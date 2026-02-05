高齢化率28.7％の京都市右京区で訪問介護体制を強化！アミケア株式会社、2026年2月「訪問介護事業所」新規事業を開設

アミケア株式会社

アミケア株式会社は、2026年2月1日（日）、京都市右京区における訪問介護体制の強化を目的として、「訪問介護事業所」を新規に開設いたしました。

高齢化が進む地域において、訪問介護の担い手不足が課題となる中、人材の確保・育成と定着を重視した体制づくりを進め、地域に根ざした持続可能な介護サービスの提供を目指します。

当社は、2020年に京都市内で居宅介護支援事業所として開設しました。

介護サービスの質を高めるためには、現場で働く人材が安心して働ける環境づくりが不可欠であると考え、働く側の環境改善を重視した事業を運営しています。

開設して以降、介護保険制度を支えるケアマネジャーを着実に増員し、現在は10名が在籍する体制へと成長してまいりました。

京都市右京区エリアにおいて、これだけの人数を擁する居宅介護支援事業所は多くなく、「訪問看護」「訪問リハビリ」といった併設事業所も順次拡充することで、在宅医療・介護を一体で支える体制づくりを進めてきました。

2020年国勢調査によると、右京区の65歳以上人口の割合は28.7％に達しており、今後も在宅での介護ニーズのさらなる増加が見込まれています。一方で、訪問介護の現場では人材不足が慢性化しており、サービスを必要とする方がいても、十分な支援が行き届きにくい状況が課題となっています。

こうした地域課題を背景に、本新規事業では、訪問介護の現場を支えるヘルパーおよびサービス提供責任者が、安心して長く働ける環境づくりに注力します。現場経験を活かした育成体制の整備や、業務負担の偏りを防ぐ運営体制を整えることで、人材の定着と安定した訪問介護サービスの提供を両立させることを目指します。

アミケア株式会社は今後も、地域社会の一員として、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、現場に根ざした誠実な運営と質の高い介護サービスの提供に取り組んでまいります。

〈会社概要〉

会社名：アミケア株式会社

所在地：京都府京都市右京区西院平町25 ライフプラザ西大路四条 7F

事業内容：訪問介護事業 ほか

設立：2020年5月

HP：https://amicare.jp

TEL： 075-874-5200

MAIL：info@amicare.jp