「第5回 バス＆タクシードライバー就職相談会 in 京都」に彌榮自動車とヤサカ観光バスが共同出展いたします

彌榮自動車株式会社（ヤサカグループ本社）

彌榮自動車株式会社（ヤサカグループ本社、以下：彌榮自動車）ならびにヤサカ観光バス株式会社（以下：ヤサカ観光バス）は、2026年2月14日に行われる「第5回 バス＆タクシードライバー 就職相談会 in 京都（主催：京都リビング新聞社、協力：京都府タクシー協会・京都府バス協会）」に共同で出展することをお知らせいたします。

広告についても一体感を持たせ、共同レイアウトで作成・出稿しています

このイベントは、京都府内のタクシー事業者ならびにバス事業者、計21社（2026年2月現在）が参加するもので、各事業者の就労環境や待遇面などを比較しながら、お越しいただいた求職者それぞれに合った会社とマッチングでき、就業につなげることを目的としています。

2024年から実施されているこのイベントは、タクシー・観光バス・路線バスへの就業希望者に的を絞った合同企業説明会であり、彌榮自動車ならびにヤサカ観光バスは第1回から出展しています。またヤサカ観光バスとブースを並べ「タクシー・観光バス・路線バス、そのすべてを選ぶことのできる選択肢」を参加企業の中で唯一提供しています。

両社は以前からドライバー不足が重要な課題であり、その解決に取り組んできました。特に近年の移動・観光における旺盛な需要における対応策について、試行錯誤を重ねてきました。このような状況において「タクシー・ハイヤー事業」「観光バス事業」その両方に強みを持つヤサカグループの中核をなす両社が、共同でイベントに出展することで、求職者は「タクシー・ハイヤー事業者への就職」と「観光バス・路線バス事業者への就職」のどちらも選べることにより、求職者にとってメリットとなるだけではなく、両社にとっても相乗的な効果を生み出すことを狙っています。

彌榮自動車、ヤサカ観光バスをはじめとするヤサカグループでは「京都を代表する旅客運送事業」として「移動における新たな価値の追求と創造」を行うべく、これまでも「進取の気風」で数々のことに取り組んでまいりました。これからも採用領域、様々な取り組みを通じて「新たな価値の創造と追求」に継続して取り組んでまいります。

イベント詳細はこちらをご覧ください。

【バス・タクシードライバー 就職相談会 in京都｜京都リビング新聞社 ホームページ】(https://kyotoliving.co.jp/sp/bustaxi-soudankai/)

彌榮自動車（ヤサカグループ本社） 会社概要

明治末年創業。1945年に京都市内の全てのハイヤー会社を戦時統合してヤサカグループ本社である彌榮自動車株式会社を設立。「ヤサカタクシー」として知られるタクシー・ハイヤー事業、観光バス事業（ヤサカ観光バス（株）、東京ヤサカ観光バス（株））、路線バス事業、旅行事業、不動産事業、トヨタ系ディーラー事業の7業種15社を、京都を中心とした関西圏・首都圏で展開しています。創業以来、京都を基盤に百年余にわたって先人たちが積み重ねてきたもの、その本質を紡ぎ出したテーマ「移動における価値の追求と創造」に全社を挙げて取り組んでいます。

ヤサカ観光バス 会社概要

観光バス黎明期の1953年に彌榮自動車観光バス課として観光バス事業を開始、1957年にヤサカ観光バスとして設立されました。現在では京都と大阪を中心とする関西圏で約130両を所有する、関西圏屈指の観光バス事業者です。