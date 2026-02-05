ソウルドアウト、高知県に新たに27拠点目となる営業所を設立

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）は、高知営業所を開設したことをお知らせいたします。高知の中堅・中小企業や自治体のデジタルマーケティング、ソフトウェア、DX、AI活用を支援してまいります。

※拠点数のカウント方法について（2026年2月時点）営業所・・営業上の活動を行うオフィス、26箇所。拠点・・営業所に加え、営業以外の事業活動を行うオフィス（四万十オペレーションセンター）、総計27拠点エリア拠点を開設する理由

ソウルドアウトは、地方を含む中堅・中小企業の課題を包括的に支援しており、『ローカル＆AIファースト』を掲げる企業です。私たちは、営業拠点を持つことに大きな意味があると思っています。それは、直接お客様と対面で向き合い、信頼関係を築いていきたいという想いがあるからです。すでに、高知県四万十市に広告運用のオペレーションセンターを構えており、今回の営業所設立により、高知県および四国全域の企業の皆様へ、一層地域に密着したサービスをご提供できる体制が整いました。所長は高知県出身の岩本雄太となります。ソウルドアウト入社以来、デジタルマーケティングを軸に全国の中堅・中小企業の成長を支援してきました。その技術とノウハウを武器に、高知県を盛り上げてまいります。

営業所概要

開設日：2026年2月5日

所在地：高知県

営業所長：岩本 雄太（いわもと ゆうた）

中四国エリアグループ エリアマネージャー：平田 直久（ひらた なおひさ）

岩本 雄太（いわもと ゆうた）

エリアビジネス本部 中国四国グループ

経歴

2021年4月：ソウルドアウト株式会社へ新卒入社。

2021年6月：岡山営業所配属。

2021年9月：香川営業所の立ち上げ。

2022年6月：大宮営業所へ異動。SMB領域の支援に特化した新規部署にて、全国の中小・中堅クライアントの営業・広告運用業務に従事。

2024年6月：岡山営業所へ異動。中国四国エリアのクライアントを中心に営業・広告運用業務に従事。

2026年2月：高知営業所を立ち上げ、営業所長に就任。

営業所長より一言

この度、ソウルドアウトとして新たに高知営業所を立ち上げる運びとなりました。

生まれ育った高知県には強い思い入れがあり、地域企業の皆さまの挑戦と成長に寄り添う存在でありたいと考えております。

高知に営業所を構えることで、画面越しのコミュニケーションだけでは捉えきれない課題や背景、その根底にある想いと正面から向き合い、共に歩むパートナーとして貢献できるよう尽力いたします。

デジタルマーケティングはもちろん、AI活用や採用など、事業成長に関わることでお困りごとがあればお気軽にご相談ください。

平田 直久（ひらた なおひさ）

エリアビジネス本部 中国四国グループ エリアマネージャー

経歴

2012年10月：ソウルドアウト株式会社へ中途入社。東京にて家電・化粧品・健康食品のECサイトの広告運用や顧客育成に従事。

2014年1月：総合広告代理店とのジョイントベンチャーの広島営業所、ならびに岡山営業所の立ち上げ。Web領域以外にもTVなどマスメディアも含めた提案・支援を行い、お客様の課題解決に取り組む。

2020年1月：岡山営業所の立ち上げ。

2021年7月：中国四国エリアグループのマネージャーに昇格。

2021年9月：香川営業所の立ち上げ。営業範囲を四国エリアまで広げる。

2023年10月：四国エリア2拠点目となる松山営業所の立ち上げ。

2025年1月：中国エリア3拠点目となる松江営業所の立ち上げ。

エリアマネージャーより一言

高知営業所の設立を迎えられたこと、心から嬉しく思っています。

私たちはさまざまなご縁に恵まれ、高知県四万十市に広告運用のオペレーションセンターを構えています。だからこそ私たちにとって高知は、単なる新しい拠点ではなく、強い想い入れと感謝の気持ちが詰まった特別な場所です。そして今回、高知営業所を開設することで、高知県内の中堅・中小企業の皆さまに、より地域密着で伴走できる体制が整いました。所長の岩本を中心に、デジタルマーケティングはもちろん、DXやAI活用といった領域でも、県内企業の皆さまの挑戦と成長を後押ししてまいります。

高知営業所がその起点となれるよう、私自身も全力で支援してまいります。今後のソウルドアウト高知営業所に、ぜひご期待ください。

今後の展望

高知県での支援強化に向けた取り組みとして、高知県庁等の関係機関と連携し、AIの先端技術を活用した課題解決や事業成長の後押しなど、地域活性化に資する活動を進めてまいります。