【Recboo】CEO1名体制でのCOO採用や生成AIエンジニア/PMなど、難易度の高い採用を実現してきた「最新採用支援事例集」を公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業の中途・ハイレイヤー採用に特化したコンサルティングおよび採用代行を展開する、株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、この度、最新の採用支援実績を網羅した「Recboo導入事例集」を公開しました。

「Recboo導入事例集」公開の背景

現在、日本の採用市場、特にスタートアップやIT・テック領域においては、優秀な人材の獲得競争が極めて激化しています。特にCxOクラスやPM/エンジニア職種では、従来の求人媒体やエージェント依存の手法だけではターゲット層へのリーチすら困難なのが現状です。

弊社の採用支援サービス「Recboo」は、こうした課題に対し、圧倒的なダイレクトリクルーティングの運用ノウハウと独自のデータベース構築を武器に、多くの成果を創出してきました。

この度、これまでに蓄積してきた支援実績を整理・更新し、知名度やリソースに制限のある企業でも具体的な成果を上げた事例を最新事例集としてまとめました。

本事例集の特徴と掲載内容

事例集のダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/examples_form

今回の事例集では、COOや生成AI・LLMエンジニア/PMなどの採用支援事例に加え、1年間で10名以上の採用を実現した企業事例など、最新の支援実績を新たに追加しています。

〇立ち上げ期・少人数体制の企業でも成果を出してきた支援実績

シード期～シリーズBといった成長途上の企業や、CEO1名体制（専任人事不在）・人事責任者1名体制といった限られたリソース環境において新たに創出した採用成果を、本事例集で追加掲載しています。

〇採用現場で多くの企業が直面する“難易度の高い課題”への対応実績

「母集団が枯渇している」「採用難易度の高いポジションのノウハウがない」「経営陣が採用実務に追われ事業成長に集中できない」など、多くの企業が直面する課題に対し、どのような打ち手で成果につなげたのかを示す最新事例を追加しています。

〇採用人数・期間で見る具体的な支援成果

「3ヶ月でCOO・エンジニアを採用」「1年で計14名の採用」など、新たに加わった事例における採用人数・期間の成果に加え、採用の型化や自走できる体制構築など、支援後に企業内に残った変化についても掲載しています。

このような方におすすめ

この事例集では、以下のような課題を抱える経営者、および採用責任者様にとって、すぐに実践できる情報が詰まっています。

・「経営陣が採用実務に追われ、本来の事業成長にリソースを割けていない...

・「ハイクラス層やエンジニアを採用したいが、自社の魅力がうまく伝わっていない...

・「ダイレクトリクルーティングを本格化したい...

・採用の歩留まりが悪く、どのプロセスに課題があるのか見えない...

Recbooの概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニア/PMなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

【特徴】

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化

「Recboo」の詳細はこちら :https://recboo.com/

▼本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/