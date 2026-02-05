田中貴金属工業、体外診断薬などの各種検査キット受託製造におけるトータルソリューション体制を確立

株式会社田中貴金属グループ

田中貴金属の産業用貴金属事業を展開する田中貴金属工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：田中 浩一朗）は、体外診断薬をはじめとする各種検査キットの受託製造事業において、全工程を一括で対応できるトータルソリューション体制を確立したことを発表します。

これまで田中貴金属では、主に、検査キットの開発・製造から抽出液のバルク製造までを担ってきましたが、この度、抽出液分注および梱包の生産ラインを整備し、開発から最終製品化までを一貫して社内で完結できる体制を整えました。これにより、外部委託や輸送にかかるコスト・時間を削減し、より短期間で高品質な製品を提供することが可能になりました。

また、2026年3月をめどに最新型の自動アッセンブリーラインおよび抽出液分注装置を追加で導入し、さらなる生産能力の拡大とリードタイム短縮を目指します。

＜田中貴金属のトータルソリューション体制＞■一貫生産体制の強化による柔軟な対応

今回のトータルソリューション体制の確立により、検査キット開発・製造から、抽出液のバルク製造・分注、梱包まで、各工程を一貫して受託可能となりました。これにより、顧客の開発段階から量産までを継続的に支援できるほか、薬液分注のみといった個別工程の依頼にも対応可能です。

生産プロセスの自社内完結化により、安定供給と品質管理のより一層の強化を実現します。

■幅広い疾患領域における検査キットの開発実績と展開例

インフルエンザや新型コロナウイルスなどの呼吸器感染症をはじめ、デングウイルスやジカウイルスなど、幅広い感染症に対応した体外診断薬を展開しています。これらの検査キットは、唾液・血液・尿など多様な検体に対応し、医療現場における迅速かつ正確な診断を支援しています。

＜田中貴金属の検査対象疾患分野の展開例＞■技術基盤と今後の展望

田中貴金属工業では、2006年ごろより体外診断薬の研究開発を開始し、金（Au）コロイド粒子を中心とした技術を培ってきました。タンパク質固定化技術や非特異的吸着抑制技術、抗原抗体反応の増強技術など、イムノクロマト法を利用した試薬の高性能化を支える多様な技術を有しています。また、ISO13485認証のもと、これらの技術を活かした高品質な検査キットの受託製造を行っています。

今後は、このトータルソリューション体制を活かし、パートナー企業と協働しながら新しい診断薬の開発にも取り組み、社会課題の解決と医療現場の進化に貢献してまいります。

会社情報

■田中貴金属について

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年にわたって、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2024年度（2024年12月期）の連結売上高は8,469億円、5,591人の従業員を擁しています。

■田中貴金属 産業用貴金属製品グローバルサイト

https://tanaka-preciousmetals.com

■製品問い合わせフォーム

田中貴金属工業株式会社

https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-on-industrial-products/

