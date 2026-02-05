【2月開催】FROM ARTIST主催｜アートで組織と暮らしが変わる。法人・個人向け無料ウェビナー（全4回）公開開始

BUSCA合同会社

FROM ARTISTは、アートを「鑑賞」だけでなく、ビジネスや暮らしの質を高める実践知として捉え直すウェビナーシリーズを公開します。

法人向けは、組織の創造性を引き出す「アート思考」と、ウェルビーイング経営の文脈でのアート活用をテーマに全2回。個人向けは、暮らしに取り入れるための“アートの選び方”と、子どもの創造性を育むアートの取り入れ方を全2回でお届けします。

開催概要（法人向けウェビナー｜全2回）

第1回：アートが、組織に“創造力”をもたらす。アート思考で組織の創造性を高める方法

公開日時：2026年2月11日（水）13:00

申込ページ：https://www.busca-llc.com/webinar01

開催場所：オンライン

参加費：無料

第2回：ウェルビーイング経営とアート

公開日時：2026年2月25日（水）13:00

申込ページ：https://www.busca-llc.com/webinar02

開催場所：オンライン

参加費：無料

開催概要（個人向けウェビナー｜全2回）

第1回：部屋に合わせたアートの選び方

公開日時：2026年2月18日（水）13:00

開催場所：オンライン

参加費：無料

第2回：子どもの創造性を伸ばすアートの取り入れ方

公開日時：2026年3月4日（水）13:00

開催場所：オンライン

参加費：無料

視聴方法（個人向けウェビナー）

1）FROM ARTIST お客様専用公式LINEに友だち追加

https://line.me/ti/p/%40517rkxah

2）お時間になりましたら、LINEメニュー内「アートウェビナー」よりご視聴ください

実施背景

AIの進化により、情報処理や最適化は加速する一方で、組織や個人に求められるのは「創造力」「問いを立てる力」「多様な解釈を受け止める力」「感情・関係性のマネジメント」といった人間固有の力です。

FROM ARTISTは、アートを通じて“答えのないもの”と向き合い、観察・対話・解釈を重ねるプロセスが、ビジネスの創造性やウェルビーイング、そして暮らしの豊かさに直結すると考え、本シリーズを企画しました。

ウェビナーで得られること

法人向け

・アート思考を用いた「創造性の引き出し方」の基本構造

・正解のない状況での意思決定や合意形成に役立つ“観察・対話”の型

・ウェルビーイング経営の文脈で、アートが組織にもたらす心理的効果と実装のヒント

個人向け

・部屋（目的・雰囲気・色・サイズ）に合わせた失敗しないアート選びの基準

・家庭で無理なくできる、子どもの創造性を伸ばすアートの取り入れ方

・アートを「買う」「飾る」までの心理的ハードルを下げる考え方

こんな方におすすめ

法人向け

・組織の創造性や新規事業の発想力を高めたい経営者・マネージャー

・心理的安全性や関係性の質を高め、チームパフォーマンスを上げたい方

・ウェルビーイング経営の施策を検討している人事・総務・経営企画の方

個人向け

・部屋にアートを取り入れたいが、選び方が分からない方

・子どもの創造性・感性を日常の中で育てたい保護者の方

・暮らしの空気を変えるインテリアとしてアートに興味がある方

FROM ARTISTについて

FROM ARTISTは、全国のアーティストと出会い、作品を購入できるアートプラットフォームです。アートを「特別なもの」から「生活に根づくもの」へ。作品との出会いを通じて、暮らしと心の豊かさを広げる体験を提供しています。

https://from-artist.com/

お問い合わせ先

FROM ARTIST運営事務局

Email：fromartist@busca-llc.com

Web：https://from-artist.com/pages/contact