フォーティエンス、「AIイノベーション実現に向けた研修プログラム」を提供開始

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、AIを活用したイノベーションを生み出すために必要なマインドセット・考え方を身に付ける「AIイノベーション実現に向けた研修プログラム」を2026年2月5日より提供開始します。

本研修プログラムは、デザイン思考の世界的なソートリーダーであるマイケル・リューリックらによる書籍『AI AND INNOVATION』で提唱するAI変革のフレームワークに準拠するとともに、フォーティエンスのコンサルティング実績に基づく知見を加えた内容となっています。座学・実践的な演習などの集中プログラムを通じ、デザイン思考・システム思考などのマインドセット・考え方、それに基づくAI変革の方法論を身に付けることを目指します。

フォーティエンスは本研修プログラムを起点とし、AI活用を前提とした業務改革・環境整備に関するコンサルティングを提供することで、企業におけるAIイノベーションの実現に寄与します。

【背景】

生成AIの急速な進化により、ビジネスに大きな可能性をもたらすことが期待されています。一方、汎用ツールの導入により、個人の資料作成や情報収集といった“点”の効率化は進みつつあるものの、組織全体の生産性向上や、新たな事業価値を創出する“面”のビジネス変革につなげるには至っていないのが現状です。

この背景には、“既存業務の改良に終始する”“ツール活用自体が目的化する”といった従来のマインドセット・考え方の限界にあります。新たなテクノロジーを用いて変革を起こすには、AIの非連続的な変化を前提に、長期的な波及効果や倫理的な観点も考慮しながら、本来解決すべき事業課題や創出すべき価値から考える新たなマインドセット・考え方へと転換し、組織の共通言語とすることが求められています。

そこでフォーティエンスは、AIを活用した変革を実現するためのマインドセット・考え方を身に付けるための研修プログラムを提供することとしました。

【概要】

本研修プログラムは、書籍『AI AND INNOVATION』で提唱するAI変革の体系的なフレームワークに基づいています。AIツールの使い方など単なる知識の習得ではなく、座学と実践演習を通じ、AIを活用したイノベーションを生み出すために必要なマインドセット・考え方、それに基づくAI変革の方法論を身に付けるための実践的な研修プログラムとなっています。

これにより、変革を阻む構造的なボトルネックを突破し、地に足のついた施策を立案するイノベーション創出力を養います。

「AIイノベーション実現に向けた研修プログラム」概要

・ 研修期間：半日~1日での集中プログラム（カスタマイズ可能）

・ 研修形式：対面での集合研修（座学+実践演習）

※以下はコンテンツの例です。

・ 座学：企業にとってAIが重要な理由、AIによって変革を起こす４つのデザイン原則（AI戦略、個人・組織に求められるマインドセット・考え方、AI倫理、AI規制）

・演習：自社の変革ゴール・課題から考え、システム思考・デザイン思考を駆使しながら、実際のAIイノベーションのプロセスを体感する実践演習

・ 対象者

・AIを活用し、自部門の業務プロセスを大きく変革したいと考えるリーダー・担当者

・全社的なAI/DX活用を通じて自社のビジネスを大きく変革したいと考えるリーダー・担当者

・ 人数：40名程度まで／回

・ 費用：1研修あたり100万円～（オプション等に応じお見積もり）

【特長・メリット】

１. 書籍『AI AND INNOVATION』に準拠

本研修プログラムで展開するマインドセット・考え方・方法論は、デザイン思考の世界的ソートリーダーであるマイケル・リューリックらによる書籍『AI AND INNOVATION』に準拠しています。本書の翻訳に携わったメンバーが研修プログラムをデザインしており、グローバルの先端知見とコンサルティングの知見を融合した効果的な内容となっています。

２. 「わかる」を「できる」に変える演習主体の設計

本研修では、座学での深いインプットに加え、研修実施企業をテーマとした実践的な演習に時間を割きます（オプションで、事前ヒアリングやアセスメントも可能）。デザイン思考とシステム思考を駆使し、非連続かつ地に足の着いたアイデアを創出する、実際のAIイノベーションのプロセスを体感できます。

３. 組織の「共通言語化」による推進力の向上

同じ部門・組織のメンバーがともに演習に取り組むことで、マインドセット・考え方が組織の「共通言語」となります。これにより研修終了後も現場の目線を高め、一過性に終わらない継続的な推進力を組織内に生み出します。

【マイケル・リューリック氏からのコメント】

本研修プログラム提供にあたって、マイケル・リューリック氏より以下のコメントを受けています。



As the author of the framework underpinning this program, Michael Lewrick provided the following statement:



"I welcome Fortience’s launch of this training program and the opportunity it creates for more Japanese companies to put AI Innovation into practice. Based on the AI AND INNOVATION framework, the program emphasizes the mindset and practical methods that turn insight into execution and execution into impact. I’m confident Fortience’s experience and hands-on support will be a valuable partner for organizations pursuing meaningful, lasting AI-driven transformation."

Michael Lewrick

フォーティエンスがこの研修プログラムを立ち上げ、より多くの日本企業がAIイノベーションを実践できる機会が生まれることを、心から嬉しく思います。

本プログラムは、私の提唱する『AI AND INNOVATION』フレームワークに基づき、洞察を実行へ、そして実行を確かな成果へとつなげるためのマインドセットと実践的な手法を重視しています。

豊富な経験と実践的なサポートにより、フォーティエンスは本質的で持続的なAI変革を目指す組織の価値あるパートナーになると確信しています。

マイケル・リューリック

【今後について】

フォーティエンスは、2026年内に10件以上の研修実施を目指します。また、研修を通じて浮き彫りとなった課題に対し、AI活用を前提とした業務プロセス改革・人材・アーキテクチャ設計支援などのコンサルティングを提供することで、企業におけるAIイノベーションの実現に寄与します。

【関連情報】

■AIイノベーション実現に向けた研修プログラム 詳細：

https://www.fortience.com/solutions/information-strategy/ai-innovation-training

■書籍『AI AND INNOVATION（AI・アンド・イノベーション）―AIで未来を先取りし、ビジネスを変革する方法』

著者：マイケル・リューリック／オマール・ハタムレー

訳者：NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ（注）

https://www.fortience.com/insight/books/251210/

【フォーティエンスの情報戦略領域における支援について】

フォーティエンスの情報戦略コンサルティングは、CIOをはじめとする情報・IT・デジタル部門のリーダーとともに、情報を経営の中核に据えた真の企業変革を支援しています。

単なるIT戦略にとどまらず、テクノロジー・組織・業務・人材を一体で構想する統合的アプローチを行い、ITマネジメントの高度化、ITガバナンスの再構築、CIO機能の強化、ITコストの最適化、セキュリティ体制の整備、データマネジメント基盤の構築、そして生成AIなど先端技術の戦略的活用まで、あらゆるテーマに対応します。

https://www.fortience.com/solutions/information-strategy/

（注）NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ

NTTデータグループでコンサルティング業務を行う、株式会社NTTデータ内の組織、株式会社NTTデータ経営研究所、フォーティエンスコンサルティング株式会社、株式会社NTTデータ数理システムの4社の事業連携。

＊本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。