総合電子書籍ストア「ブックライブ」、2/11（水・祝）までの7日間限定で秋田書店のマンガ200作品以上に使える30%OFFクーポンを配布！

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、2月5日（木）から2月11日（水・祝）までの7日間限定で、秋田書店のこれまでメディア化された200作品以上のマンガを対象に、2冊の購入からご利用いただける30％OFFクーポンを配布します。

■キャンペーン概要

秋田書店のメディア化マンガ全231作品を対象に、2冊以上の購入からご利用いただける30％OFFクーポンを配布します。

2026年1月より、なにわ男子・西畑大吾さん主演でドラマ放送中の『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』をはじめ、2026年2月13日から劇場版公開が決定している『僕の心のヤバイやつ』、さらにシリーズ最終章の後編が2026年3月よりNetflixで独占配信予定の『BEASTARS』など、秋田書店の人気メディア化作品をお得にお楽しみいただけます。

【実施期間】

2026年2月5日（木）00:00～2月11日（水・祝）23:59

【キャンペーンページURL】

https://booklive.jp/feature/index/id/cp2026020550

【対象作品（一部抜粋）】

・『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』（マサシ/田島隆）

・『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（瀬口忍/今村翔吾）

・『僕の心のヤバイやつ』（桜井のりお）

・『BEASTARS』（板垣巴留）

・『魔入りました！入間くん』（西修）

・『ババンババンバンバンパイア』（奥嶋ひろまさ）

・『桃源暗鬼』（漆原侑来）

・『しあわせは食べて寝て待て』（水凪トリ）

・『クジラの子らは砂上に歌う』（梅田阿比）

※2026年1月までに配信された巻が対象となります。

※対象作品は作品詳細およびカート画面のクーポンチェックでご確認ください。



総合電子書籍ストア「ブックライブ」は、“いつも心に「マンガ部屋」を。”をコンセプトに、人生を豊かにする本との出会いと、心ゆくまで楽しむことができるサービスを今後も提供してまいります。

【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、2011年よりサービスを開始し、豊富な品揃えで100万冊以上配信する国内最大級の総合電子書籍ストアです。マンガはもちろん、ライトノベルや、文芸、新書、ビジネス書、実用書、写真集まで、ワンストップであらゆる読書ニーズに応える品揃えと、読書アプリの提供による読みやすさの追求を行っています。また、たくさん読んでもお財布にやさしいお得なサービスが充実。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。

●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式X https://x.com/BookLive_PR

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。