【シェラトン都ホテル東京】“桜”の彩りと春の味覚を楽しむ　季節限定の「SAKURAコース」をカフェ カリフォルニアにて販売

シェラトン都ホテル東京（所在地：東京都港区白金台1-1-50）は、カフェ カリフォルニアにおいて、2026年3月1日（日）から4月30日（木）までの期間、桜のイメージで仕上げた春の季節限定ランチ・ディナーコース「SAKURAコース」を販売します。

桜色のテーブルクロスやナフキンで彩った店内にて、桜スカッシュ、ロゼスパークリングワインなど、春を感じるドリンクもあわせてお楽しみいただけます。お花見気分でのお食事はもちろん、入学・就職のお祝いの席にもおすすめです。桜をモチーフにした料理とともに、春ならではの味わいをご堪能ください。

■概要

【販売期間】

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【提供時間】

ランチ 火～金曜日 11:30～15:00（L.O. 14:00）

土・日・祝 11:30～16:00（L.O. 15:00）

ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00） 定休日：月曜日

【料金】

ランチコース 7,800円

ディナーコース 12,800円

【ランチコースメニュー】

前菜

桜鯛のベニエ しば漬けタルタル

桜のマカロン 生ハムとクリームチーズ

帆立貝のタルタルと桜海老のタルトレット

魚料理

金目鯛のバプール ホワイトアスパラガスのソテー

シャンパーニュソース

肉料理

美笑牛ランプ肉のグリエ 筍のローストと根セロリ

デザート

ブランマンジェと道明寺粉 さくらももいちご

コーヒー または 紅茶

【ディナーコースメニュー】

アミューズ

桜鯛のベニエ しば漬けタルタル

桜のマカロン 生ハムとクリームチーズ

帆立貝のタルタルと桜海老のタルトレット

前菜

サーモンの燻製と紅心大根のマリネ 桜パスタ

フランボワーズのドレッシング

魚料理

金目鯛のバプール ホワイトアスパラガスのソテー

シャンパーニュソース

肉料理

黒毛和牛ロース肉の塩釜焼 桜風味 筍のローストと根セロリ

デザート

ブランマンジェと道明寺粉 さくらももいちご

コーヒー または 紅茶

【ドリンクメニュー】

桜スカッシュ（ノンアルコール） 1,300円

ロゼスパークリングワイン（グラス）1,600円

桜スカッシュ

カフェ カリフォルニア

明るくスタイリッシュな店内や開放的なオープンテラスで、さまざまな食材にフランス料理の技法を取り入れた料理をご提供。カジュアルな一品からコース料理まで幅広くお楽しみいただけます。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル東京 1F 「カフェ カリフォルニア」

TEL：0120-95-6661

（受付時間：11:30～21:00／ 平日 月曜日12:00～17:00）

https://www.tablecheck.com/shops/tokyo-miyako-california/reserve

※写真はイメージです。

※料金には税金・サービス料が含まれております。

※食材によるアレルギーのあるお客様は、あらかじめスタッフにお申し付けください。

※食材の都合により、メニュー内容や料金を予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。