧いただけます。URL：https://www.spiral-platform.co.jp/case/mfrw/- 事例概要- ～ 導入の経緯 ～三井不動産レジデンシャル株式会社の100％子会社であり、“シニアのためのサービスレジデンス”「パークウェルステイト」を運営する三井不動産レジデンシャルウェルネスは、関東を中心に現在6つのレジデンスを展開しています。入居を検討するお客様との最初の接点となる「資料請求」は、同社の営業活動のなかでも特に重要な役割を担っています。従前のWeb資料請求フォームでは、複数物件への資料請求時に物件ごとのフォームに入力する必要があり、お客様の負担が課題となっていました。フォームへの項目追加によって一度の入力で複数物件の資料請求が可能となったものの、最初に選んだ物件情報だけが顧客データベースへ連携されるため、担当者が手作業で他の物件のデータを補完する必要がありました。また、システム改修やトラブル発生時の対応先が不明確であったことに加え、既存システムの改修には多くのコストと工数を要する点も課題となっていました。このような背景から、三井不動産レジデンシャルウェルネスは、顧客管理システム（以下「基幹システム」）のバージョン移行のタイミングに合わせて資料請求フォームの刷新を決定しました。三井不動産グループとしての要件に基づき、グループ内DX部門の選定のもと複数のサービスを比較検討され、グループでの導入実績があり、三井不動産グループの厳格なWebガイドラインに準拠している点を高く評価いただき、「SPIRAL ver.1」をご選定いただきました。併せて、基幹システムとのAPI連携における柔軟性や高いセキュリティ性、保守・改修を含めたトータルコストの妥当性に加え、3か月という厳しいスケジュール下での当社の対応姿勢にも信頼を寄せていただき、選定ポイントとして挙げていただきました。- ～ 資料請求フォームの概要 ～6つの物件で共通して利用できる資料請求フォームを「SPIRAL ver.1」で構築しました。お客様は興味のある物件を複数選択でき、一度の入力で対象物件の資料を同時に請求できます。フォームと基幹システムのAPI連携により、選択された物件ごとに新しいレコードが顧客データベースにリアルタイムで連携・作成されるため、担当者のデータの追加入力作業が不要になりました。また、資料請求が完了すると各物件のメールアドレスへ自動で通知メールが送信され、担当者が即時に対応できる体制が整備されました。さらに、お客様には資料請求完了後にサンクスメールが送付されるため、安心して申し込みを完了できるフローを実現しました。- ～ 導入効果 ～（１） 担当者の業務負荷軽減および業務効率化とお客様の利便性向上に貢献資料請求フォームと基幹システムとのAPI連携により、資料請求データがリアルタイムで顧客データベースへ自動登録されるようになりました。担当者の手作業によるデータ補完・追加入力が不要となり、業務効率化されたことで日々の対応負荷が軽減されたことに加え、急な問い合わせ増加時にも対応できる体制の整備を実現しました。併せて、一度の入力で複数物件の資料を同時に請求できるようになり、お客様の利便性が向上しました。（２） リアルタイムな資料請求情報共有により、状況把握が可能に資料請求情報がリアルタイムで各物件の担当者へ共有されることで、物件ごとの反響や状況を即時に把握することが可能となりました。加えて、Web広告など施策実施後の効果や資料請求数の把握にも役立っています。（３） 安定したシステム運用と手厚いサポート体制導入から半年が経過した現在も安定したシステム運用を継続しています。運用時の不明点や課題に対して、当社ユーザーズデスクの迅速な対応によりスムーズな解決が可能となり、明確な問い合わせ窓口の整備によって運用面での安心感も向上しました。三井不動産レジデンシャルウェルネスは、長期的な運用を見据えたシステムの継続的な安定稼働と運用改善に取り組むことで、営業基盤のさらなる強化を図っていく方針であるとお話しいただきました。100社以上の不動産業界での導入実績をもつ当社は、今後もお客様の業務課題の解決に「SPIRAL」をご活用いただくことはもちろん、お客様の顧客接点DXの強化を実現するための高セキュリティなデータ利活用環境を追求し、業務効率化、開発生産性向上に寄与できる安全・安心な開発プラットフォームの提供と、お客様に寄り添った課題解決型サービスの提供に努めてまいります。- 導入事例【三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社】インタビュー全容はこちらからご覧いただけます。URL：https://www.spiral-platform.co.jp/case/mfrw/- ご参考不動産業界向けソリューションページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/solution/real-estate-group/不動産業界での「SPIRAL」導入事例ページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/case/job/real-estate/- 「SPIRAL」とは「SPIRAL」は、国内最大規模のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」と、Webサイトや業務アプリケーションの作成ができるローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.2」の総称です。「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上（2025年10月末時点）の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。URL：https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/「SPIRAL ver.2」は、Webサイトの作成から登録データの運用までワンストップでできる機能を揃えたローコード開発プラットフォームです。国際化対応はもちろんのこと、業務担当者にもご利用いただける管理画面だけでなく、開発会社が必要とするWebアプリケーションやサイト運営に必要なコンポーネントが揃っています。プログラミング知識がなくても、マウス操作で自社専用のWebアプリケーションを手に入れることができます。URL： https://spiral.pi-pe.co.jp/- 三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社 概要【会社名】 三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社【所在地】 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 日本橋室町三井タワー【代表者】 代表取締役社長 青井 博也【事業内容】 サービス付き高齢者住宅・有料老人ホームの賃貸・管理・運営【Webサイト】https://www.mfrw.co.jp/- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/【公式SNS】 X： https://x.com/spiral_platform/Facebook： https://www.facebook.com/spiral20230601/YouTube： https://www.youtube.com/@kyokara_dx/shorts/- 本件に関するお問い合わせ先問い合わせフォーム(https://www.spiral-platform.co.jp/contact/?f000099824=https://www.spiral-platform.co.jp/solution/real-estate-group/)※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。