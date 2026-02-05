【特許取得】バストフラットインナー構造が独自技術として公的認定。技術的裏付けによりユーザーの安心をさらに強化

株式会社エル・ローズ

バストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」を運営する株式会社エル・ローズ（本社：福井県福井市）は、同シリーズの機能の要であるバストホルダーパネル構造が、「特許第7780819号」として正式に登録され、特許を取得したことをお知らせいたします。

特許の概要

- 発明の名称：衣類- 特許権者：株式会社エル・ローズ- 特許番号：第7780819号- 登録日：令和7年11月27日(2025.11.27)

技術開発の背景

従来の女性用インナーでは、バストの保護や形を整えることを目的に、カップ部を中心とした構造が採用されてきました。しかし、バストボリュームを抑えたい場合や、ファッションに合わせて胸元をすっきり見せたい場合には、一般的なブラジャーでは十分に対応できないことが課題でした。

その解決策として「バストを押しつぶす」「胸周りを締め付ける」といった構造が提案されてきましたが、いずれも強い圧迫感や締め付け感が生じ、着用快適性を損なうという問題が残っていました。

当社エル・ローズは、補正下着の企画・販売に45年携わる中で培ったノウハウを活かし、“バストを押しつぶすのではなく、心地よくフラットに整える”という新しいアプローチで技術開発に取り組んでまいりました。その結果、バストを平面的に押さえるのではなく、下から支えてボリュームを上に分散させることで、圧迫なく自然にフラット補正する独自構造を開発いたしました。お客さまにより高い満足をお届けすることを目的に、Nstyle発売以降も本構造の改良を重ねてまいりましたが、今回その技術が正式に特許として認められたことをお知らせいたします。

特許の特徴

今回特許を取得した技術は、胸当て部の構造に独自性のある衣類に関するものです。

バストを平面的に押さえるのではなく、下から支えてボリュームを上に分散させることで、圧迫なく自然にフラット補正するという点が最大の特徴です。

これにより当社のバストフラットインナーは、以下のようなメリットを提供します。

・呼吸がしやすい

・服のシルエットが整いやすい

・強い締め付けが苦手な人でも使いやすい

実際に多くのお客さまから、快適性と自然なフラット感を評価するお声をいただいています。

■お客さまからの声（一部抜粋）

・シルエットが見違えるほど良くなりました！胸のボリュームも、美しいラインになる程度にきちんと抑えてくれます。不思議なことに、これだけシルエットを整えてボリュームを抑えているのに、胸周りが全く苦しくありません。（Nstyle商品レビューより）

・すごく良い！です。おさえつけるスポーツブラのような圧迫感もないですし、胸が潰れているような感覚もないのにしっかり晒（さらし）を巻いているようにボリュームダウンができます。苦しくないのに揺れも少なく、本当にオススメです！（Nstyle商品レビューより）

・普段からメンズの服を着ていて、胸の膨らみが気になっていて、別の会社のサラシをつけることもありましたが、長時間つけてると息が苦しくなることがありますが、これは息が苦しくないです！（Nstyle商品レビューより）

今後の展望

今回の特許取得は、Nstyle独自の技術が正式に認められた証であり、安心してお選びいただける製品であることの裏付けにもなります。

今後はこの特許技術を基盤として、

・さらなる快適性の追求

・多様な体型に合うサイズ展開

・日常からスポーツシーンまで幅広く使えるラインアップの拡充

など、ユーザーの皆さまにより喜んでいただける製品開発を継続してまいります。

当社は、お客さまが「自分らしいシルエット」を選択できる社会の実現に向け、快適で機能的なインナーウェアの開発に取り組み続けます。

【特許技術が使用されている商品一覧】

・Nstyle ハーフトップ

・Nstyle タンクトップ

・Nstyle オープンネックハーフトップ

■初めての着用にもおすすめの定番ライン！Nstyle ハーフトップ / タンクトップ

バストを下から支えて上に分散させることで圧迫することなく自然にフラット補正する、バストフラットインナー「Nstyle」。2025年6月のリニューアルにより吸水速乾性が向上、さらに快適にアップデートしました。

商品名：Nstyle ハーフトップ

価格：5,280円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921110-12

商品名：Nstyle タンクトップ

価格：6,930円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー

サイズ：XS / S / M / L / LL

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921100-01

■ファッションをもっと楽しめる！Nstyle オープンネックハーフトップ

洋服から見えないように襟ぐりを大きく開けたV字カッティングのオープンネック型。ネックラインが開いたトップスはもちろん、和装、ビジネススタイルからカジュアルな日常着まで、様々なファッションにお使いいただけます。

商品名：Nstyle オープンネックハーフトップ

カラー：ホワイト / ブラック

サイズ：XS / S / M / L / LL

価格：5,720円（税込）

商品ページ：https://www.ellerose-onlineshop.com/products/7921120-21

Nstyleとは

「Nstyle」は、さまざまな理由から「バストをコンパクトに、小さくみせたい」という悩みに寄り添うために誕生した、バストフラットインナーブランドです。美しくバストアップさせる補正下着を数多く手掛けてきたエル・ローズが開発したこだわりの2枚のバストホルダーパネルが、バストをしっかり下から支えながら、ボリュームを上方向に分散。快適な着用感とともに、健康的にフラットなバストシルエットを実現します。

現代において、ファッションやジェンダーアイデンティティの多様化に対する理解が進んでいる一方で、「胸は大きく、美しく、形よく見せてこそ」という価値観は依然として根強く残っています。社会から無条件に、いわゆる“女性らしさ”を求められる中で、Nstyleは下着を通して“自分がいちばん居心地のいい自分”でいられるようサポートし続けることを目指し、商品開発やイベントの企画を行っています。

ブランドサイト：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle

インスタグラム：https://www.instagram.com/nstyle_bustflat

【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸四丁目200番地

Tel：0776-27-3131礀Fax：0776-27-3130

HP：https://www.elle-rose.co.jp/

ブランド一覧：https://www.elle-rose.co.jp/brand/

【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先：株式会社エル・ローズ UNDY wardrobe

連絡先：info@ellerose-onlineshop.com