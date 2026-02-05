C-Style株式会社、“モンスター級”高専生の挑戦を発信する新メディア「KOSEN MONSTER」をリリース

C-Style株式会社

C-Style株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：瀬島大生）は、2026年2月、研究・開発・起業など多様な分野で活躍する高専生にフォーカスしたWebメディア「KOSEN MONSTER（コウセンモンスター）」を正式リリースいたしました。

KOSEN MONSTERサイト：https://kosen-monster.com

「KOSEN MONSTER」立ち上げの背景

全国の高専には約6万人の学生が在籍しており、早い段階から高度な専門技術を学ぶ教育機関として評価されています。しかし、その高い技術力やポテンシャルに対し、社会的な認知度は依然として低く、学生の価値が十分に伝わっていないという課題があります。

そこで、C-Styleは「さぁ、架け橋をつくろう」をスローガンに、高専生コミュニティ『Kloud』の運営をはじめとする高専生支援事業に取り組んでまいりました。

Kloud公式サイト：https://kloud.community

一方で、多くの現役高専生にとっては、身近なロールモデルに触れる機会が少なく、多様なキャリアや選択肢を具体的にイメージしづらかったり、その実現方法がわからず挑戦に踏み出せていないという現状もあります。

「高専生の“隠れた価値”を引き出し、正しく社会に評価される場を作りたい」

その想いを形にするため、既存のコミュニティ運営に加え、新たに高専生向けのメディアとして「KOSEN MONSTER」を立ち上げました。

KOSEN MONSTERとは

本メディアは、研究・開発・ロボコン・個人プロダクト制作・起業など、幅広い分野で”モンスター級”の活躍する高専生たちを取材し、その挑戦ストーリーやノウハウを言葉で届けるメディアです。

＜公開予定の記事例＞

技術：「圧倒的な技術を持つ彼らは、最初の一歩をどう踏み出したのか？」

キャリア：「高専発の起業家は、在学中にどんな準備をしていたのか？」

進路：「学校推薦に頼らない“自分だけ”の就活ルートとは？」

決断の裏側：「なぜ『転校』や『中退』というイレギュラーな道を選んだのか？」

単なる「すごい高専生の紹介」に留まらず、「経験者にしか語れないリアルな経験談」を提供します。輝かしい成果の裏にある試行錯誤や、レールを外れる際の葛藤、成功談だけでなく、そのプロセスを掘り下げることで、次の一歩を踏み出そうとする学生の背中を押してまいります。

企業の皆様へ

未来のエンジニア・起業家との接点に

KOSEN MONSTERで取材するのは、日本の技術力の未来を担うエンジニア、研究者、起業家達です。 「高専生に興味がある」「採用やインターンの接点を持ちたい」とお考えの企業の皆様にとって、本メディアは彼らの人物像やスキルセットを深く理解するデータベースとしても機能します。

掲載学生へのコンタクトや、取材・スポンサーシップのご相談も随時受け付けております。高専と社会がつながる最初の”架け橋”として、ぜひご活用ください。

メディア概要

媒体名：KOSEN MONSTER

URL：https://kosen-monster.com

X：https://x.com/kosenmonster

運営会社：C-Style株式会社

連携コミュニティ：Kloud（高専生コミュニティ）

会社概要

会社名：C-Style株式会社

代表者：代表取締役 瀬島大生

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5-6-302

電話番号：03-6416-0733

メールアドレス：contact@c-style.net

事業内容：受託開発・DX支援事業／高専生支援事業

会社URL：https://c-style.net(https://c-style.net/)

■本件に関するお問い合わせ

C-Style株式会社

KOSEN MONSTER運営事務局

メール：contact@kosen-monster.com