【CONVERSE】2026年2月新作アイテム

「CONVERSE（コンバース）」より、2026年2月の新作が登場いたします。 「ALL STAR（オールスター）」をベースに、ソール設計やディテール、素材使いにアレンジを加えた5型をピックアップしてご紹介。ボリューム感のある足元を演出するモデルから、軽量モデルまで、多彩なバリエーションが揃います。定番モデルのフォルムを活かしながら、それぞれ異なるアプローチで再構築したラインアップです。

ALL STAR TREKWAVE CENTERZIP HI

トレッキングシューズをモチーフにした「ALL STAR TREKWAVE」のパターンアレンジモデル。ボリューム感のあるアウトソールに、着脱しやすいセンタージップ仕様を組み合わせ、ブーツライクなデザインに仕上げています。ミッドソールにはインジェクションE.V.A.を採用し、インソールには高密度ウレタンフォームとラバースポンジを組み合わせ、優れた履き心地を実現。

商品名：ALL STAR TREKWAVE CENTERZIP HI

（オールスター トレックウエーブ センタージップ HI）

価格：18,700円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラックモノクローム、ブラック

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

発売日：2026年2月13日

ALL STAR LIGHT PLTS PG Z HI

軽量モデル「ALL STAR LIGHT」のウィメンズアレンジモデル。

レディースに人気のピンクゴールドを、シューレースホールのハトメやジッパー、アンクルパッチに採用しています。 通常モデルより10mm高いソール設計を採用し、スタイルアップ効果も。外付けのジッパーを配置し、着脱のしやすさに配慮しています。

商品名：ALL STAR LIGHT PLTS PG Z HI（オールスター ライト PLTS PG Z HI）

価格：11,550円（税込）

サイズ：22.5～25.0cm

カラー：ラテ、ブラック

素材：アッパー：キャンバス、アウトソール：インジェクションE.V.A./ラバー

発売日：2026年2月13日

ALL STAR LIGHT PLTS II MT OX

軽量モデル「ALL STAR LIGHT」をベースに、厚底ソールを組み合わせたウィメンズのアレンジモデル。 トレンド感のあるウェーブデザインのソールを採用し、アッパーにはシャイニーなメタリック素材を使用しています。 タンラベルやシューレースにはグリッターを取り入れ、足元にさりげないアクセントを加えています。

商品名：ALL STAR LIGHT PLTS II MT OX（オールスター ライト PLTS II MT OX）

価格：12,100円（税込）

サイズ：22.5～26.0cm

カラー：ピンクゴールド、シルバー

素材：アッパー・シンセティック、アウトソール・ラバー

発売日：2026年2月13日

ALL STAR AGED TG OX

ALL STAR AGEDのパターンアレンジモデル。90年代後半から2000年代初頭に展開された「CHUCK TOGGLE」のアーカイブ由来のディテールを取り入れ、再構築しています。脱ぎ履きしやすいトグル仕様を採用し、ソフトなレザーのアッパーやレザーを2枚重ねたバックタブなど、オリジナルのディテールを踏襲したデザインが特徴です。 アッパーのブラックレザーに、テープに施したレッドのラインをアクセントとして取り入れています。

商品名：ALL STAR AGED TG OX（オールスター エイジド TG OX）

価格：16,500円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック

素材：アッパー・レザー、アウトソール・ラバー

発売日：2026年2月27日

ALL STAR LP BL OX

バレエコアの要素を取り入れたオールスターのアレンジによるウィメンズモデル。 通常のオールスターよりテープ位置を低めに設定することで、トレンド感のあるすっきりとした薄底シルエットに仕上げています。アッパーには上品な光沢感のサテンを採用し、足首を固定するリボンテープをイメージしたコットンサテンのテープを付属。テープはシューズ内側のループに通す仕様とすることで、取り外してシンプルなメリージェーンとして履くことも可能です。「ALL★STAR」の刻印入りバックルを採用し、ベルト裏にゴアを隠すことで着脱性とフィット性に配慮。インソールには、通気性とクッション性に優れるオープンセル構造のウレタンフォームとE.V.A.ウェッジを組み合わせた設計を採用しています。

商品名：ALL STAR LP BL OX（オールスター LP BL OX）

価格：9,900円（税込）

サイズ：22.0～25.0cm

カラー：ブラック

素材：アッパー・ポリエステル、アウトソール：ラバー

発売日：2026年2月13日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

