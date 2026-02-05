Repro、「BitWalk」へのソリューション導入成果を発表

Repro株式会社

マーケティングソリューションの提供によりWebとアプリの収益最大化を支援するRepro株式会社（以下、当社）は、株式会社Paddleが運営するスマートフォンアプリ「BitWalk」への、マルチチャネル統合マーケティングオートメーション「Repro MA」のアプリの売上・LTV最大化パッケージ「Repro App」およびアプリマーケティング実行支援の導入成果を、インタビューと共に導入事例として公開いたします。

「お金の選択肢を増やす」のミッションのもと、暗号資産・Web3領域のアプリ事業などを展開する株式会社Paddleが手がける「BitWalk」は、毎日歩いた歩数に応じて「ビットコインp」※1 が手に入るM2E（Move to Earn）アプリです。

BitWalkは「歩くだけでビットコインpが貯まる」という手軽さから、多くのユーザーに利用される一方、新規ユーザーの定着率が課題となっていました。そこで同社は、翌日のリテンション率（以下、RR）向上を目標に、Reproの伴走支援のもとでRepro Appを活用したデータドリブンな改善に着手。ユーザー行動を分析したうえで、プッシュ通知の案内やオンボーディングの設計を見直した結果、翌日RRは7ポイントの回復、売り上げもそれに伴い大きく向上しました。

※1 「ビットコインp」は実際にビットコインと交換ができるPaddleの独自ポイント。

■導入から5カ月で翌日RRの目標を達成、売り上げも向上

BitWalkは、新規ユーザーの登録翌日のRRが伸び悩んでいました。以前のRRは他社平均と比較しても高い数値だったものの、リリースから数年が経ったRepro導入前の時期にはかなり低い値まで落ち込んでしまい、RRを5～7ポイント改善しなければ 、持続的な事業成長が難しいという危機感を持っていたそうです。

そこでReproのソリューション導入開始にあたり、「翌日RR」「ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）」 のふたつをKGIに設定し、目標達成のために追うべき指標を整理・分析。「翌日RRが高いユーザーは、初日に複数の機能に触れている」という傾向が判明したため、インストール直後の行動が継続を左右するカギであるという仮説を前提に、翌日RRとの相関性が高いと見られる以下の6つの行動をKPIとして設定しました。

- プッシュ通知の許諾（Push許諾ON）- 初日複数回起動- ログイン- スタンプ5倍（広告視聴など）- 価格予測- ガチャ

6つの指標が定まったことで、 「何から改善するべきか」を論理的に判断し施策の実行が可能に。プッシュ通知の許諾を取るタイミングを変更したところ、許諾率が大幅に改善。ガチャや価格予測機能など、複数の機能の利用率も上がり、初日体験全体が厚くなったそうです。

その結果、導入から5カ月で翌日RRの目標を達成。それに伴い売り上げも向上しています。

■Reproの支援に対する評価と今後の展望

Reproの支援について、株式会社Paddle 代表取締役CEOの井手悠仁様と、BitWalkの運用実務を担当するグロースハッカーの鎌田美南海様より以下のコメントをいただいています。

―― 井手悠仁様からのコメント――

重視していた翌日RRの回復に伴い、売り上げも向上しています。こうした数字としての成果はもちろんですが、「打つべき施策がわかる」状態になったことも大きな進歩だと捉えています。

プッシュ通知の許諾や、口座開設を促すメッセージなど、Reproさんの示してくれたタイミングや見せ方に近づけることで反応が良くなりマネタイズ面でもプラスに働きました。初回ログイン時のオンボーディングのデザイン改善など、細部までご提案いただき、Reproさんの知見が様々な面で成果につながっています。

引き続き、BitWalkの各機能の利用率向上を図りつつ、ゆくゆくは他のサービスにもRepro Appを導入していきたいと思っています。

――鎌田美南海様からのコメント――

日々の数値確認や施策結果の振り返りにRepro Appを活用しています。チームで議論するときも、共通の画面を見ながら「どこで落ちているか」「次は何を変えるか」を話せるので、改善の意思決定が速くなったと感じています。

施策を打つこと自体も大切ですが、振り返って学びに変えることが同じくらい大事だと思います。BitWalkでも、効果の出ている施策に絞って実行していくことで、満足度や継続率を着実に高めてきました。そうした意味で、Repro Appのようにデータをわかりやすく把握できるツールの活用はぜひおすすめしたいですね。

「BitWalk」について

毎日歩いた歩数に応じて、無料で「ビットコインp」※2 がもらえるM2E（Move to Earn）アプリです（Apple HealthKit機能・GoogleFit機能を利用して正確な歩数を取得します）。CMを見ることでポイントが5倍になったり、ミッションクリアやビットコインの価格予測でポイントを増やしたりと、歩く以外の方法でも「ビットコインp」を貯めることが可能です。「BitWalk」の収益となる広告費の一部をユーザーへビットコインとして還元しているため、ユーザーは無料で利用開始することができます。

ビットコインpは「BitWalk」のプラットフォーム上で付与され、貯めた「ビットコインp」は1000ビットコインp=1ビットコインから引き出すことが可能。元手ゼロからビットコインの運用をはじめることができます。※3

また、元手のかからないビットコインをもとに運用を行うため、ビットコインの価格が下がっても大事な資産に影響がでることはありません。※4

※2 ビットコインpは実際にビットコインと交換ができるPaddleの独自ポイント。

※3 貯めたビットコインを引き出すためには仮想通貨取引所の口座開設が必要です。

※4 追加購入した仮想通貨の運用リスクは発生します。

