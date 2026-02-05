【広島アンデルセン】パンと料理のライブキッチン！ひろしまのおいしさが集まるディナーコースを4日間限定で開催（2/16～20）

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

株式会社アンデルセン（本社：広島県広島市中区、代表取締役 社長執行役員 松本 真一）は、広島アンデルセン2F「アンデルセンキッチン」（所在地：広島県広島市中区）にて、2026年2月16日から20日までの4日間限定で、「パンと料理のライブキッチン! ～ひろしまのおいしさが集まるディナーコース～」を開催いたします。

使用するのは、広島の豊かな大地と海が育んだ食材─手摘みで収穫された江田島のオリーブ、川と海を渡って育つ広島サーモン、穀物の恵みを受けた広島県産穀美豚。それらひとつひとつに、生産者の想いと広島の気候が息づいています。

広島の生産者の想いをつなぎ、広島アンデルセンのシェフがこの日のために特別なコース料理に仕上げました。料理との相性を考えて選んだ広島アンデルセンのパンもブレッドカウンターに並びます。料理とパンが出会うことで生まれる豊かなおいしさをお楽しみください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9964/table/114_1_0f76efaf4272738b4dad6c52144e7c6c.jpg?v=202602051121 ]

※期間中はアンデルセンキッチンビュッフェをお休みしております

特長

1. 広島県産食材を使用したコース料理

広島サーモン、広島県産穀美豚、菊芋など、広島県産の旬食材をふんだんに使用したコース料理をご用意。地元の豊かな食材のおいしさを存分にお楽しみください。

2. パンと料理のおいしさが広がる"ブレッドカウンター"

フロア中央に登場する"ブレッドカウンター"には、料理との相性を考えて選んだパンが勢ぞろい。人気のロングセラーやこの季節だけのパンをスタッフがおすすめの食べ方を交えてご紹介します。

3. シェフが魅せるライブキッチン

シェフが目の前で料理を仕上げるライブキッチンスタイルで、音と香りの臨場感もお楽しみいただけます。

メニュー

広島県産食材

- 本日のアミューズ- 広島サーモン 彩り野菜とレモンのレムラード- 菊芋のポタージュ 焼あじのエキューム- 広島県産穀美豚のグリル 石窯で焼いたグリル野菜と味噌のソース- サゴタニ牧農ヨーグルトムース 旬のみかんとともに- コーヒー

パンと楽しむ広島県産オリーブオイル（江田島オリーブファクトリー）

パンとの相性を考えて特別に作られたオリジナルブレンド。早摘みオリーブのフレッシュで青々しい香りが特長で、パンの風味を引き立てます。

広島サーモン

広島県内の川と海で連携養殖されたトラウトサーモン。レモンを混ぜた独自飼料により、余分な脂を落とすことで引き締まった身は上品な味わいです。

広島県産穀美豚

穀物（とうもろこし、大豆、小麦、米、マイロ）を中心とした飼料で育てられた豚。肉の旨みと甘みが際立つ素材です。

サゴタニ牧農ヨーグルト プレーン

余計なものを加えず、乳本来のおいしさを引き出したヨーグルト。爽やかな酸味と、乳の甘み、コクを生かした、シェフ特製のデザートをご用意します。

予約方法

お電話またはWEBにて承っております。

電話：082-247-2403（受付：10:00～19:00まで）

WEB予約はこちらから :https://reserva.be/hiroshimaandersenculture

※WEBからご予約の方は、「連絡事項」欄にご希望時間（（1）18:00～、（2）18:30～、（3）19:00～）の記載をお願いいたします。

広島アンデルセン

【住所】〒730-0035 広島市中区本通7-1

【電話】082-247-2403

【営業時間】

・1F ベーカリーマーケット 10:00-19:30

[サンドイッチスタンド] 7:30-17:00（オーダーサンドイッチ ラストオーダー 15:00）

・2F レストラン 平日 11:00-21:00／土日祝 7:30-21:00（ラストオーダー 20:30）

※年末年始や店休日、臨時休業など詳細は、広島アンデルセンのホームページ、またはSNSにてご案内いたします。

【アクセス】

・JR広島駅よりタクシーで10分

・広島電鉄【広島港（宇品）行】「本通」下車徒歩2分

・広電バス[広島電鉄1号線 広島港(宇品)行]「本通」下車徒歩2分

【公式HP】https://www.andersen.co.jp/hiroshima/

【公式SNS】https://www.instagram.com/hiroshima_andersen_official/

【公式SNS（ウエディング）】https://www.instagram.com/hiroshima_andersen_wedding/

株式会社アンデルセン

1967年開店の広島アンデルセンを旗艦店に、全国に直営ベーカリー「アンデルセン」を展開。

デンマークに学んだデニッシュペストリーや、アンデルセンファームのりんごを使った発酵種で作るパンのシリーズ「ファーマーズブレッド」など、ヨーロッパを源流とするバラエティ豊かなパンをお届けし、日々の暮らしの中のヒュッゲなひとときのお手伝いをしたいと願っています。

※ヒュッゲとは「人と人とのふれあいから生まれる、温かな居心地のよい雰囲気」を意味するデンマーク語。



■本社所在地

広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル10F

■資本金

5,000万円

■展開ブランド

カッコ内は店舗数 ※2026年2月現在

広島アンデルセン(1)

アンデルセン(46)

アンデルセンカフェ(2)

デニッシュハート(22)

ブレッドストーリー(1)

■子会社

(株)JEAN-PAUL HEVIN JAPON