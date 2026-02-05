めざすのは、年齢からの解放。細胞レベルから健康に着目。「ニュートリライト セルアクト」2月5日（木）発売

日本アムウェイ合同会社

日本アムウェイ合同会社（本社：東京都渋谷区宇田川町7-1、社長：イリーナ・メンシコヴァ）は、栄養補助食品ブランドのニュートリライより「ニュートリライト セルアクト」を2026年2月5日（木）に発売しました。

医療技術の進歩により平均寿命は延び続けていますが、WHO（世界保健機関）が提唱する「健康寿命」-健康上の問題で日常生活が制限されず、自立して生活できる期間-との間には依然として隔たりがあります。とりわけ世界有数の超高齢社会である日本では、健康でイキイキとした時間をいかに長く保つかが、社会全体の重要な課題となっています。

年齢に縛られない健やかな毎日を送るためには、食事や睡眠、ストレスとの向き合い方、飲酒・喫煙といった生活習慣に加え、紫外線や大気汚染などの環境要因にも意識を向けることが大切だと考えられています。こうした日々の積み重ねを見直すことに加え、細胞レベルから健康に着目した一歩先のエイジングケアが重要です。

新製品「ニュートリライト セルアクト」は、「年齢を重ねても、自分らしく健やかな毎日を送ることを目指したい」という想いに寄り添い、従来の「栄養を補う」という発想にとどまらず、細胞レベルから健康に着目したサイエンスに基づいて開発された、ヘルシーエイジングサポート サプリメントです。

その研究の原点にあるのは、「エイジングの概念を超える、科学と自然の結晶」というテーマ。ニュートリライトの90年にわたる植物研究の知見と、10年以上に及ぶ研究者たちの情熱を礎に、200種を超える植物の解析と1,000以上の研究レビューを重ねてたどり着いた、科学的探究と自然の恵みを融合させた一つの結論が、セルアクトです。

特長成分

１.戦略的に健康をサポートする成分 セルアクトブレンドを配合

ニュートリライト農場で栽培されたローズマリーの抽出物と、認定農場で栽培されたショウガの抽出物を、科学的な知見から導きだされた最適解の配合でブレンド。

２.レスベラトロール配合

確かな研究に基づくポリフェノールの一種であるレスベラトロールを150mg※1配合しています。これは赤ワイン約500～2,800杯分※2に相当し、体内でより力を発揮するとされる“トランス型”を採用することで、科学的知見に基づいた成分設計を実現しています。

※1 １日の摂取目安量当たり

※2 出典：Weiskirchen, S. and R. Weiskirchen, Resveratrol: How Much Wine Do You Have to Drink to Stay Healthy? Adv Nutr, 2016. 7(4): p. 706-18. より算出すると507-2770杯。

３.ヘルシーエイジングサポート成分 スーパーフードブレンド配合

ヘルシーエイジングを支えるための厳選成分として、ブラジルの自社農場（ウバジャラ農場）で有機栽培されたアセロラから抽出した濃縮物に加え、ニュートリライト(TM) 認定農場で栽培された栄養価の高いブロッコリーの種子抽出物とマスタードの種子末を使用しています。自然の力とサイエンスの知見を融合し、健やかさをサポートします。

「ニュートリライト セルアクト」

【発注番号】5300

【標準小売価格】17,550円

【会員価格】13,000円

【内容量】 120粒

■ アムウェイについて

アムウェイは売上世界 No.1のダイレクトセリング企業＊1です。ミシガン州エイダに本社を置き、世界100以上の国と地域で事業を展開しています。人々の、すこやかで、ゆたかな人生を切り開くサポートをすることを目指し、日常的に使用する様々な製品を提供しています。売上上位ブランドには、栄養補助食品の「ニュートリライト(TM)」(売上高世界 No.1＊2)、スキンケアやメイクアップ製品の「アーティストリー(TM)」(外資系スキンケアブランド内の、日本売上TOP5＊3にランキング)、キッチン用浄水器の「eSpring(TM)」(売上高世界No.1＊4)などがあり、日本では200以上の製品を展開しています。また、社会貢献活動の一環として、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクト「Remember HOPE」に取り組んでおり、2022年9月より子どもの貧困支援「Tomorrow HOPEプロジェクト」を実施しています。

＊1 2025年 Direct Selling News誌の Global 100ランキングに基づく

＊2 グローバルデータ調べ：http://gdretail.net/amway-claims/

＊3 2024年4月 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ

＊4 2024年グローバルセールスに関するヴェリファイマーケット社調査に基づく