『KAWAII LAB. BEST ALBUM』よりTEAM KAWAII LAB.「CHU CHU CHU研究中！」MV解禁、あの人物もサプライズ登場！？

2026年2月11日（水・祝）発売の『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より先行配信されている、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET 4グループによるスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.の楽曲「CHU CHU CHU研究中！」のミュージックビデオが、本日2月5日（木）19時に公開される。



【MV】TEAM KAWAII LAB.『CHU CHU CHU研究中！』　※2月5日（木）19:00公開


URL：https://youtu.be/qOPuWoK-pHY




各グループの代表曲や、スペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.の楽曲が収録されている『KAWAII LAB. BEST ALBUM』。初の合同楽曲となる「CHU CHU CHU研究中！」は各グループの代表曲のエッセンスが散りばめられ、遊び心ときらめきが重なり合うポップチューンとなっている。今回のMVでは、研究員を思わせる白衣に身を包んだ総勢29人のメンバーが登場。グループごとに異なる世界観でKAWAIIを研究しており、全メンバーが集結する圧巻のラストシーンではKAWAII LAB.を生み出したあの人物も特別出演する。



ミュージックビデオは本日19時にYouTubeにて公開。4つのグループが集まったことで一体どんな“KAWAII”化学反応を起こすのか、MVで是非チェックしてほしい。





FRUITS ZIPPER

CANDY TUNE


SWEET STEADY

CUTIE STREET

なお、KAWAII LAB.は2月11日（水・祝）よりプロジェクト発足4周年記念イベント「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE」をKアリーナ横浜にて5日間開催。KAWAII LAB.に所属する全グループが出演する「KAWAII LAB. SESSION」のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETの単独公演を開催する。


また、神戸ワールド記念ホールにて開催するイベントは、3月7日（土）がCANDY TUNEとSWEET STEADY、3月8日（日）がFRUITS ZIPPERとCUTIE STREETの2マンライブとなる。詳細はKAWAII LAB. オフィシャルサイトをチェックしよう。



＜アルバムリリース概要＞


『KAWAII LAB. BEST ALBUM』


発売日：2026年2月11日（水・祝）


予約はこちら：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM


配信URL（preadd/presave）：https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM



■初回限定盤 KWL_10001～10002


CD＋Blu-ray＋トレカ 8,800円（税込）


トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入



■FRUITS ZIPPER盤 / CANDY TUNE盤 / SWEET STEADY盤 / CUTIE STREET盤 KWL_10003～10006


CD＋トレカ 3,500円（税込）


トレカ FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入


トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入



■カワラボ盤 KWL_10007


CD ＋トレカ 3,300円（税込）


トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入



初回限定盤

FRUITS ZIPPER盤

CANDY TUNE盤


SWEET STEADY盤

CUTIE STREET盤

カワラボ盤

収録曲：


01 CHU CHU CHU研究中！ / TEAM KAWAII LAB.


02 かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET


03 ぱじゃまぱーてぃー！ / SWEET STEADY


04 倍倍FIGHT! / CANDY TUNE


05 わたしの一番かわいいところ / FRTUIS ZIPPER


06 もっと、キラッと / MORE STAR


07 ひたむきシンデレラ！ / CUTIE STREET


08 Call me,Tell me / SWEET STEADY


09 キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE


10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER


11 わたしの進路が決まったら 2026 / KAWAII LAB. MATES


12 ハロハロミライ / CUTIE STREET


13 ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY


14 必殺あざとポーズ / CANDY TUNE


15 完璧主義で★︎ / FRUITS ZIPPER


16 カワラボとばびゅーん！ / TEAM KAWAII LAB.



＜コラボカフェ情報＞


KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE


開催期間：


渋谷店　2026年2月5日（木）～3月8日（日）


名古屋栄スカイル店　2026年2月5日（木）～3月8日（日）


大阪ステーションシティ店　2026年2月5日（木）～3月8日（日）


福岡店　2026年2月5日（木）～3月8日（日）


詳細はこちら:


https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101?srsltid=AfmBOorOZQ7hOoUCJNG7rL0BSN0jk8YvP32q3ELLR-NbO3RHvdiXeiDn



＜イベント概要＞


【KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE】



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.19～」


日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00


会場：Kアリーナ横浜


出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～FRUITS ZIPPER～」


日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00


会場：Kアリーナ横浜


出演：FRUITS ZIPPER



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CANDY TUNE～」


日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00


会場：Kアリーナ横浜


出演：CANDY TUNE



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～」


日時：2026年2月14日（土）開場 15:00 / 開演 17:00


会場：Kアリーナ横浜


出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CUTIE STREET～」


日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00


会場：Kアリーナ横浜


出演：CUTIE STREET



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in 神戸～ Day1」


日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00


会場：神戸ワールド記念ホール


出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY



「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in 神戸～ Day2」


日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:30


会場：神戸ワールド記念ホール


出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET



各イベントの詳細はKAWAII LAB.オフィシャルサイトをご覧ください。


https://kawaiilab.asobisystem.com/