大林組、リバスタの建設現場施工管理サービス「Buildee」の全現場導入を決定

株式会社リバスタ（本社：東京都江東区、代表取締役：高橋巧、以下 当社）は、株式会社大林組（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：佐藤俊美、以下 大林組）が、当社の建設現場施工管理サービス「Buildee（ビルディー）」を全現場へ導入することを決定しましたので、お知らせいたします。

大林組ではこれまで、作業間連絡調整、労務安全書類の作成・管理、顔認証による入場管理、CCUS（※1）連携などの領域で複数サービスを併用していましたが、情報・データの分散や業務フローの分断、利用者負担の増加が課題となっていました。こうした課題を踏まえ、施工管理・安全管理領域の業務負担軽減とデータ利活用の強化を目的に、土木・建築部門ともに利用サービスを「Buildee」に統一することを決定いただきました。同社では今後、2026年度より「Buildee 調整会議」「Buildee 労務安全」「Buildee 入退場管理」（※2）を順次展開し、2028年度中の全現場導入を目指します。

■選定理由

大林組は「大林グループ中期経営計画2022」（※3）においてDX戦略を掲げ、全社的DXとして社内システムのスリム化やデータ基盤整備、業務の自動化・省人化を推進されています。

建設DX市場が拡大し、施工管理・安全管理領域を支援するサービスが数多く存在する中、同社が「建設現場における重要なプラットフォーム」として、「Buildee」の導入に至った理由は以下の通りです。

1：豊富な導入実績

「Buildee」は、施工管理・安全管理領域を支援するクラウドサービスとして、元請導入企業数 約800社、登録作業員数 約200万名、顔写真登録数 約120万名分、累計で3万件以上の現場で導入されるなど、業界最大級の実績を有しています。こうした確かな普及実績が、採用の後押しとなりました。

2：「Buildee」各サービスの支援領域の幅広さと網羅性

「Buildee」は、作業間連絡調整、出面管理、労務安全書類作成・管理、顔認証入場、入退場管理、CCUS連携等、施工・安全管理に必要な機能を網羅しており、複数サービスを併用せず一元運用が可能です。加えて、「工事車両管理」「優良技能者手当計算」や豊富なデータを活かしたAI活用等、当社が「Buildee」の新たなサービスを積極的に開発している点も導入理由の一つとなりました。

3：建設業界・現場の実態に即した料金体系

「Buildee」は、協力会社無料・ユーザー登録無制限に加え、上位会社による代行操作も無償とするなど、協力会社が多く出入りする建設現場の特性に合わせた料金体系が導入判断に寄与しました。

4：建設DXを推進する多様なソリューション

当社は、建設現場向けデジタルサイネージや顔認証機器を提供する「BANKEN（バンケン）」、施工管理業務の標準化とノウハウ継承を支援する「GENBATON（ゲンバトン）」、作業員にポイントを付与できる「ビルダーズポイント」等、建設DXを推進する多様なソリューションを提供しています。

さらに、建設現場のCO2算定サービス「TansoMiru（タンソミル）」や電子マニフェストサービス「e-reverse.com（イーリバースドットコム）」等、サステナビリティ領域の支援にも積極的に取り組んでおり、連携性、将来性も高く評価いただきました。

5：お客様のパートナーとして、伴走・共創を重視する姿勢

当社はシステムの提供にとどまらず、業務フローや運用方法を含むさまざまな業務改善の提案や、先行導入現場における説明・定着支援等を継続的に行っています。

さらに、大林組の全面協力のもと、「GENBATON」や「工事車両管理」といった新規サービスの共同開発にも取り組むなど、お客様の課題解決に伴走する姿勢を高く評価いただきました。

■今後について

当社は、大林組が目指す2028年度中の全現場導入実現に向け、運用設計から現場への定着に至るまでの支援を、計画的に推進してまいります。また、このたびの取り組みに加え、すべてのお客様により高い価値を提供できるよう、導入企業各社の活用状況から得られた知見をもとに、継続的なサービス改善に取り組みます。

当社は今後も、現場の課題解決に向けた伴走支援と共創を通じて、建設業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

■「Buildee」について

建設現場施工管理サービス「Buildee」は、建設現場における施工管理業務をサポートするクラウドサービスです。日々の調整会議における作業間連絡調整や入退場管理、安全書類作成、進捗・歩掛管理などのサービスを網羅しており、現場の規模を問わず幅広く利用されています。

多くのお客様に導入いただきやすいよう、当初より「協力会社の利用を無償」「ユーザー登録を無制限」とし、各支店・現場へのサポートに力を入れ、業界内での浸透に努めてまいりました。2025年10月末時点で導入した元請会社数は800社を突破し、業界最大級の施工管理領域クラウドサービスとして普及しています。

なお、Buildeeは「CCUS認定システム」として、就業履歴情報をはじめ、事業者・技能者情報、現場・契約情報、施工体制情報などをCCUSへ連携しています。現場で働く技能者の就業履歴を日々自動連携することで、技能者の適正な評価や待遇改善を目的とするCCUSの普及・活用を後押ししています。

・サービスサイト：https://service.buildee.jp/

（※1）「CCUS（建設キャリアアップシステム）」は、一般財団法人建設業振興基金が運営する、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につなげる仕組みです。（公式サイト：https://www.ccus.jp/）

（※2）「Buildee 調整会議」「Buildee 労務安全」「Buildee 入退場管理」それぞれの概要は以下の通りです。

・「Buildee 調整会議」：建設現場での作業予定や重機等の予定管理、作業間連絡調整会議（混在作業による労働災害を防止するために、元請会社と協力会社間で作業上の留意点や注意事項等を確認する会議）の記録、日誌の作成等、円滑な現場運営に欠かせない各種業務の効率化を支援するサービスです。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/spec/meeting/）

・「Buildee 労務安全」：建設現場における安全管理と法令遵守を目的として、協力会社から元請会社へ提出が義務付けられている安全書類等の作成・確認・管理を効率化するサービスです。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/spec/greenfile/）

・「Buildee 入退場管理」：建設現場ごとに作業員の入退場履歴を記録し、CCUSに就業履歴情報を自動連携できます。顔認証機器や専用のカードリーダー等、各現場のニーズに合ったデバイスを活用可能です。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/spec/entrance/）

（※3）大林グループ中期経営計画2022：https://www.obayashi.co.jp/company/mid_term_plan.html

■リバスタについて

株式会社リバスタは、【「つくる」の現場から、世界を変える。】をミッションに掲げ、ICTの力を活用して、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に取り組んでいます。「サステナビリティの推進」「現場DXの推進」「現場の活性化」の3つの領域において、建設業界に携わる皆さまとの共創を通じて多角的なソリューションを提供し、業界の持続的な発展に寄与することを目指しています。

主なソリューションとして、電子マニフェストサービス「e-reverse.com」、建設現場のCO2算定サービス「TansoMiru」、建設現場施工管理サービス「Buildee」、建設現場ICT機器ソリューション「BANKEN」、施工管理業務の標準化・ノウハウ継承を支援するサービス「GENBATON」、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を提供しています。

会社名：株式会社リバスタ

代表者：代表取締役 高橋巧

所在地：東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア9F

資本金：1億円

URL：https://www.rvsta.co.jp

