株式会社Live Commerce Japan（LCJ）、戦略投資家4者の参画で成長を加速（ポストバリュエーション：5億円）

株式会社Live Commerce Japan（以下、LCJ）は、この度、事業成長およびライブコマース領域における提供価値のさらなる拡大に向け、戦略投資家4者を引受先とする資金調達を実施いたしました。

本件はポストバリュエーション（投資後企業価値）5億円として実施しております。

LCJは、TikTok Shopを中心に、単月売上1.5億円を達成。

4ヶ月連続でTikTok日本マーケットにおけるCAP（Creator Agency Partner）1位、およびブランド売上1位を獲得するなど、国内ライブコマース市場において圧倒的な実績を積み重ねております。

戦略投資家（出資金額順）

1. 株式会社北の達人コーポレーション

北の達人コーポレーションは、ヘルス＆ビューティーケア領域を中心にECを展開し、顧客との双方向コミュニケーションを通じて商品価値を最大化できる販売手法としてライブコマースを重視しています。

LCJが持つ「中国で確立された勝ちパターンを、日本の商習慣・法規制・EC運用に最適化して再現する知見」と、同社の商品開発力・マーケティング資産を掛け合わせ、成長市場における主導的ポジション獲得を目指します。

2. CS株式会社

美容業界に強みを持つ同社との連携により、美容領域におけるブランド支援体制を強化。ライブコマースによる成果創出を、より高い再現性をもって提供してまいります。

3. 楽天元役員の個人投資家（匿名）

本ラウンドには、楽天の元役員である個人投資家にもご参画いただきました（匿名）。プラットフォームおよびEC領域で豊富な経験を持つ個人投資家の参画により、事業のスケールアップ、運用設計、パートナー戦略におけるシナジーを強化します。

4. 大澤・山崎公認会計士事務所

M&Aおよび内部統制に精通した同事務所の参画により、組織体制の整備と成長に向けた戦略的選択肢の拡張を推進し、持続的な企業価値向上を図ります。

LCJ創業メンバー

LCJの創業メンバーは、以下の通りです。

代表 京極 琉

SNS総フォロワー数100万超のクリエイターとしての発信力に加え、現場起点で磨き上げたライブコマースの運用知見を強みとしています。

朱 振彦

楽天グループ株式会社出身。10年にわたる越境ライブコマースの経験を活かし、データに基づいた勝てる運用設計をリードします。

龍沢 綺希

10年以上にわたる日中ビジネスの経験を背景に、美容業界の展示会ビジネス等で培ったネットワークを活かし、ブランド・パートナー連携を牽引します。

メンバーそれぞれの得意分野を掛け合わせることで、ライブコマースの成果創出を再現性高く推進しています。

今後について

本調達を機に、LCJは経営基盤を一層強化し、クライアント企業様への提供価値最大化に努めてまいります。

ライブコマース市場が急速に拡大する中で、法令遵守とクリエイティブな運用を両立させ、健全な市場発展に寄与することを目指します。

今後も事業成長に資するパートナー様との戦略的な連携機会を継続的に検討し、共に日本発の成功事例を創出していく所存です。

https://livecommercejapan.jp/

