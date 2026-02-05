製造業向けAIエージェント「Aconnect」 開発者の思考過程をロジックツリーにしてPowerPointで出力可能に

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)が提供する製造業向けAIエージェント「Aconnect」は、製造業の研究開発や製品開発における技術課題の解決アプローチ探索を支援する「技術探索エージェント機能」の新機能をリリースしました。

今回リリースした新機能では、「技術探索エージェント」を活用して生成したロジックツリーをPowerPoint(.pptx)形式で資料化・出力が可能になります。

当機能により、研究開発者が膨大な時間を費やしていた「調査・探索結果の資料化」という付帯業務を大幅に削減。思考プロセスを網羅的に可視化し、社内の共通言語であるPowerPointで即座に共有可能にすることで、製造業における技術検討の質とスピードを劇的に向上させます。

背景

製造業の研究開発部門(R＆D)において、技術課題の解決策を検討する際、常に求められるのが「検討の網羅性」です。特に事業部直属のR&Dや、他部署からの依頼に応える本部R&Dでは、「なぜその解決策なのか」「他の選択肢は検討したのか」という問いに対し、抜け漏れがないことを証明する必要がある一方で、現場では以下の4つの課題が慢性化しています。

・網羅性の示し方が不明確

どの観点まで洗い出せば十分かの境界が曖昧で、会議での後出し論点による手戻りが発生しやすい。

・思考とアウトプットの乖離

研究開発者は「考えるプロ」であっても、構造的なスライドを作成する作業に長けているとは限らず、頭の中の整理を資料に落とし込むことに苦労している。

・付帯業務による本業の圧迫

スライド構成の検討や体裁調整といった「資料作り」に時間が取られ、本来注力すべき実験・考察の時間が削られている。

・意思決定の根拠が不透明

従来の資料では結論のみが強調されやすく、上司や評価者が「判断に至る思考プロセス」を確認しにくいため、議論に時間がかかる。

PowerPoint出力機能の概要

今回の新機能搭載により、『Aconnect』の技術探索エージェントが論文やニュースから生成した「解決策のアイデア」や「ロジックツリー」をワンクリックで、PowerPoint形式で出力することが可能になりました。

本機能の特徴

■思考プロセスの構造化出力

技術探索エージェントを通じて構築した「課題分解→解決アプローチ→具体的技術」というツリー構造を、そのままスライドの構成として資料化・書き出しが可能です。

■社内資料への即時転用

多くの企業で標準フォーマットとなっているPowerPoint形式で出力されるため、チーム内での議論の土台や、調査報告書のドラフトとして即座に活用することが可能です。

本機能がもたらす「3つの変化」

■ツリー(構造)がそのまま会議資料の“骨格”に

これまでのように「ツリーで考えた後に、別途PowerPointへ再構成(コピー＆ペースト・整形)」する必要はありません。構造が一致しているため、会議中の修正や追記も思考の流れを止めることなく反映できます。

■会議の目的が「説明」から「意思決定」へ

資料作成の負荷が下がることで、事前に「論点の網羅性」を磨き上げることに時間を使えるようになります。会議は単なる報告の場ではなく、検討漏れの潰し込みや選定理由の合意など、高価値な意思決定の場へと変わります。

■検討履歴が“形式知”として蓄積

「何をどこまで検討したか」が構造化されたデータとして残るため、社内共有フォルダや議事録への添付が容易になります。これにより、R&Dにおけるナレッジの属人化を防ぎます。

本機能の活用で期待できる恩恵

■付帯業務を圧縮し、本業の時間を確保

資料の整形を始めとした作成作業を減らし、実験設計・評価・考察といった研究開発の本業に充てる時間を最大化します。

■手戻り・炎上の防止

早期に代替案や制約を網羅的に整理できるため、R＆Dの現場におけるプロジェクト後半での「ちゃぶ台返し」を防ぎます。

■部門間のコミュニケーションコスト削減

R&D・品質・製造・事業企画など、立場の異なる部門間でも、当機能により出力された「共通の構造(資料)」をベースに議論できるため、指摘が具体的になり、合意形成がスムーズになります。

Aconnectについて

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。

ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。

・Aconnect：https://aconnect.stockmark.co.jp

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/