【ＢＳ日テレ】財前直見の姉、オーストラリア在住みゆきさんの家庭菜園へ突撃！？オーストラリア式家庭菜園の最新事情とは！【２月５日（木）よる１０時放送】

ＢＳ日テレで毎週木曜よる10時から放送中の、俳優・財前直見のリアルな田舎暮らしに密着する番組『なおみ農園』。２月５日（木）よる１０時の放送では、番組のナレーションを務めるＪＰさんが大分のなおみさんの元を訪ねたり、なおみさんの実姉みゆきさんの住むオーストラリアを訪ねたりと盛りだくさんでお送りします。



■農業高校出身のJPさんが大活躍！？

今回のなおみ農園は、なおみさんの還暦祝いでＪＰさんが大分・財前家を訪れた日のお話。農業高校出身のＪＰさん、遂に畑へと繰り出します。まずは収穫から！なおみ農園産の立派な大根と人参を採って…すぐに食べる、これぞ自家栽培の醍醐味！採れたての新鮮な大根と人参は、生で食べても甘くてシャキシャキで…

■ザクロの苗木を植樹

続いてはザクロの苗木を植樹します。実はこのザクロ、スタッフからなおみさんへ還暦祝いとして贈られた記念すべき苗木なのです。さて、まずは畑を耕します。が、これが想像以上に重労働で…。

■財前直見の姉、オーストラリア在住みゆきさんの畑へ！？

番組後半は超特別編！「なおみ農園inオーストラリア！？」ということで、番組スタッフがなおみさんの還暦お祝いコメントを撮影しに、なおみさんの姉・みゆきお姉さんのもとへ伺った際のお話を放送します。実はみゆきお姉さんもオーストラリアで家庭菜園をされているとのことで、今回はその畑を見せてもらうことに！日本とはまた全然違うオーストラリア式家庭菜園とは、一体どんな様子なのでしょうか…？？久々に登場の、みゆきお姉さん。なおみさんそっくりの…とある行動にもご注目です！

■なおみ農園とは…

コロナ禍や働き方改革などの影響もありスローライフ、田舎暮らし、二拠点生活などの言葉が一般化し、ライフスタイルが急速に変化する昨今。そんなライフスタイルを15年以上も前から故郷・大分で実践し、注目されているのが女優の財前直見さん。番組ではそんな財前さんファミリーに完全密着！台本なし、企画なし、ありのままの財前ライフとはどのような暮らしなのでしょうか？

【番組概要】

番組名： なおみ農園

放送日時： 2026年2月5日（木）よる10時～10時30分

放送局： ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者： 財前直見、JP、原沙知絵（ナレーター）

番組内容： 故郷・大分でスローライフを実践する女優・財前直見ファミリーに完全密着。台本なし、企画なしの“ありのままの財前ライフ”を届けるライフスタイル番組。

公式サイト： https://www.bs4.jp/naominouen/