「釣り好きのためのハンコは作れませんか？」釣り好きのリクエストから生まれた、さまざまな魚を描いた釣り好きのための“趣味ハンコ”『釣りずかん』

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は2月5日（木）より自社オンラインショップにて、釣り好きのリクエストから生まれた、さまざまな魚を描いた釣り好きのための“趣味ハンコ”『釣りずかん』の販売を開始いたしました。

『釣りずかん』は「釣り好きのためのハンコは作れませんか？」という釣り好きのリクエストから生まれたはんこ。釣りあげた瞬間のさまざまな魚を描いたイラストに、好きな名前や文字を入れてつくることができます。

魚のイラストはこちらの30種類。アジ、ハマチ、イサギ、ヤマメから、ヒラメ、マダイ、カジキ、ヘラブナまで、釣り好きにはたまらない、海釣り＆川釣りの魚たちがせいぞろいしました。

フォントはこちらの8種類。かわいらしい魚のイラストと相性のよいオーソドックスなフォントから、ちょっぴり個性的なフォントまでご用意いたしました。

釣り好きにはたまらない魚のはんこ『釣りずかん』ですが、釣りノートへの記録や、釣り道具の整理にはもちろん、サインがわりに付箋やメモに押したり、銀行登録にも使えます。

かわいらしい魚のはんこをギョギョッ！と押せば、その場もほんわか和みそう。



ハンコというと事務的でお堅いイメージがありますが、わたしたちはこれからも「好きな人にはわかる」ユニークでたのしい商品企画をつうじて、ハンコに興味を持つ方を増やしてまいります。





＜参考URL＞

釣りずかん セルフインクタイプ

https://item.rakuten.co.jp/hankos/tsurizukan_jointy9/

釣りずかん 黒水牛タイプ

https://item.rakuten.co.jp/hankos/tsurizukan_kurosuigyu/

釣りずかん 木彫りタイプ

https://item.rakuten.co.jp/hankos/tsurizukan_kibori/

印鑑はんこSHOPハンコズ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/