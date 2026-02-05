イオンモール浦和美園に「root C LOUNGE」がオープン！スペシャルティコーヒーをゆったり楽しめる空間を提供

株式会社New Innovations

株式会社New Innovations（本社：東京都江東区、代表取締役：中尾 渓人、山田 奨、以下「New Innovations」）は、「root C LOUNGE（ルートシー ラウンジ）」をイオンモール浦和美園にオープンいたしました。

「root C LOUNGE」では、「root C」の周囲にテーブルや椅子を設置し、購入したスペシャルティコーヒーをその場でゆっくりと楽しめる空間を提供します。ショッピングやお出かけの合間の休憩など、さまざまなシーンで気軽にご利用いただけます。

◼️「root C LOUNGE」について

「root C LOUNGE」は、スマートコーヒースタンド「root C」で購入したスペシャルティコーヒーを、テーブルや椅子が設置された空間で、ゆったりとくつろぎながら楽しむことのできるラウンジです。

タッチパネル式のオーダー端末「root C KIOSK」を設置しているため、専用アプリをダウンロードすることなく、「root C」のスペシャルティコーヒーを購入することができます。

ショッピングの合間の休憩や待ち合わせなどに、ぜひご利用ください。

◼️イオンモール浦和美園「root C LOUNGE」について

設置場所：イオンモール浦和美園

住所：さいたま市緑区美園5丁目50番地1

営業開始日：2026年2月3日（火）

利用可能時間：9:00-22:00

root C ステーション名：イオンモール浦和美園 1F root C LOUNGE内

◼️スマートコーヒースタンド root C（ルートシー）について

～淹れたてのスペシャルティコーヒーをアプリで注文、すばやく受け取り～

「root C」はアプリから時間を指定して注文することで、お客さまの受け取りたい時間に合わせて挽きたて、淹れたてのスペシャルティコーヒーを専用のロッカーから提供する、完全無人営業のコーヒースタンドです。ユーザーは「root C」の前で待つことなく、移動途中に注文も可能。パーソナライズ診断 root C MATCH(TM) を利用して、ライフスタイルや嗜好に合わせたコーヒーをご提案します。2021年グッドデザイン賞受賞。日経トレンディ2022年ヒット予測ランキング4位「次世代自販機」の1つとして選出。

サービスサイト：https://rootc.cafe/

公式X：https://twitter.com/rootc_cafe

公式Instagram：https://www.instagram.com/rootc_cafe

▼「root C」アプリ iOS版

https://itunes.apple.com/jp/app/id1499337677

▼「root C」アプリ Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=cafe.rootc

■「root C KIOSK（ルートシー キオスク）」について

「root C KIOSK」は、root C 専用のタッチパネル式オーダー端末です。

専用アプリのダウンロードなしで、root C コーヒーを購入できます。設置された「root C KIOSK」でメニューを選択・注文し、電子マネーやクレジットカード、QRコード、交通系ICで決済。注文状況に応じて最短2分で挽きたてのスペシャルティコーヒーをより手軽にお楽しみいただけます。

・「root C KIOSK」の端末からご注文の際は、定価500円（税込）からの販売となります。

・「root C KIOSK」が設置されているステーションでも、アプリからご購入可能です。

・設置場所により対応している決済手段が異なる場合があります。

◼️「root C」の特長について

・ぴったりのコーヒーを見つけるパーソナライズ診断『root C MATCH(TM)️』

『root C MATCH(TM)️』は、ユーザーにぴったりのコーヒーを提案するパーソナライズ診断機能です。初回はコーヒーやライフスタイルに関する簡単な質問からおすすめを提示。コーヒーを飲んだ後に表示される質問に回答すると、AIがユーザーの好みを学習し、次回のおすすめメニューをご提案します。

・手軽なオーダーと受け取り

受け取りたいステーション（場所）と時間を指定して、コーヒーをアプリから注文することができます。受け取り時刻に合わせて淹れたコーヒーをロッカーから受け取るだけの新しいコーヒー体験です。

・豊富なメニュー

「root C」のコーヒーは社内のバリスタが厳選したスペシャルティコーヒーです。豆の段階からカップに注がれるまでの全ての工程を徹底管理されている希少なコーヒーで、それぞれの豆が育った土地の特徴を持つ上質で風味豊かな味わいを楽しむことができます。

◼️代表取締役プロフィール

代表取締役 Co-CEO 兼 CTO

中尾 渓人（Keito Nakao）

1999年、和歌山県生まれ。14歳で『RoboCup Junior』世界大会にて入賞。15歳から開始したシステム開発事業で取引先が300を超えたことをきっかけに、高校在学中の2018年に株式会社New Innovations を設立。「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」選出。

代表取締役 Co-CEO

山田 奨（Tsutomu Yamada）

2社を創業後、ソフトバンクグループ傘下のAI・DeepTech特化ファンドDEEPCOREにて、AI・Robotics・IoT領域のスタートアップ支援に従事。New Innovations にて取締役 COO、取締役 COO 兼 CFOを経て、代表取締役 Co-CEO（現任）を務める。

◼️採用情報

New Innovations は上場企業役員経験者、外資コンサルティングファーム出身者、ユニコーンスタートアップの経営メンバー、部長クラスの経験者、人型ロボットをはじめ様々な開発に携わってきたシニアエンジニア、幼少期からロボット製作に携わり国内外のロボットコンテストで優勝した若手人材まで、幅広いメンバーが活躍しているビジネス・開発組織です。現在、OMO領域における事業を推進する事業企画、開発エンジニア、コーポレート人材を積極採用しています。

詳細は以下をご覧ください。

https://hrmos.co/pages/newinov/jobs

◼️New Innovations について

「人類を前に進め、人々を幸せにする」を理念に掲げ、OMO（オンラインとオフラインの融合）を主軸とする事業を展開しています。コンサルティングから開発・事業展開までワンストップで支援。AIやクラウド、オンライン制御などのコア技術を駆使し、省力・自動化を軸にしたハードウェア製造とソフトウェア構築を行います。自社プロダクトとしてスマートコーヒースタンド「root C」を運営。2024年にかき氷の全自動調理ロボット「Kakigori Maker」、2025年にハンバーガーの全自動調理ロボット「Burger Cooker」、店舗運営の効率化を叶える統合ソリューション「Store Meister」、実店舗のオーダー受注を行う音声対話AI「AI Order Thru」をリリース。また、製造業の知を継承するAI図面管理「図面バンク」を開発・提供。ロボティクスを通じた付加価値創造により、あらゆる業界における生産性向上や事業構造の変革、顧客体験の向上を実現し、企業の収益増加、そして産業の発展に貢献します。

【会社概要】

人類を前に進め、人々を幸せにする

会社名 ：株式会社New Innovations

代表取締役：中尾 渓人、山田 奨

資本金 ：28億400万円（準備金含む）

設立 ：2018年1月

事業内容 ：OMOソリューションやスマートコーヒースタンド「root C」、製造業の知を継承するAI図面管理「図面バンク」の提供

本店 ：東京都江東区豊洲6-4-34 メブクス豊洲10F

URL ：https://newinov.com/