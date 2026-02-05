2月から“桜解禁”！どこよりも早いお花見をホテルニューオータニで。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

『桜めぐり2026～Experience Spring at Hotel New Otani Tokyo～』

ホテルニューオータニ（東京）では、1万坪の日本庭園に咲き誇る19種58本の桜が愉しめるほか、春を満喫する宿泊プランやレストラン・バーでイベントを開催する『桜めぐり2026～Experience Spring at Hotel New Otani Tokyo～』を、2026年2月27日（金）より4月下旬まで実施します。

東京の開花予想は3/21。ホテルニューオータニは2月からお花見解禁！

ウェザーニュースの2026年「第二回桜開花予想」*では、2026年3月21日（土）にソメイヨシノが開花する見込みと発表されました。ホテルニューオータニでは、開花予想を待たずにいち早く館内でお花見気分が味わえます。400年以上の歴史を持つホテルニューオータニの日本庭園では、19種の桜が3月上旬から4月中旬にかけて開花時期をずらして見頃を迎えるため、通常よりも長い期間お花見をお愉しみいただけます。都心にいることを忘れてしまうような絶好のロケーションで、春のひとときをお過ごしください。

東京「夜桜」ライトアップ

シーズンごとに四季折々のテーマで彩られる日本庭園のライトアップは、2月27日（金）よりあたり一面を桜色に染め、没入感ある演出をお届けします。都心からのアクセスが良く、22時まで日本庭園を散策できるため、お仕事帰りやディナー後の夜桜鑑賞にもおすすめです。

■東京「夜桜」ライトアップ

[期間]

2026年2月27日（金）～4月26日（日）

[時間]

日没約30分前点灯～24:00

※日本庭園の開園は22:00まで

ランチ、ディナーにテイクアウトも。グルメで“桜”を満喫！

約1万坪の日本庭園にひっそりと佇む“大人の隠れ家”で、春爛漫“肉グルメ”を堪能。『春野菜と黒毛和牛の桜コース』ランチ\16,000／ディナー\28,000

日本庭園内のレストラン、鉄板焼「石心亭」では、桜海老や春野菜など春らしい食材を使用した『春野菜と黒毛和牛の桜コース』をご提供します。メインに登場する黒毛和牛の鉄板焼は、シェフの華麗な手さばきを愉しめるのも醍醐味。全席カウンターの贅沢な大人の空間は、春から社会人になるお子さまとの新しい門出を祝うお祝いの場としても最適です。

■『春野菜と黒毛和牛の桜コース』

[期間]

2026年3月3日（火）より

[料金]

ランチ\16,000／ディナー\28,000

※料金にサービス料を別途加算させていただきます。

4日間限定！春カクテルを傾けながら、夜桜とメロウな音楽に酔いしれる。ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」

4月1日（水）～4日（土）は、レストランやバーにて『SAKURA NIGHT GROOVE』を特別開催。世界的にも注目度が高いCITY POPや、JAZZの即興演奏など、いつもよりバージョンアップした編成を日替わりで演奏場所を変えて“音に浸る”ナイトタイムをお届けします。夜桜気分でカクテルをお愉しみください。

■『SAKURA NIGHT GROOVE』対象店舗

4/1(水)ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」4/2(木)「バー カプリ」4/3(土)・4(日)バー「SKY BAR」詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/recommend/night-groove/天候に左右されないお花見を実現！レストラン・バーでは、迫力の桜がお出迎え。

期間中は、対象レストラン・バーで桜の生け花装飾が登場。天候や気温を気にせずお食事とお花見が叶います。

「tokyo SAKURA bar」「夜桜ナイトバー ～Night Sakura Bar～」

[期間]

2026年3月1日（日）～4月中旬

[対象レストラン・バー]

ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」

オールデイダイニング「SATSUKI」

中国料理「大観苑 」

ステーキハウス「リブルーム」

「バー カプリ」

ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」

「麺処 NAKAJIMA」

西洋料理「 ベッラ・ヴィスタ」

ビュッフェダイニング「タワーレストラン」

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

卒業・入学、春のお祝いに。桜咲くスイーツはテイクアウトで。『SATSUKIチョコレート＆クッキー～桜～』\7,500 ※テイクアウト料金

『SATSUKIチョコレート＆クッキー～桜～』は、ホテルニューオータニの定番ギフトスイーツの期間限定版。桜をイメージしたバニラと桜フレーバーのメレンゲが満開の桜景色を思わせ、蓋を開けた瞬間

思わず笑顔になること間違いなし。

■『SATSUKIチョコレート＆クッキー～桜～』

[期間]

2026年3月1日（日）～4月中旬

[料金]

\7,500

※2月16日（月）よりご予約開始。

※お電話または店頭にて承ります。

お部屋でゆったり、外ではアクティブに！春旅は東京ならではの“体験”をご用意。

宿泊者専用ラウンジ「ZEN LOUNGE」エグゼクティブ HINOKIデラックス（54平方メートル ）

ホテルニューオータニの中の特別室「エグゼクティブハウス 禅」では、宿泊者専用ラウンジで1日6回行われるフードプレゼンテーションや、ヒノキ風呂付の客室「エグゼクティブ HINOKIデラックス」はじめ、春のうららかな時間をゆったりと過ごせるサービスをご用意。世界的権威のある「フォーブス・トラベルガイド」にて6年連続最高評価の5つ星を受賞した“お墨付”ホテルで、春旅をスタートしませんか。

『人力車“桜クルーズ”』3/14～4/12『ランタンガーデンウォーク～桜～』2/27～4/26

ご宿泊の方限定で“桜”をエクスクルーシブ（体験）するオプションをご用意。『人力車“桜クルーズ”』では、ホテル近隣の名所を人力車で巡り、“プライベートお花見”を満喫できます。ご希望の方には、ランタンを貸し出しするので、桜色にライトアップされた日本庭園での散策もお愉しみいただけます。昼も夜も桜に囲まれた今しかできない体験をお届けします。

開催概要

