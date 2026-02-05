読み継がれるマーケティングの名著『キャズム Ver.2 増補改訂版』 重版決定で累計5.5万部を突破

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『キャズム Ver.2 増補改訂版 新商品をブレイクさせる「超」マーケティング理論』（ジェフリー・ムーア／著）の重版を決定しました。本書は、新製品を市場に浸透させる際に直面する障壁について解説した「キャズム理論」と、キャズムを越えるための具体的な戦略を示した1冊です。

世界100万部突破！キャズム越えの方法が学べる、全ビジネスパーソン必読の名著

好評だった新製品や新サービスの多くが、ある時期を境に売れ止まり、マーケ施策が効かなくなり、成長が頭打ちなってしまうのはなぜでしょう。多くの企業が直面するこの「成長の頭打ち」の原因は、顧客層の間に存在する「キャズム（深い溝）」にあります。

世界的なコンサルタントであるジェフリー・ムーア氏が、「キャズム理論」とその具体的な「越え方」を解説し、世界的なベストセラーとなったのが本書『キャズム』です。

世界で100万部を突破し、日本でも累計5.5万部を超えるベストセラーとして長い間読み継がれています。

製品が市場に浸透するまでのプロセスを「イノベーター→アーリー・アドプター→アーリー・マジョリティー→レイト・マジョリティー→ラガード」といった5つのグループで分類した「テクノロジー・ライフサイクル」。本書では、特に初期市場（アーリー・アドプター）とメインストリーム市場（アーリー・マジョリティー）の間に潜む「キャズム」をいかにして飛び越えるかを実戦的な4つのタスクにわけて解説します。

キャズムを越えるための4つのタスクとは？

1. 攻略地点を見極める

「ターゲット・カスタマー・シナリオ」を書く／「市場開発戦略のチェックリスト」で検証する

2. 部隊を集結させる

「ホールプロダクトの簡略モデル」を描く／パートナーとの提携を進める

3. 戦う相手を見定める

競争相手を設定する（「代替手段」or「対抗製品」）／二つの文章から成る「ポジションステートメント」を書く

4. 作戦を実行する

販売チャネルを選択する／価格を設定する

■書籍概要

『キャズム Ver.2 増補改訂版 新商品をブレイクさせる「超」マーケティング理論』

著者：ジェフリー・ムーア、川又政治（翻訳）

発売日：2014年10月03日

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

仕様：四六・360ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798137797

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/17358

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798137790

・オーディオブック：https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798149035