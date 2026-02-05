マウザー、Microchip Technology PIC32WM-BZ6マルチプロトコルモジュールの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Microchip Technology(https://www.mouser.jp/manufacturer/microchip/)（本社：米国アリゾナ州チャンドラー、以下Microchip）のPIC32WM-BZ6(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32wm-bz6-module/)マルチプロトコル・モジュールの取り扱いを開始しました。本製品は高度に集積された低消費電力(https://resources.mouser.com/low-power)モジュールで、マルチプロトコル製品の開発を簡素化し、市場投入までの期間短縮に貢献します。産業(https://resources.mouser.com/industrial)機器やIoT(https://resources.mouser.com/iot)デバイスをはじめ、暖房、換気、空調(https://resources.mouser.com/hvac)（HVAC）、自動車・テレマティクス、コンシューマー(https://resources.mouser.com/consumer)向け電子機器など多様な用途に適しており、電子機器をはじめ産業用途から民生用途まで幅広い分野への展開が可能です。

マウザーで取り扱うMicrochipのPIC32WM-BZ6(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32wm-bz6-module/)モジュールは、高性能なPIC32CX-BZ6(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32cx-bz6-soc)システム・オン・チップ（SoC）を中核に採用し、Bluetooth(R)(https://resources.mouser.com/bluetooth) Low Energy、Thread(R)、Matter(https://www.mouser.com/empowering-innovation/more-topics/matter-protocol)、ならびに独自のスマートホーム(https://resources.mouser.com/smart-home)向けメッシュネットワーキング・プロトコルに対応しています。さらに、モーター制御開発向けのアナログ周辺機能や、高度なユーザーインタフェースを実現する、タッチ機能およびグラフィックス機能も備えています。

PIC32WM-BZ6 MCUは、動作周波数128MHzのArm(R) Cortex-M4Fプロセッサを搭載し、2MBのフラッシュメモリ(https://resources.mouser.com/memory)と512KBのRAMを内蔵しているため、複雑なアプリケーションや進化する規格にも対応可能です。本製品は各種規格の事前認証を取得済みで、RFフロントエンド、アンテナ、受動部品(https://resources.mouser.com/passive)をすべて内蔵しており、容易なシステム統合を実現します。また、不変のルート・オブ・トラストを備えたセキュアブート、高性能なAES、SHA、RSA、ECC暗号アクセラレータ、真性乱数生成器（TRNG）など、充実したセキュリティ(https://resources.mouser.com/security)機能を搭載しています。加えて、車載(https://resources.mouser.com/automotive)および産業環境向けに、AEC-Q100グレード1（125℃）認証を取得しています。

マウザーでは、MicrochipのPIC32WM-BZ6マルチプロトコル・モジュール向けの多用途な開発プラットフォーム「EV31U42A PIC32-BZ6 Curiosityボード(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32-bz6-curiosity-board/)」も取り扱っています。本ボードではモジュールのすべての信号がオンボード機能に接続されており、迅速かつ柔軟なプロトタイピングおよび開発を可能にします。PIC32WM-BZ6モジュールは、MicrochipのMPLAB(R) Harmony v3ソフトウェア・フレームワークにも対応しており、開発ツール、ドライバ、ミドルウェアを包括的に提供します。さらに、2基のMikroBUS(TM)ソケットを搭載しており、MikroElektronikaのClickアダプタボードやMicrochipの拡張ボードを用いた機能拡張に対応しています。



Microchip Technology PIC32WM-BZ6 マルチプロトコルMCUモジュールの詳細は以下をご覧ください。

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



