【CSN総会 2/17開催】「高卒採用」の新常識。若手不足を突破する産学連携の最前線を名古屋で公開。

高校生のキャリア形成を支援する「高校生キャリアサポートネットワーク（CSN）」は、2026年2月17日(火)、愛知県名古屋市のウインクあいちにて2025年度総会を開催いたします。

本総会では、労働市場の第一人者である古屋星斗氏を招き、人手不足が深刻化する中で急増する「戦略的高卒採用」の実態と、生成AI時代にこそ価値が高まる「現場力」を武器にした若手人材の獲得・育成について、最新データと共に提言いたします。

申し込みはこちら！ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs0lFC5M0kxdOARaLy379FZezsiGHtZHft05p2oCxn9JXywg/viewform

■高校生キャリアサポートネットワーク（CSN）とは

高校生キャリアサポートネットワーク（CSN）は、学校（教育現場）と企業（産業界）の垣根を取り払い、高校生に「実社会での越境体験」をプロデュースする組織です。地元の優良企業と連携し、生徒が自律的なキャリアを歩むための接点を作ることで、地域経済の担い手育成と企業の採用課題解決を同時に実現しています。

■CSN総会 開催の背景 - 戦略的「高卒シフト」へ

CSNについて :https://hs-csn.org/

現在、日本の中小企業を取り巻く採用環境は、歴史的な転換点を迎えています。

人手不足感は過去最高水準にある一方、「大学卒を採用しない」企業はこの15年で倍増し、14%に達しました。

バブル期を超える争奪戦： 高校新卒の求人倍率は、大卒の1.6倍を遥かに超える「4.1倍」に達しています。

「現場力」の再評価： 生成AIが得意とする事務タスクの価値が相対的に低下する中、米国では現場技術を持つ若者が成功する「ブルーカラー・ビリオネア」の波が到来。日本でも「現場の技術」を持つ高卒キャリアの価値が見直されています。

従来の手法に限界を感じている企業にとって、今まさに「高卒シフト」は避けて通れない経営戦略となっています。

■CSN総会の特徴・コンテンツ

前回のCNS総会の様子【基調講演】「労働供給制約社会」における高卒就職の可能性とは？

労働供給制約社会において、若者が「成長できない不安」を抱かない組織とは何か。最新著書のエッセンスを交え、高卒採用の参入障壁を越えるヒントを提示します。

登壇者：古屋 星斗 氏（リクルートワークス研究所 主任研究員）

前回のCNS総会の様子【パネルディスカッション】「上昇する高卒希望者をどう増やし、中核人材へ育てるか」

高卒採用で成功している企業の最新事例を深掘りします。

ゲスト：沓澤 佳範 氏（学校向け情報誌「高卒進路」編集長） 全国の成功事例から、高校生に選ばれ、定着し、企業の次世代リーダーへと育てるための具体策を議論します。

【交流会】教員と企業の名刺交換会

教育現場（進路指導教員）と産業界（企業経営者・人事）が直接対話し、情報のミスマッチを解消する貴重な接点を提供します。

■登壇者プロフィール

古屋 星斗（ふるや せいと）氏

リクルートワークス研究所 主任研究員 / 一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事

2011年一橋大学大学院社会学研究科修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、政府成長戦略策定等に携わる。2017年より現職。労働市場分析、未来予測、次世代のキャリア形成研究を専門とする。 主な著書：

『「働き手不足1100万人」の衝撃』（プレジデント社）

『ゆるい職場―若者の不安の知られざる理由』（中央公論新社）

『会社はあなたを育ててくれない』（大和書房）

■イベント詳細・概要

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154023/table/36_1_68bb9d7a5f350a112d4ace023fa14861.jpg?v=202602051151 ]申し込みはこちら！ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs0lFC5M0kxdOARaLy379FZezsiGHtZHft05p2oCxn9JXywg/viewform

■広報・制作

株式会社レジスタ

