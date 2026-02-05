【2月26日・3月12日オンライン開催】小田急電鉄・ヴァル研究所 共催 モビリティピッチ5周年記念 第1弾「MaaSの歩みを振り返る」

株式会社ヴァル研究所

株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史）は小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区、社長：鈴木 滋）と共催で、2026年2月26日（木）および3月12日（木）の2回にわたり、MaaSの情報共有イベント「モビリティピッチ第27回・第28回」をオンライン開催します。

「モビリティピッチ」は、MaaS（Mobility as a Service）の実務者が語る正しい情報や具体的な状況、課題を共有し、互いに気づきを得られる情報共有コミュニティです。2021年度の開始から5周年を迎えるにあたり、今回は記念企画の第1弾として「MaaSの歩みを振り返る」をテーマに開催します。

昨今のMaaSを取り巻く環境は、各地での実証実験を経て社会実装のフェーズへと進んでいます。本イベントでは、呉工業高等専門学校の神田 佑亮 氏と、名古屋大学の早内 玄 氏をゲストに迎え、これまでのMaaSの歩みを整理するとともに、今後の展望について深く掘り下げます。

第27回（2月26日）は登壇者お二方による「講演編」、第28回（3月12日）はモデレーターを交えた「座談会編」として、2回連続の特別プログラムでお届けします。モビリティ業界の発展や事業化に真剣に取り組む実務者、自治体関係者の皆様のご参加をお待ちしております。



■こんな方におすすめ

・今年度や次年度に向けてMaaSの最新事例や今後の動向などを情報収集したい

・さまざまな企画検討をしているが具体的な打ち手の検討に詰まっている

・各領域のキーパーソンや実務者から具体的な事例・エピソードを聞きたい



■開催概要

テーマ：モビリティピッチ5周年記念 第1弾「MaaSの歩みを振り返る」

開催日時：【第27回 講演編】 2026年2月26日（木）12:10～12:55予定

【第28回 座談会編】2026年3月12日（木）12:10～12:55予定

実施形式：オンライン開催（Zoom）

参加費用：無料（各回定員1,000名・先着順）

詳細・お申し込み：https://mobility-pitch.jp/27-28th



■登壇者

呉工業高等専門学校

環境都市工学分野 教授

神田 佑亮 氏

名古屋大学 未来社会創造機構

モビリティ社会研究所 特任助教

早内 玄 氏



■モデレーター

小田急電鉄株式会社

デジタル事業創造部

藤垣 洋平 氏





■株式会社ヴァル研究所について

1988年にMS-DOS版の経路検索システム「駅すぱあと」を発売して以来、全国の公共交通機関データと高い信頼性をベースにさまざまな法人向け・個人向けサービスを展開しており、12万社以上の取引実績があります。

近年では公共交通機関に加え、シェアサイクルなどのさまざまな新しいモビリティサービスへの対応など、MaaSへの取り組みや次世代の経路検索システムの研究・開発を推進しています。

商号 ：株式会社ヴァル研究所

代表取締役：菊池 宗史

所在地 ：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日：1976年7月26日

資本金 ：4,100万円

企業サイト：https://www.val.co.jp/



※記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。