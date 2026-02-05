ANNA SUI COSMETICS × MYERAが提案する、わたしだけの色

株式会社アルビオン

2026年1月31日、ラフォーレミュージアム原宿にて、5人組ガールズグループMYERA（マイラ）と、ANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）によるスペシャルなコラボレーションイベントを開催 。本イベントは、ANNA SUI リップスティック 2026 SPRING イメージソングとなるMYERAの新曲『Crushproof!』のリリースを記念したもの。ANNA SUIスタッフとMYERAメンバーによるトークセッションや、『Crushproof!』の初パフォーマンスを含むSpecial LIVE Performanceが行われた。

ANNA SUI × MYERA コラボレーション秘話

トークセッションでは、MYERAとANNA SUIがコラボレーションに至った背景についてコメント。

「MYERAの、時代やジャンルに捉われず、ありのままの自分を前向きに考え、それを音楽を通じて表現しているところが、ANNA SUI COSMETICSの掲げる『自分の好きを楽しむ』というメッセージにマッチしていると感じたことから、色の個性でわたしをブーストするというメッセージを込めた、2026年1月1日発売の新製品『リップスティック』とのフィーチャリングを叶えたいと思った」と語った。

本イベントでは、ANNA SUI リップスティック 2026 SPRING イメージソングとなる新曲

『Crushproof!』のフルサイズ試聴も行われた。

MYERAメンバーのYuiは楽曲について、「『Crushproof!』という言葉は『衝撃に耐える』『屈さない』という意味で、この曲には、『リップを塗ることでちょっとだけ強くなれる』というメッセージも込められています」と話した。Ririaは、「初めて曲を聴いた時は、高音パートやフェイクが多く、（難しくて）本当に歌えるのか不安でしたが、頑張ってレコーディングしました！歌い上げるタイプのボーカルがポイントの曲です」と語った。

MYERAメンバーが新作リップを体験！

続いてはメンバーが20色の新作リップからおすすめ色をセレクト。鮮やかなカラーバリエーションや塗り方の違いによる印象の変化を堪能した。メンバーは大勢の前でリップを塗られるシチュエーションに照れつつも、「さっきと印象が全然違う！」「色もかわいいし、バラの香りがして好き！」と、それぞれの個性が際立つ仕上がりを楽しんだ。また、リップの仕上がりや表情がモニターにアップされた姿を見た会場のファンからは「可愛い～」と多くの声が上がった。

ANNA SUI リップスティック 2026 SPRING イメージソング『Crushproof!』を

初パフォーマンス！

イベントの締めくくりとしてMYERAが、新曲『Crushproof!』を含む全5曲のライブパフォーマンスを披露。Kotoは、「新曲は、『リップを塗ることで日常の自分が少し強くなる、明日に一歩踏み込む勇気をもらえる』というメッセージが込められた曲ですが、私たちMYERAも、STYERA（ファンの呼称）にとってそんな存在、皆さんに勇気を与えられる存在になれていたら嬉しいです」と語った。

本イベントで初披露された『Crushproof!』では、マイクスタンドを使ったエネルギッシュなステージを展開。その圧倒的なパフォーマンスで、Kotoの言葉通り、会場全体がポジティブなエネルギーに包まれた。

そして、イベント終了間際には、MYERAメンバーからサプライズの発表が！5/31(日)に、豊洲PITでのイベント開催が発表され、会場には歓声が湧いた。

ANNA SUIとMYERAのコラボレーションコンテンツは、今後もSNS等で順次発信予定。

この機会に、ANNA SUIのリップスティックから、ぜひお気に入りの1本を見つけてほしい。

イベント概要

名称：『Crushproof!』リリース記念 ANNA SUI × MYERA コラボレーションイベント

会場：ラフォーレミュージアム原宿

日時：2026年1月31日（土）

◆ MYERA New Single「Crushproof!」（ANNA SUI リップスティック 2026 SPRING イメージソング）

2026年2月2日(月) リリース

配信リンク：https://linkco.re/Eh7NXNYz

◆ ANNA SUI リップスティック 2026 SPRING

一輪のバラに口づけを。ジブンらしい色を咲かせて個性を大胆に主張して。

なりたいわたしへブーストするリップ。色の個性が豊かに咲く20色の新リップスティックが登場。

公式サイト特設ページ：https://annasui.co.jp/pages/26sp_lipstick

◆リップスティック MYERAセレクション

2026年1月1日の新製品「リップスティック」の発売を記念して、リップスティックにMYERAのトレーディングカードが2枚付いたスペシャルセレクションを販売中。

トレーディングカードは全10種類！どのカードが入っているかは、袋を開けてからのお楽しみ。

※ANNA SUI 公式オンラインショップ限定

※数量限定、先着順

ANNA SUI LIPSTICK feat.MYERA 公式サイト特設ページ：

https://annasui.co.jp/pages/26sp_myera?srsltid=AfmBOoqA7LiREBF6sEGRBwjrfPPcqXxlbzQq-7ggqtbT8fgNDN2LZsWP

◆MYERA プロフィール

2025年1月1日デビュー。

Aguri・Himena・Koto・Riria・Yui の5名からなる ガールズグループ “MYERA（マイラ）”。

メンバーそれぞれが異なる個性と感性を持ちながら、“同じ時代の空気”を共有するユニットとして始動。ビジュアル／パフォーマンス／サウンドをトータルにデザインし、「言葉より先に、感覚が届く」体験を更新し続ける。 女子の“いま”をポップかつエッジーに鳴らす存在。

"Girls, Looping." ループする日常に、小さな反撃とときめきを仕掛けていく。

