PowerPointの翻訳で、高品質と短納期の両立を実現。AIとプロフェッショナル翻訳者のハイブリッドによる「プレゼンテーションAI翻訳サービス」

株式会社サイマル・インターナショナル

株式会社サイマル・インターナショナル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉野久美子、以下：サイマル）は新サービス「プレゼンテーションAI翻訳サービス」を2026年2月より提供開始いたします。

本サービスは、グローバルAI技術とプロフェッショナル翻訳者の融合により、高品質な翻訳と最大10分の1の納期短縮化を実現します。AIエンジンはChatGPT、Gemini等のほか、TAKARA & CO.グループのシナジーを活かし、ディスクロージャー＆IRのパイオニアである宝印刷株式会社が提供するAI翻訳エンジン「ErudAite」も採用しています。

左：オリジナル原稿 右：プレゼンテーションAI翻訳サービスによる翻訳版

■背景

グローバル化が加速する中、企業の会議資料や研修資料などPowerPoint形式のドキュメントに対する翻訳ニーズが急速に高まっています。しかしながら、従来の翻訳サービスでは以下3点の課題が顕在化していました。

- 納期の長さ翻訳やレイアウト調整など時間を要するため、急な商談や会議での対応が困難- 作業負荷翻訳後、スライドのレイアウト調整に多くの手間がかかる- 品質とスピードの両立困難AI／機械翻訳は処理速度に優れるが、品質に不安がある。一方、人手翻訳は高品質だが、納期やコスト面での制約が大きい



これらの課題を解決するため、サイマルは長年にわたる翻訳業務の知見と、最先端のAI技術を融合。

さらに、プロ翻訳者による品質チェック体制を組み合わせることで、スピードと品質を両立した新しい法人向けAI翻訳サービスの提供を実現しました。

■サービスの3つの特長

■サービスの概要

- 圧倒的なスピードで大幅な納期短縮化・納期を従来の最大10分の１（当社比）に短縮例）40スライドの翻訳の場合、中1営業日で納品- AI×プロ翻訳者により品質と効率化を両立・AI翻訳による高速処理・プロ翻訳者による数字、誤訳・訳抜けのチェック・長年のノウハウに基づく品質管理- PowerPoint特有のレイアウト調整も対応し、読みやすさと業務効率化を向上・翻訳はもちろん、レイアウト調整まで行うため、お客様の作業負荷を大幅に軽減- サービス名：プレゼンテーションAI翻訳サービス- 提供開始：2026年2月- 対象文書：Microsoft PowerPoint （Office 2019以上推奨）で作成された資料例）会議資料、研修資料、プレゼンテーション資料- 対応言語：日本語→英語、英語→日本語、主なヨーロッパ・アジア言語に対応- 納期目安：中1営業日（40スライド以下の場合）※ご利用料金等、諸条件はお問い合わせください。【ご利用シーン】- 海外拠点との会議資料の急な翻訳が必要な時- グローバル研修資料の社内展開 など【今後の展開予定】

PowerPoint以外のOfficeファイルへの対応拡大も順次予定しています。

詳細PDFのダウンロードはこちらから :https://www.simul.co.jp/pdf/news/simul_AI_translation_1.pdf

■AIエンジン「ErudAite」開発元：株式会社ErudAiteについて（https://about.erudaite.ai）

株式会社ErudAiteは、2024年に創業された翻訳AIエージェントスタートアップであり、59言語すべての組み合わせに対応した文脈理解型AI翻訳エンジンを開発・提供しています。法律・財務・IR・文芸などの翻訳において人間翻訳者に匹敵する品質を実現。2025年4月には、Word／PowerPoint対応のファイル翻訳機能（α版）をリリースし、実務環境に即したスピードと精度を提供しています。

■株式会社サイマル・インターナショナルについて（https://www.simul.co.jp/）

1965年、日本初の同時通訳エージェントとして創業。2025年に60周年を迎えた通訳・翻訳業界のリーディングカンパニーです。「Linking People and Countries」という企業理念の下、TAKARA & CO.グループにおける通訳・翻訳事業の中核企業として、政府官公庁や財界、企業における国際コミュニケーション活動を年間22,000件超サポートし続けています。

【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社サイマル・インターナショナル 翻訳事業部

担当：神田・有村

お問い合わせフォーム：https://www.simul.co.jp/inquiry/translation/

電話番号：03-3524-3110（平日9：30～17：30）