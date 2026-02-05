“紙の名簿”で行列するイベント受付を、1人2秒の受付に変える。イベント受付システム「招待レセプション」提供開始

株式会社RECEPTIONIST「招待レセプション」はアプリのインストール不要で、ブラウザだけで利用できるイベント受付システムです。

株式会社RECEPTIONIST（本社：東京都目黒区、代表：橋本真里子 以下、当社）は、招待制イベントに最適化したイベント受付システム「招待レセプション」をリリースしました。「招待レセプション」は、イベント情報の作成、ゲスト招待、QR受付、受付結果のCSV出力までをブラウザだけで完結できます。オンライン手続きのみで利用開始でき、月額料金不要で招待人数に応じた料金のみで、今すぐに利用できます。初期費用や月額費用がハードルになりやすい小規模・クローズドイベントなどの無料イベントでも導入しやすい設計です。

機能リリースの背景

大規模イベントや有料イベントでは受付がシステム化され、入場管理が整備されているケースが多くあります。

一方で、社内イベントや顧客招待イベント、学校イベント等の小規模な無料イベントでは、今も紙のゲストリストで受付を行うことが少なくありません。

紙での受付は、次のような課題につながります。

・受付担当の負担が大きい

・受付に時間がかかり、行列が発生しゲストをお待たせしてしまう

・イベント開始前から、ゲストのイベント体験がマイナススタートしてしまう

・来場状況がリアルタイムで把握しづらい

・イベント後の集計に手間がかかる

こうした課題を解決するために、オフィス受付システム「RECEPTIONIST」で培った受付運用の知見を活かし、招待制イベントに最適化した「招待レセプション」を開発しました。

「招待レセプション」の主な機能

招待レセプションは、イベント受付に必要な作業を4ステップで進められます。

1）イベント情報の作成

タイトル、開催日、開催時間、受付時間、会場名などを登録

2）招待枠の購入（10名までは無料）

11名以上を招待する場合は、招待枠を必要人数分購入（1名あたり95円～）

※招待枠の有効期限は15カ月

3）ゲストの招待（個別／CSV一括）

ゲストを登録すると、QR付きの招待メールが自動送信

QRはスマホのウォレット機能にも対応

4）当日の受付（QR／手動検索）

QRをスマホやタブレット端末、PCに接続したQRリーダー等で読み取るだけで受付が完了

QRがない場合は氏名・会社名で検索して手動受付も可能

使えるシーン

招待レセプションは、次のようなイベントでの利用を想定しています。

・社内イベント（全社納会、入社式、社員総会、表彰式）

・顧客招待イベント（セミナー、交流会、周年イベント、新製品発表会）

・保護者を招待する学校イベント（入学式・卒業式・運動会・文化祭）

・その他の招待制イベント（ビジネス系交流会・同窓会・結婚式二次会）

社内イベントでの実証効果

正式リリース前に自社の全社懇親会で「招待レセプション」を利用したところ、受付の効率化と参加者・運営側双方の負担軽減を確認しました。

- 事前準備はゲストリストのインポートのみで完了

- 1人あたりの受付時間が従来の約1/10（2～3秒）に短縮

- 受付状況がリアルタイムに把握でき、運営対応がスムーズ

- 従来は受付に張り付いていた担当者も会の開始から参加可能

これにより、受付業務の負担軽減とイベント体験の質向上という2つの成果を実証しました。

詳細な内容は以下からご確認いただけます。

https://event.receptionist.jp/case/

サービス情報

サービス名：招待レセプション

提供開始日：2026年2月5日

提供形態：Webアプリ（ブラウザで利用）

サービスサイト：https://event.receptionist.jp/

株式会社RECEPTIONIST

所在地 ：東京都目黒区青葉台3丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー 8F

代表 ：代表取締役兼代表執行役員CEO 橋本(大宮) 真里子

設立 ：2016年1月21日

事業内容：オフィス受付サービスの開発・販売、受付業務コンサルティング