『KAWAII LAB. BEST ALBUM』よりTEAM KAWAII LAB.「CHU CHU CHU研究中！」MV解禁、あの人物もサプライズ登場！？

2026年2月11日（水・祝）発売の『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より先行配信されている、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET 4グループによるスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.の楽曲「CHU CHU CHU研究中！」のミュージックビデオが、本日2月5日（木）19時に公開される。

【MV】TEAM KAWAII LAB.『CHU CHU CHU研究中！』 ※2月5日（木）19:00公開

URL：https://youtu.be/qOPuWoK-pHY

各グループの代表曲や、スペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.の楽曲が収録されている『KAWAII LAB. BEST ALBUM』。初の合同楽曲となる「CHU CHU CHU研究中！」は各グループの代表曲のエッセンスが散りばめられ、遊び心ときらめきが重なり合うポップチューンとなっている。今回のMVでは、研究員を思わせる白衣に身を包んだ総勢29人のメンバーが登場。グループごとに異なる世界観でKAWAIIを研究しており、全メンバーが集結する圧巻のラストシーンではKAWAII LAB.を生み出したあの人物も特別出演する。

ミュージックビデオは本日19時にYouTubeにて公開。4つのグループが集まったことで一体どんな“KAWAII”化学反応を起こすのか、MVで是非チェックしてほしい。

なお、KAWAII LAB.は2月11日（水・祝）よりプロジェクト発足4周年記念イベント「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE」をKアリーナ横浜にて5日間開催。KAWAII LAB.に所属する全グループが出演する「KAWAII LAB. SESSION」のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETの単独公演を開催する。

また、神戸ワールド記念ホールにて開催するイベントは、3月7日（土）がCANDY TUNEとSWEET STEADY、3月8日（日）がFRUITS ZIPPERとCUTIE STREETの2マンライブとなる。詳細はKAWAII LAB. オフィシャルサイトをチェックしよう。

＜アルバムリリース概要＞

『KAWAII LAB. BEST ALBUM』

発売日：2026年2月11日（水・祝）

予約はこちら：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM

配信URL（preadd/presave）：https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM

■初回限定盤 KWL_10001～10002

CD＋Blu-ray＋トレカ 8,800円（税込）

トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入

■FRUITS ZIPPER盤 / CANDY TUNE盤 / SWEET STEADY盤 / CUTIE STREET盤 KWL_10003～10006

CD＋トレカ 3,500円（税込）

トレカ FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入

トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入

■カワラボ盤 KWL_10007

CD ＋トレカ 3,300円（税込）

トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入

初回限定盤FRUITS ZIPPER盤CANDY TUNE盤SWEET STEADY盤CUTIE STREET盤カワラボ盤

収録曲：

01 CHU CHU CHU研究中！ / TEAM KAWAII LAB.

02 かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET

03 ぱじゃまぱーてぃー！ / SWEET STEADY

04 倍倍FIGHT! / CANDY TUNE

05 わたしの一番かわいいところ / FRTUIS ZIPPER

06 もっと、キラッと / MORE STAR

07 ひたむきシンデレラ！ / CUTIE STREET

08 Call me,Tell me / SWEET STEADY

09 キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE

10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER

11 わたしの進路が決まったら 2026 / KAWAII LAB. MATES

12 ハロハロミライ / CUTIE STREET

13 ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY

14 必殺あざとポーズ / CANDY TUNE

15 完璧主義で★︎ / FRUITS ZIPPER

16 カワラボとばびゅーん！ / TEAM KAWAII LAB.

＜コラボカフェ情報＞

KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE

開催期間：

渋谷店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

名古屋栄スカイル店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

大阪ステーションシティ店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

福岡店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）

詳細はこちら:

https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101?srsltid=AfmBOorOZQ7hOoUCJNG7rL0BSN0jk8YvP32q3ELLR-NbO3RHvdiXeiDn

＜イベント概要＞

【KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE】

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.19～」

日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～FRUITS ZIPPER～」

日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CANDY TUNE～」

日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：CANDY TUNE

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～」

日時：2026年2月14日（土）開場 15:00 / 開演 17:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CUTIE STREET～」

日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：Kアリーナ横浜

出演：CUTIE STREET

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in 神戸～ Day1」

日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：神戸ワールド記念ホール

出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY

「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in 神戸～ Day2」

日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:30

会場：神戸ワールド記念ホール

出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET

各イベントの詳細はKAWAII LAB.オフィシャルサイトをご覧ください。

https://kawaiilab.asobisystem.com/