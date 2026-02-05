Hakuhodo DY ONEのAIO研究開発組織「ONE-AIO Lab」、『ONE-AIO Lab for ECommerce』の提供を開始

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）の「ONE-AIO Lab※」は、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として、生成AIでの購買体験を最適化するサービス『ONE-AIO Lab for ECommerce』の提供を開始しました。本サービスにより、生成AI上での「認知」から「購買」までをシームレスにつなぎ、ユーザーの購買体験の向上と企業の事業成長を支援します。

背景

近年、生成AIへのショッピング機能※1の導入に加え、AIが購買プロセスを能動的かつ自律的に支援する「Agentic Commerce」が注目を集めるなかで、生成AIは「情報検索ツール」から「購買体験を提供するプラットフォーム」へと急速に進化しています。AIとの対話を通じて商品を発見し、そのまま購入に至る新しい購買プロセスが実現しつつあり、生成AI上での商品の露出と購買導線の最適化が企業の課題となっています。

こうした背景から、「ONE-AIO Lab」はAI 検索におけるブランド戦略の設計や事業成長の支援実績を活かし、『ONE-AIO Lab for ECommerce』の提供を開始しました。本サービスは、当社のAIO（AI最適化）の技術をもとに、生成AIがEC上の商品データを参照しやすい形式に整え、ユーザーの情報収集から比較・検討、購入に至るまでの購買体験の最適化を実現します。現状の分析から戦略策定、改善提案、モニタリングまでのサイクルを回すことで、企業の商品・サービスが適切に推薦され、購買につながる仕組みの構築を支援します。

「ONE-AIO Lab for ECommerce」のサービス概要

●AIショッピング体験分析

・生成AIにおける商品レコメンド状況の可視化

・購買意図を持つユーザープロンプトに対する自社商品の露出状況調査

・競合商品との比較分析とポジショニング評価

●商品情報のAI最適化

・生成AIに選ばれやすい商品情報の構造化提案

・ECサイト・商品ページのAI可読性向上のための施策提案

●効果測定とPDCAサイクル

・「AI Hack※2」を活用した継続的なモニタリング

・AIショッピングスコア（優先度・ポジティブ評価等）の定量評価

・改善施策の立案・実行支援

ONE-AIO Lab for ECommerceの特長

●「認知」から「購買」までを一貫して最適化

当社のAIOで培った知見を活かし、情報探索段階から購買決定までをシームレスにサポートします。ユーザーがAIと対話しながら購買に至る新しいカスタマージャーニーに対応します。

●株式会社AI Hackとの戦略的提携による高度な分析基盤

「AI Hack」を活用し、複数の生成AIプラットフォームにおける商品レコメンド状況を独自の5つのAIOスコアで定量的に可視化し、データに基づいた戦略立案が可能です。

●Hakuhodo DY ONEの統合マーケティングの知見

Hakuhodo DY ONEのデジタルマーケティング、ECマーケティング、ブランド戦略の豊富な実績や知見を統合し、AI時代の新しい購買体験をトータルでデザインします。

今後もONE-AIO Labは、生成AI技術の進化と市場動向を注視し、最先端のソリューション開発を継続的に推進することで、企業のAI時代における競争力強化を支援してまいります。

※ 「ONE-AIO Lab」：AI検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI 最適化）研究開発組織。ブランド情報の可視化やAI回答の評価、情報発信戦略の策定・効果検証、検索アルゴリズムの研究を推進しています。企業が最適な情報発信戦略を策定するためのより高度なソリューションを開発・提供し、AI時代における企業のブランド価値向上と持続的な成長に貢献しています。

参照：当社リリース https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202510024343/

※1 ショッピング機能：生成AIがユーザーとの対話を通じて購買ニーズを理解し、パーソナライズされた商品情報の提示や比較、推薦をおこない、購入先や次の行動を案内してスムーズな購入に繋げることで購買体験全体を支援する機能です。

※2 「AI Hack」: 株式会社AI Hackが提供するAI検索における自社ブランド情報の表示状況を可視化し、生成AIに最適化された情報発信戦略を支援するAIOツールです。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代表者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社員数： 約3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事業内容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業

