【受託】ティーティーエス企画の太陽光発電所「綱分・鯰田・広島」3案件のFIP移行後電力運用業務

日鉄エンジニアリング株式会社（代表取締役社長：石倭行人、本社：東京都品川区、以下「当社」）は、このたび株式会社ティーティーエス企画（代表取締役社長：野見山俊之、本社：福岡県飯塚市、以下「TTS企画」）およびその関係会社が所有・運用する太陽光発電所（九州エリア：綱分・鯰田、中国エリア：広島）について、FIP制度※1移行後の電力運用を受託しましたのでお知らせいたします。

再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の普及が進む一方、日中に稼働する太陽光発電設備の発電量が電力需要量を上回ることによる出力制御（抑制）の急増や、FIT制度※2による国民負担の増大が社会課題となっています。これらの課題を解決し再エネの主力電源化を進めるため、経済産業省主導でFIP制度の導入が促進されています。

TTS企画が所有する綱分・鯰田・広島の3発電所において、FIP制度への移行および蓄電池の新規導入を推進するにあたり、当社のこれまでの電力業界での実績や先行案件での開発などの取り組みが評価され、このたびの受託に至りました。

本件は、昨年九州エリアで運用を開始した再エネ併設蓄電池案件※3に次いで、当社独自のエネルギーアセット最適運用支援システムThink EMXS(TM)※4が導入される第2号案件となります。先行案件のノウハウや本案件での運用改善によりThink EMXS(TM)を進化させ、FIP収入の最大化および需給調整市場における収益向上を実現します。

当社は、エネルギープラントなどの建設・操業で培ったエンジニアリング技術と20年以上にわたる小売電気事業者としての運用知見を融合し、再エネ設備・蓄電池の導入検討、再エネの市場統合、調整力の需給調整市場への活用を含めた脱炭素・電力ソリューションを提供し、今後もカーボンニュートラル社会の実現と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1 FIP（Feed-in Premium）制度

再エネの最大限導入を目的に FIT 制度に代わる制度として、経済産業省が推進しているもの。2022年4月から運用が始まり、FIT制度のように固定価格で買い取られるものではなく、売電価格に一定のプレミアム（補助額）が上乗せされる。発電事業者には発電計画と発電実績を一致させる義務が新たに課される。

※2 FIT（Feed-in Tarif）制度

再エネを用いて発電された電力を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付けるもの。

※3 1号案件：「青柳ソーラーパークI」における太陽光発電併設型蓄電池の電力運用を開始(https://www.eng.nipponsteel.com/news/detail/20250703/)

※4 Think EMXS(TM)（Energy Management ＆ Transformation System)

当社がエンジニアリング事業を通じて培ってきたドメイン知識とプロセス制御技術及びAI技術を融合させることで、AIプラットフォーム 「Think Platform(R)(https://www.eng.nipponsteel.com/news/detail/20221114/)」上で開発・運用するエネルギーアセット最適運用支援システム。

【発電所写真】綱分発電所

鯰田発電所

広島発電所

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91727/table/140_1_ee2718bac41cab5d1cf177c73785cce1.jpg?v=202602051121 ]【スキーム図】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91727/table/140_2_86c442b7433177f313c70f0f3dde7e45.jpg?v=202602051121 ]