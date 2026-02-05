バレンタインに“想いを重ねる”参加型企画アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」第31回 ARフォトコンテストを2月5日より開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、当社公式キャラクター「べあ～君」を活用した参加型企画「第31回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2026年２月５日（木）より開催いたします。

本企画は、スマートフォンで誰でも簡単に楽しめるAR体験を通じて、バレンタインシーズンならではの“想い”や“日常のワンシーン”を写真で共有していただく、フォトコンテストです。

第31回べあ～君ARフォトコンテスト

企画背景

近年、住まいや暮らしに関する情報収集は、検索や比較サイトに加え、SNSや体験型コンテンツなど、より身近で直感的な接点へと広がっています。一方で、部屋探しに対して「難しそう」「まだ自分には早い」と心理的なハードルを感じる方も少なくありません。

アパマンショップでは、そうしたハードルを下げる取り組みとして、公式キャラクター「べあ～君」を活用した参加型企画を継続的に実施してきました。ARフォトコンテストは、スマートフォンひとつで誰でも気軽に参加でき、来店や契約を前提としない体験型コミュニケーションとして好評を得ています。第31回となる今回は、バレンタインシーズンに合わせ、「感謝」や「応援」など前向きな気持ちを表現できるテーマを設定し、楽しみながらブランドと接点を持ってもらうことを目的としています。

撮影イメージ

バレンタインをテーマにしたシーンの中に、ARで登場する「べあ～君」を配置した撮影イメージです。ハート型のチョコレートボックスや赤いバラ、カップケーキなど、バレンタインらしい小物とともに、テーブルの上やギフトのそばにちょこんと立つ「べあ～君」を撮影することで、まるでプレゼントを見守っているかのような温かみのあるワンシーンを表現しています。自宅で用意したお菓子や花、街中で見つけたバレンタイン装飾など、特別な準備がなくても、日常の中で気軽に撮影できることが特長です。「ありがとう」「応援」「大切な人への想い」を込めて、自由な発想で撮影を楽しんでいただけます。

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間：2026年2月5日（木）～ 2026年2月14日（土）23：59まで。

応募方法は以下の通りです。

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）。

2. ARべあ～君と一緒に、バレンタインを楽しんでいる様子を撮影します。

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

審査基準：テーマとの親和性（仲間やお友達・べあ～君の活かし方）、独創性、構図、色彩、ストーリー性、投稿内容の明るさ、安全性、楽しさの表現です。

賞品

・入賞作品3名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

1名 最優秀秀作品

最優秀作品賞品

べあ～君 バレンタインチョコ

最優秀作品には、べあ～君のバレンタインチョコ（参考価格1,500円相当）をプレゼントいたします。※写真はイメージです。

2名 入賞作品

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円

Starbucks eGift 500円を進呈いたします。ギフトを受け取った後は、届いたURLをタップし、QRコードをお会計時にご提示くださいますようお願い申し上げます。

当選発表：当選者には2026年2月16日（月）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。入選作品の掲載は、2026年2月21日までにべあ～君特設サイトにて行う予定です。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

APAMAN株式会社は「地域と人をつなぐ住まいの未来づくり」をテーマに、企業キャラクター「べあ～君」を活用したSNSコミュニケーションを展開しています。ARフォトコンテストは、住まい探しの枠を超え、「暮らしを楽しむ時間」や「地域の魅力」を共有するきっかけづくりとして定着してきました。全国のユーザーとともに、地域ごとの季節感や日常の温もりを発信する取り組みです。

■ 注意事項・免責事項

撮影の際は、歩きスマホや道路上での撮影は行わず、周囲の安全に十分ご配慮ください。生成AIを活用して作成された画像・動画は、入賞作品の選考対象外となります。人物が写り込む場合は、被写体本人の同意を得た上でご応募ください。肖像権・著作権に配慮し、第三者や企業ロゴ等の写り込みには注意してください。ARの利用には通信料が発生します（応募者のご負担となります）。記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

■ 著作権および二次利用について

応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、応募をもって、当社およびグループ会社が運営するWebサイト・SNS・販促物・プレスリリース等において、無償で二次利用（編集・再掲・グループ会社での利用を含む）することに同意いただいたものとみなします。

■ SNSプラットフォームに関する注意

本キャンペーンは、アパマンショップ（APAMAN株式会社）による企画です。Instagram、X（旧Twitter）、Facebookが後援、承認、運営するものではありません。

3D ARべあ～君 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

ARべあ～君は、「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARべあ～君 二次元コード

ARべあ～君、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

３D ARべあ～君 URL :https://www.less-ar.com/spacear/c386216d-7859-4029-be8f-81b671e33824ブラウザでARべあ～君を表示する

第30回 フォトコンテスト入賞作品紹介

今回の入賞作品はいずれも、「特別な撮影技術」よりも「視点」と「感じ方」が際立っていました。

雪、結露、ひなたといった冬の情景を、それぞれ異なる切り口で捉えながら、

ARべあ～君を自然に“その場の一員”として溶け込ませている点が共通しています。

ARでありながら、無理に主役にせず、風景や空気感を大切にした構図が、見る人にやさしい印象を与え、作品としての完成度を高めていました。

日常の中の「ほっとする瞬間」を、それぞれの視点で丁寧に切り取っていただいたことに、心から感謝いたします。

最優秀作品

本作品は、節分という日本の伝統行事を、べあ～君とハニちゃんの日常の延長として丁寧に再構成した点が高く評価されました。

恵方巻き、豆、果物といったモチーフを過不足なく配置しながらも、主役であるキャラクターの存在感が埋もれない、完成度の高い構図となっています。

特に印象的なのは、二人が同じ方向を向いて並ぶ姿から生まれる一体感と、「願いごとをする時間」を想起させる静かな物語性です。ARキャラクターでありながら、あたかも実在する存在のように空間に溶け込み、暮らしの一場面として自然に成立している点は、本企画の趣旨を象徴しています。

季節行事・キャラクター・日常風景を無理なく結びつけ、「誰でも真似できそうでありながら、真似できない完成度」を実現していることから、最優秀賞作品として選出されました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DUS4857koSZ/

入賞作品 2位

お豆に夢中になっているべあ～君の姿がとても可愛くて、「このあと何が起こるんだろう？」と想像が広がる一枚になりました。背後にそっと忍び寄る鬼との距離感が絶妙で、思わず「うしろ、うしろ！」と声をかけたくなる瞬間を切り取れたと思います。ARキャラクターと節分モチーフをシンプルに組み合わせることで、誰でも楽しめるストーリー性のある写真になりました。

詳細を見る :https://x.com/hamuchinwata/status/2017910449631907965/photo/1

入賞作品 3位

節分限定パッケージのお菓子を主役に、べあ～君と鬼を一緒に写すことで、にぎやかで楽しい雰囲気を表現されていらっしゃいます。「みんなで節分を楽しんでいる」空気感が自然に伝わるよう、日常のワンシーンとして撮影しています。ARキャラクターが写真の中に溶け込み、家族の思い出の一部になっているところがお気に入りポイントです。

詳細を見る :https://x.com/yukie_h1022/status/2017864164019220497/photo/1

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-241-a50f83cf64700d5972552ed0cceefa99.pdf

今後の展開

今後の展開は、「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君が、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指しております。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

