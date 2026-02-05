アイザック株式会社、AI時代の開発組織を再定義する「supateam」日本版を正式リリース

アイザック株式会社

アイザック株式会社（本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 田中 和希、以下「アイザック」）は、エンジニアの開発状況を可視化し、生成AIによる開発を前提とした開発生産性の向上を支援するサービス「supateam」（スパチーム）を、日本国内で正式に提供開始いたします。

サービスサイト: https://supateam.com/





■ supateam 開発の背景

本サービスは、米国にて先行提供を開始しており、日本国内においてもこれまで無料版・ベータ版の提供を通じてプロダクトの機能改善と最適化を重ねてまいりました。なお、アイザックは「次世代のエゴにベットする」という成長戦略のもと、AI領域を注力分野の一つとして位置づけ、プロダクト開発を進めています。本サービスもその取り組みの一環であり、今後もAI領域での事業展開をさらに加速し、新たな価値創出を推進してまいります。

生成AIの急速な普及によりエンジニアリングを取り巻く環境は、今まさに大きな転換期を迎えています。コード生成やコードレビューなどのAI活用が進み、開発業務における個人の生産性は大幅に向上しました。

一方で、開発プロセス全体のリードタイム短縮や、組織としての成果創出においては、依然として課題が残ります。アウトプット量の増加に伴い、変更差分の肥大化やレビュー負荷の増加、不具合発生率の上昇、さらには障害発生時の復旧時間の長期化など、開発の安定性に関する新たな課題も顕在化しています。こうした状況下では、単なる開発速度だけではなく、成果への貢献度や開発プロセスの健全性を含めた、より多面的な指標による把握が求められています。

こうした背景を受け、グローバルではすでに20以上の開発生産性可視化ツールが存在しており、市場が急速に拡大しています。特に米国では「開発生産性＝ビジネスKPI」という考え方が定着していますが、日本国内においてはデータに基づく組織運営は未だ発展途上にあります。

アイザックは、AI時代の開発環境において、組織の状態を定量的に把握し、適切な改善判断につなげるための基盤が必要だと考えました。「supateam」を通じて、国内の開発組織における組織としての改善判断と、開発プロセスの継続的な最適化を支援してまいります。

■ supateam analyticsについて

「supateam」は、生成AIを前提とした開発環境において、エンジニア組織全体のアウトプットや開発状況を定量的に可視化し、開発生産性の向上と価値提供の最大化を支援する開発組織向けサービスです。

supateam analyticsではFour Keysをはじめとした開発データをもとに、開発プロセスやチームの状態を多角的に分析し、開発組織における意思決定や改善判断を支援します。

1. AI開発分析: AIコーディングによる投資対効果（ROI）と改善

生成AIツールの活用度と実際のアウトプットの相関を分析。どのモデルが生産性に寄与しているかを可視化し、AI時代に最適な開発ワークフローの構築を支援します。2026年2月5日現在、Claude Code、Codex、Copilot、Cursorに対応しております。

2. DevOps分析: 開発プロセスにおけるボトルネックの可視化

DevOpsメトリクス（Four Keys等）やAIコストに対するアウトプット量を一覧化。異常値の検知により、開発組織の伸び代や具体的な改善アクションを明確にします。

3. AI時代の個人分析: データに基づくフォローアップと組織の歪み検知

生成AIによる開発が主流となる環境下では、エンジニアの役割はコーディングから、AIエージェントへの指示やレビューへと変容していきます。 こうした変化の中で生じる、特定メンバーへの負荷集中といった「シグナル」を捉え、組織の歪みをいち早く検知。適切な業務配分やメンバーの体調管理など組織運営に活用できます。

詳細を見る :https://supateam.com/資料はこちら :https://supateam.com/download

＜先行提供における実績＞

DeMind Inc.

生成AI開発の推進

バイブコーディングの導入によるアウトプットの増加を可視化しAIの投資対効果を明確にしたことが積極的なAI投資を加速させました。同時にプルリクエストあたりのレビュー往復数や障害発生率などバイブコーディングの安定性を表す指標をチーム・メンバーで可視化することで質を毀損することなく積極的な推進を可能としました。

Jugemu Labs, Inc

リードタイムの改善

開発組織の状況を可視化したことでメンバー間の対話が自然に生まれ、日常的に改善を回すチーム運営が定着しました。その積み重ねによりレビュー待ちやレビュー後の修正待ちが少なくなりリードタイムは大きく短縮。中でも、プルリクエスト作成からマージまでの所要時間は導入前と比較して約4分の1にまで改善しています。レビュー待ちなど閾値を超えたらslackに通知する「シグナル機能」も改善の支えになっています。

その他PoC協力企業様: craftbank株式会社、株式会社ハローなど



＜今後の展開について＞

アイザックは「supateam」を通じて、AI時代における開発組織のあり方を再定義してまいります。3年以内に開発組織の生産性を10倍にすることを目標にしています。次のマイルストーンとしては開発組織にとどまらず、ビジネスサイドを含めたチーム全体の活動を対象に、価値提供のプロセスや連携状況を捉えられるプロダクトへと発展させていく構想です。AIの活用が前提となる時代において、チームの力を最大限に引き出すための仕組みづくりを、引き続き推進してまいります。

■ 代表コメント（アイザック株式会社 代表取締役CEO 田中和希）

「supateam」は価値提供に本気で向き合えるスーパーなチームをつくるために作りました。生成AIによってエンジニアのあり方は大きく変わっています。新しい開発ワークフローや顧客への価値提供プロセスが大きく変わる中で、まずは価値提供の総量は増えているのか、ボトルネックはどこなのか可視化することが大事だと思っています。このプロダクトとともにさらに多くの実験を重ね、AI時代にふさわしい開発組織のあり方を探求していけることに、とてもワクワクしています！

■会社概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社 / aisaac inc.

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

supateam: https://supateam.com/

コーポレートサイト: https://aisaac.jp/

X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc