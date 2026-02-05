「メンテナンス・レジリエンス2026」出展者募集／「計測・測量」「オートメーション」「ロボット」「プラントオペレーション」関連展示会を新設
一般社団法人日本能率協会（JMA、東京都港区・会長：中村正己）（他１団体）は、2026年7月15日（水）～17日（金）の3日間、東京ビッグサイト東展示棟で、生産性向上、持続可能な社会資本整備、レジリエンス向上を提案する「工場」「プラント」「インフラ」「土木」分野の専門展示会「メンテナンス・レジリエンス2026」を開催します。
本展示会は、今年で52回目の開催となる「プラントメンテナンスショー」をはじめ、「インフラ検査・維持管理・更新展」「建設資材展」「事前防災・減災対策推進展」「製造・建設業のオートメーション化推進展」「建設機械・インフラロボット展」「建設 計測・測量機材・データ活用展」「土木・建設DX/システム/ツール展」「無電柱化推進展」「交通インフラ設備機器展」「国際ドローン展」に加え、今回新たに、来場者や出展者からのニーズをもとに「建設 計測・測量機材・データ活用展」「製造・建設業のオートメーション化推進展」「建設機械・インフラロボット展」「プラントオペレーションショー」を新設し、12の専門展示会で構成します。
本展は、国内最大級の「工場」「プラント」「インフラ」「土木」分野の専門展示会として、生産設備の保守・保全から、道路・橋梁などの社会インフラの老朽化対策、そして災害に強い国土づくりに携わるすべての企業・専門家を対象としています。具体的には、製造業の保全・管理部門、建設・土木業界の技術者、自治体のインフラ管理担当者に加え、最新のDX・AI技術を活用して現場の生産性向上を目指すDX推進担当者まで、幅広い層の方にご来場いただいています。複数の専門展示会を同時開催することで、分野を横断した技術や情報の交流を促進し、業界の枠を超えたビジネスの創出を支援します。現在公式サイト（https://mente.jma.or.jp/）にて、出展者を募集しています。
構成展示会
メンテナンスに関連する業界や分野は多岐にわたります。それぞれのテーマや専門分野に特化した展示やプログラムを提供するため、12の専門展示会で構成します。
●プラントメンテナンスショー
工場・プラントの保守・保全・設備管理に関する専門展示会
●【NEW】プラントオペレーションショー
工場・プラントの操業を支える商材が集う専門展示会
●インフラ検査・維持管理・更新展
道路、橋梁、トンネルなどの点検・診断、修繕・更新に関する専門展示会
●土木・建設DX/システム/ツール展
土木・建設業向けDX・IoT関連商材を扱う業務効率化ツールが出展
●無電柱化推進展
無電柱化に関する商材に特化した専門展示会
●交通インフラ設備機器展
次世代の安全・安心・快適な交通インフラの構築を目指す展示会
●国際ドローン展
ドローン（無人航空機）の産業利用に焦点をあてた国内最大級の専門展示会
●建設資材展
土木・インフラ建設資材
●事前防災・減災対策推進展
防災・減災に関連した製品の展示会
●【NEW】製造・建設業のオートメーション化推進展
人手不足の壁を破り、生産性を極限まで引き上げる製品の展示会
●【NEW】建設機械・インフラロボット展
脱炭素と省人化を実現する次世代建機の展示会
●【NEW】建設 計測・測量機材・データ活用展
土木・インフラのDXを加速、高精度データ活用の展示会
開催概要
・名称：メンテナンス・レジリエンス2026
・構成展示会：「プラントメンテナンスショー」「プラントオペレーションショー」
「インフラ検査・維持管理・更新展」「土木・建設DX/システム/ツール展」
「無電柱化推進展」「交通インフラ設備機器展」「国際ドローン展」「建築資材展」
「事前防災・減災対策推進展」「製造・建設業のオートメーション化推進展」
「建設機械・インフラロボット展」「建設 計測・測量機器データ活用展」
・会期：2026年7月15日（水）～17日（金）10：00～17：00
・会場：東京ビッグサイト 東展示棟1～3ホール（江東区有明3-11-1）
・展示予定規模：450社／850ブース
・来場予定者数：40,000名（同時開催展含む）
・同時開催展：プラントショー2026、TECHNO-FRONTIER 2026、猛暑対策展、労働安全衛生展、
騒音・振動対策展、におい対策展
・主催：一般社団法人日本能率協会
※プラントメンテナンスショー
主催：一般社団法人日本能率協会
特別協賛：一般社団法人日本メンテナンス工業会
※国際ドローン展
主催：一般社団法人日本ドローンコンソーシアム、一般社団法人日本能率協会
・公式サイト：https://mente.jma.or.jp/
【 本件に関するお問い合わせ先 】
メンテナンス・レジリエンス事務局
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内／TEL: 03-3434-1988（平日9～17時）