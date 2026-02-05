「こんな会社で働きたいWeb」リニューアル――条件や知名度に左右されない“就職の意思決定”を支えるメディアへ、所長に河本英之が就任

クロスメディアグループ株式会社

クロスメディアグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小早川幸一郎）内の研究機関であるクロスメディアHR総合研究所は、学生・求職者が自分の価値観で企業を選べる世界を目指すWebメディア「こんな会社で働きたいWeb」（https://good-companies.jp/）を、2026年2月5日（木）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、学生の意思決定を支えるコンテンツ構造に刷新するとともに、動画・就活ナビコンテンツを新設し、企業・働き手双方の出会いを深化させます。

また併せて、当研究所 所長に 河本 英之 が就任しました。

URL：https://good-companies.jp/(https://good-companies.jp/)

■想いとミッション ― 働く未来の意思決定を支える

「こんな会社で働きたいWeb」は、企業と働き手がより深く出会い、主体的なキャリア選択ができる社会を目指して運営されています。

運営母体であるクロスメディアHR総合研究所は、企業の組織・採用・人的資本に関する知見を収集・分析し、実践につながる情報を提供する専門研究機関です。

私たちは、次の3つのミッションを掲げています。

1.企業の人事・組織運営の最前線に関する知見を収集・分析し、実践的な情報として提供すること

2.企業の魅力を正しく伝えるコンテンツ制作を通じて、採用・育成戦略を支援すること

3.求職者が自身の価値観や志向に基づき、納得感のあるキャリア選択ができる環境を支えること

今回のリニューアルは、これらのミッションをより具体的に形にするため、コンテンツと体験価値を拡充したものです。

「こんな会社で働きたいWeb」は、単なる企業紹介サイトではありません。

企業の社会的価値や独自の文化、そこで働く人の声を丁寧に紡ぎ、「就社」ではなく「就職」という選択の背景にある意思決定を支えるコンテンツを提供しています。当事者でも広告でもない立場から企業の魅力を伝えることで、働くことの意味やキャリアの可能性を立体的に描き出します。

私たちは、企業の取り組みや価値を、第三者の視点から公平に編集・発信する場をつくると同時に、学生やビジネスパーソンが自らのキャリアの道筋を描くための判断材料を届けていきます。

企業と働き手が相互理解を深め、ともに成長し、社会により良いインパクトを生み出す。その橋渡し役であることが、私たちの使命です。

■所長 就任のご挨拶

新所長 河本英之は、これまで600社以上の採用・育成支援に携わってきた経験から、就職という意思決定を“運命の出会い”と捉え、次のように語っています。

多くの学生は、名前や知名度で企業を選びがちです。

しかし、そこに自分の価値観や軸があるとは限りません。

日本には、まだ知られていない魅力的な企業が数多く存在します。

就職活動は、本来“運命の一社”と出会う旅。

名前だけではなく、“企業の背景にあるストーリー”に触れることこそが、

良い出会いを生む出発点になると考えています。

この想いが、サイト全体の編集方針・コンテンツ構造の再設計へとつながりました。

■サイトリニューアルの主なポイント

今回のリニューアルでは、学生の意思決定を支援する情報設計 と企業の取り組みを立体的に伝える構造 を強化しました。

１. 就活ナビ（Career Compass）新設

新所長・河本の経験豊富な知識をもとに、学生向けに「働く・選ぶ・考える」ための実践的コンテンツを配信します。

就活ナビ記事紹介

就活が目的になっていませんか？経験は、本来その先につながるもの。「就活のためだけ」は、もったいない。

URL：https://good-companies.jp/career_compass/cc01/

自己分析の活用法――「自分がどう見えているか」考えたことはありますか？

URL：https://good-companies.jp/career_compass/cc02/

インターンシップやエントリー、面接の“いま”を知ろう！企業は、どこを見て採用している？

URL：https://good-companies.jp/career_compass/cc03/

学歴フィルターは存在する!?それを逆転ができるのが就活。前向きに、就活を楽しんでください！

URL：https://good-companies.jp/career_compass/cc04/

２. 動画コンテンツ（Video Hub）新設

こんな会社で働きたいYoutubeチャンネル（https://www.youtube.com/@good_companies_crossmedia）を開設し、サイト上にピックアップ動画を公開します。

ラインナップ予定として、所長や人材採用の専門家による解説動画や企業で働く人のリアルを配信していきます。

■学生と企業、双方にとっての価値

本リニューアルにより、

・学生にとっては 「自分の軸で企業を選ぶための判断材料」

・企業にとっては「 採用広報・人的資本・DEIの取り組みを社会に伝える場」

を提供します。

企業の取り組みや背景を、第三者の編集を通じて可視化し、学生がそれを自分の価値観で受け取る。

その双方向の関係性を育てることが、本メディアの目指す姿です。

■サイト概要

サイト名：こんな会社で働きたいWeb

URL：https://good-companies.jp/

運営：クロスメディアHR総合研究所（クロスメディアグループ）

■所長プロフィール

河本 英之

クロスメディアHR総合研究所 所長

1981年広島県生まれ。高校中退後、大検を取得し2001年に上智大学経済学部に入学、2005年に卒業。

新卒で株式会社リンクアンドモチベーションに入社し、採用戦略や組織人事領域に従事。企業規模を問わず600社以上の採用・育成コンサルティングを担当し、社内MVPも獲得。2010年7月、シーズアンドグロース株式会社を設立し、代表取締役に就任。2026年1月にクロスメディアHR総合研究所、所長に就任。著書に『新卒採用の常識を変える カレッジ型イベント』金風舎刊、『後継社長のための会社を変える「新卒採用」』『本質採用』クロスメディアパブリッシング刊など多数。

■クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表取締役：小早川 幸一郎

創業：2005年10月

事業内容：出版事業／法人向けマーケティング支援／アクティブヘルス事業

公式HP：https://cm-group.jp/

公式広報サイト「クロスメディアン」：https://crossmedian.com/