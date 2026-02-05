【CORE×MIDOT×AnotherADress】3社共同でファッションイベント開催！キャリアもファッションも自由に。スペシャルトーク&ファッションイベント開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は、女性が活躍し続けられる社会をつくることをビジョンに活動しているCORE株式会社(以下、CORE)と日常に寄り添うミニマルなデザインで支持を集めるアパレルブランド「MIDOT」の3社で共同のイベントをアナザーアドレスのリアル店舗「AnotherADdress TOKYO」で2026年2月21日(土) に開催します。

キャリアについて考えることの多い働く女性の皆様、ぜひお気軽にご参加ください。

トークショーの申し込み下記「こちら」よりお願いします。

こちら :https://peatix.com/event/4853582/view?k=36678a9a4fceeb61334a17e5257dbe66a34ef734

※トークショー以外の時間はご自由にご参加いただけます。

開催背景

ファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」は、“FASHION NEW LIFE”を事業パーパスに定め、ファッションやアートが持つ、人を元気に愉しくする力と社会や環境にとって持続性の高いビジネスモデルへの転換を目指すサービスを提供しています。COREは、働く女性のライフ、キャリア面の双方からサポートしたい想いでサービスを運営してきたCOREは、今までもライフ面のサポートの一環として、ファッションを通じて私らしく生きたいと女性を一歩目の背中を押すイベントを主催してきました。また、MIDOTは働く女性が好奇心を忘れず、自分の感性を楽しんでほしいという想いで誕生したブランドで、"DOTを大人の分量で、遊び心のSPICEに"をコンセプトに掲げています。それぞれの想いに共感し、本コラボレーションイベントが生まれました。

COREとMIDOT、そしてAnotherADdressが共に、キャリア女性が自分らしく自由に生きることを応援するという共通なパーパスを持つことから、今回の取り組みを進めていくかたちになりました。

イベント詳細

日時：2026年2月21日（土）

トークショー & ネットワーキング 13:00~15:00

MIDOT 展示 & 受注会 11:00-20:00

場所： AnotherADdress Tokyo （東京都中央区日本橋1丁目4-1 コレド日本橋3F）

費用：1,000円

参加特典：ライトプラン1ヶ月無料チケット（6,000円相当）

当日の流れ

・AnotherADdressのご紹介

・トークショー「キャリアもファッションも自由に。～ロールモデルを探すの、そろそろやめない？～」 登壇：古市 優子（Comexposium Japan）、北原 規稚子（MICHI）、尾崎 莉緒（CORE）

・簡易的な骨格診断やAnotherADdressの店舗体験

・MIDOTの体験、受注会

※内容は一部変更となる可能性があります。

登壇者プロフィール

Comexposium Japan株式会社 代表 古市 優子氏

慶應義塾大学卒業後、サイバーエージェントを経て2013年よりdmg::events（現Comexposium）に入社、2019年に同社代表取締役社長に就任。欧州大手イベントオーガナイザーComexposium Groupにおける最年少Managing Directorとなる。日本の組織や社会におけるDE&Iの推進に向けて、各種講演やアドバイザー業務など、精力的に活動中。

MIDOT代表兼デザイナー 北原 規稚子氏

ライオン株式会社、資生堂にてマーケティングキャリアを積む。資生堂ではTSUBAKI、ELIXIR、MAQuillAGEなど主要ブランドのブランドマネジメントを歴任後、マーケティング本部長、新価値創造マーケティング本部長として、ブランド戦略と組織づくりの両面を管掌。2025年に独立し、株式会社MICHI を設立。現在は、複数の事業を自ら経営しながら、社外役員・外部顧問として企業と同じ目線に立ち、新価値創造に伴走している。2025年11月より自身がデザインするブランド「MIDOT」を展開。

株式会社MICHI: https://www.michi-inc.net

MIDOT: https://midotshop.com

株式会社CORE 代表 尾崎 莉緒氏

2017年に株式会社GIGへ参画し、人事・広報を担当。 2022年にCOREを創業し、「リーダーシップのあり方を変える」をミッションに、働く女性のためのコミュニティSNS『CORE』を展開。2025年9月にEast Venturesをリードとし、シードでの調達を実施。

場所提供：AnotherADdress

AnotherADdress（アナザーアドレス）とは460を超えるMaison Margiela、MARNI、Y’s、beautiful people、Theory、ADOREなどのデザイナーズブランドの中から、自由に選んでレンタルできる百貨店業界初のファッションサブスクリプションサービスです。2023年3月よりウィメンズ・メンズの両方に対応し、2023年9月より現代アートの取り扱いを開始。さらに2025年6月より法人向けサービス「AnotherADdress.biz」を開始し、事業を拡大しています。また、2026年2月より初のリアル店舗「AnotherADdress Tokyo」をコレド日本橋に出店。

イベントへの問い合わせ先：core@core-official.net



各種関連サービス

AnotherADdress：https://www.anotheraddress.jp

MIDOT：https://midotshop.com

CORE：https://core-official.net



