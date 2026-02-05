TOKIUM、ウェビナー運用基盤に「Bizibl」を導入定期開催を実現し、ナーチャリング施策を強化

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、法人向け支出管理・経理業務のDXを推進するIT企業、株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下 TOKIUM）によるBizibl導入事例を公開しました。

本事例では、ツール分散や属人化により継続運用が難しかったウェビナー施策を、Biziblの導入によって運用基盤として整備し、ナーチャリング施策の強化につなげた取り組みをご紹介しています。

■ 導入背景｜ウェビナーを継続施策にできなかった課題

TOKIUMでは、マーケティング施策の一環としてウェビナーに取り組んだ経験はあったものの、

HubSpot、Zoom、Googleフォームなど複数のツールを組み合わせた運用となっており、設計・準備・運用にかかる負担が大きい状態でした。

その結果、

- ウェビナーを定期的に開催できない- 運用が属人化し、再現性のある施策として回らない- ナーチャリングチャネルとして十分に活用しきれない

といった課題を抱えていました。

■ Bizibl導入のポイント｜ウェビナー運用の基盤化

TOKIUMは、ウェビナー運用を単発施策ではなく、

継続的なマーケティングチャネルとして活用することを目的に、Biziblを導入。

Biziblを活用することで、

- ウェビナー運用の一元管理- 開催準備・配信・フォローまでの工数削減- MAツールと連携したナーチャリング設計

が可能となり、ウェビナーを無理なく定期開催できる体制を構築しました。

■ 導入後の成果｜ナーチャリング施策としての機能強化

Bizibl導入後、TOKIUMではウェビナーの定期開催が実現し、

リードとの継続的な接点づくりや、検討フェーズに応じた情報提供が可能になりました。

これにより、ウェビナーは単なる集客施策ではなく、

ナーチャリングを担う重要なマーケティングチャネルとして機能しています。

■ 導入事例ページ

TOKIUMにおけるBizibl導入の背景や運用の工夫、具体的な取り組み内容については、以下の導入事例ページにて詳しくご紹介しています。

▶ 導入事例ページ

https://bizibl.tv/case/interview/TOKIUM